Matter, Chromecast… Google veut rendre tous vos appareils plus connectés que jamais

Google profite du CES 2022 pour montrer à quel point il compte renforcer l'interopérabilité de nos appareils connectés en profitant, entre autres, du standard Matter.

En marge du CES 2022, Google a lui aussi voulu faire quelques annonces dans tous les sens. L’occasion de découvrir quelques projets de la firme de Mountain View pour 2022, notamment du côté de la maison connectée. Il a ainsi été question du standard Matter poussé par plusieurs grands acteurs de la tech, mais aussi de Chromecast.

Commençons par rappeler ce qu’est Matter. Il s’agit d’un standard intégré entre autres sur iOS et Google et dont l’objectif est de favoriser la compatibilité entre les objets connectés et les écosystèmes déjà mis en place par les différents constructeurs. En d’autres termes, l’idée est de pouvoir contrôler vos appareils sans distinction de plateformes. Bref, plus de facilité pour l’utilisateur.

Plus de Matter pour des connexions plus simples

Ainsi, grâce à l’intégration de Matter dans Android, Google annonce que dans les prochains mois, vous pourrez utiliser le service Fast Pair pour appairer rapidement de « nouveaux appareils domestiques intelligents compatibles avec Matter à votre réseau ». Même chose pour les appareils à relier à Google Home ou à des applications compagnon. Le tout « en seulement quelques clics ». Il faudra donc suivre de près les annonces potentielles autour de ce sujet, peut-être à la prochaine Google I/O.

En parlant de Fast Pair, sachez aussi que Google prévoit aussi une connexion simplifiée de vos casques à Google TV et Android TV (entre autres améliorations du protocole).

Plus d’appareils compatibles avec Chromecast

Sur un autre chantier, Google veut aussi continuer à déployer le service Chromecast aussi largement que possible pour diffuser du contenu depuis le smartphone sur un autre appareil. Ainsi, « dans les semaines à venir », cette technologie deviendra compatible avec un plus grand nombre de marques et cela commencera avec les enceintes et les barres de son signées Bose.

Dans l’ensemble, Google veut miser à fond sur l’interopérabilité des appareils connectés. Dans cette optique, Google Assistant va permettre un contrôle plus poussé de vos voitures tandis que la collaboration entre Android et les PC Windows et Chrome OS devient plus étroite.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.