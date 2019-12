Apple, Amazon, Google et Zigbee main dans la main : pourquoi se réunissent-ils autour de la maison connectée ?

Apple, Amazon, Google et Zigbee viennent d'annoncer la création d'un groupe de travail autour d'un projet nommé Project Connected Home over IP. L'objectif est de concevoir un standard ouvert pour la maison connectée.

Apple, Amazon, Google et la Zigbee Alliance ont annoncé aujourd’hui la création d’un groupe de travail qui prévoit de développer et de promouvoir l’adoption d’une nouveau standard de connectivité pour accroître la compatibilité entre les produits de la maison connectée, avec la sécurité comme pré-occupation principale.

Dans la Zigbee Alliance, on retrouve également IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (anciennement Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy et Wulian.

Qu’est-ce que le Project Connected Home over IP ?

Project Connected Home over IP est pour le moment un groupe de travail, mais ce collectif vise à créer un standard ouvert. L’objectif est de simplifier le développement d’objets connectés pour les fabricants et d’améliorer l’interopérabilité pour nous, les consommateurs. Le projet est construit autour d’une idée principale : les appareils domestiques intelligents et connectés doivent être sûrs, fiables et transparents à utiliser. En s’appuyant sur le protocole Internet (IP), le projet vise à permettre la communication entre les appareils domestiques connectés, les applications mobiles et les services cloud et à définir une certification pour les appareils.

On peut donc imaginer qu’un appareil Signify (Philips Hue) puisse fonctionner sur les smartphones Android, les iPhone, aussi bien qu’un produit IKEA ou Samsung SmartThings.

Pour aller plus loin

Philips Hue : le guide pour bien débuter, de l'installation à...

Actuellement, on retrouve de nombreux sigles qui permettent aux consommateurs d’essayer de comprendre si un produit sera compatible avec leur installation actuelle : Apple promut HomeKit par exemple, lorsque Nest (Google) va communiquer sur une liste précise d’appareils Works with, Orange a son environnement HomeLive, il y a Amazon Alexa et Google Assisant… Ce projet vise à permettre aux fabricants de concevoir plus facilement des appareils compatibles avec la maison connectés et évidemment avec les services vocaux tels que Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, etc.

Avec les dernières news à propos de la caméra Ring hackée par un pervers, il semble désormais très important que la sécurité et l’interopérabilité soient au centre de la pré-occupation des constructeurs d’objets connectés.