Matter : les appareils Google Nest et Android sont enfin compatibles

Google a annoncé avoir achevé le déploiement de Matter sur ses produits Google Nest, mais aussi sur Android. De quoi accélérer grandement le développement de la norme pour les objets connectés qui promet une interopérabilité ambitieuse.

Le protocole informatique pour les objets connectés Matter a été lancé le mois dernier, avec une première flopée de produits compatibles. C’est au tour de Google de rendre compatible ses produits Nest, mais aussi les appareils Android : smartphones, tablettes. Une mise à jour a été déployée durant les dernières semaines sur des millions d’objets connectés et des milliards d’appareils Android (Android 8.1 minimum et les Google Play Services en version 22.48.14).

Pour rappel, la norme Matter a été créée collectivement par Google, Amazon, Samsung et Apple entre autres. Elle vise à unifier les écosystèmes d’objets connectés pour rendre la domotique facile à prendre en main. Les objets compatibles sont interopérables et peuvent fonctionner sur plusieurs systèmes domotiques à la fois. De quoi créer des scénarios complexes qui utilisent plusieurs objets connectés : ampoules, réveil, thermostat, prises connectés, etc.

Google rend compatibles avec Matter ses produits

Après l’arrivée de Matter dans son application domotique Google Home, Google instaure cette compatibilité avec ses produits Nest et les appareils Android. Comme le dit le géant dans son communiqué, cela permet de « configurer rapidement et systématiquement les appareils compatibles avec Matter et de personnaliser votre maison intelligente ».

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Aussi, Matter requiert un hub pour contrôler les autres objets connectés. Si l’on souhaite utiliser l’application Google Home, on aura besoin « d’un appareil Google Home ou Nest qui peut servir de hub pour Matter ». Les produits qui peuvent être des hubs sont l’enceinte Google Home originale, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub (1ère et 2ème génération), Nest Hub Max, et le nouveau Nest Wifi Pro. Pour le moment, couplage d’un appareil Matter n’est supporté que sur l’application Android de Google Home, mais le support iOS arrivera en 2023. On peut donc contrôler ses objets connectés avec son iPhone ou son iPad.

D’autres petites nouveautés pour vraiment intégrer Matter dans l’écosystème Google

De plus, Google a indiqué avoir mis à jour le Nest Wifi Pro, le Nest Hub Max et le Nest Hub de deuxième génération « pour qu’ils fonctionnent comme des routeurs Thread border, afin que vous puissiez également connecter des appareils Thread à votre réseau ». Une mise à jour d’ampleur puisque Google a ajouté la prise en charge de Matter pour Fast Pair sur Android. Cela améliorera la connexion des appareils compatibles avec le protocole à son réseau Wi-Fi et à Google Home.

Fast Pair va aussi faciliter la connexion des appareils Matter à des systèmes autres que l’application domotique de Google, comme Amazon Alexa par exemple. Google a de plus déclaré avoir travaillé avec Samsung : « Lorsque vous ouvrirez l’application Google Home, vous verrez les appareils Matter qui ont été configurés avec Samsung SmartThings et vous aurez la possibilité d’ajouter facilement ces appareils à Google Home et vice-versa. »

En revanche, pour le moment encore peu d’appareils sont compatibles Matter, bien que le développement tende à s’accélérer, en partie grâce à des acteurs importants qui s’investissent dans le projet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.