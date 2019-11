Les Google Chromecast 2, Chromecast 3 ou Chromecast Ultra, ou les appareils sous Android TV, permettent de profiter de contenus audios ou vidéo en toute simplicité sur n’importe quel écran muni d’une prise HDMI. Bon nombre d’usages sont envisageables, voici donc les applications incontournables pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre petite clé HDMI.

Le Chromecast permet de diffuser facilement le contenu d’applications de votre smartphone sur un grand écran de TV — voire d’une tablette ou d’un ordinateur sur lequel est lancé Chrome. Bonne nouvelle, ces apps fonctionnent avec des tablettes ou smartphones Android, mais aussi, pour certaines, sur iPhone ou iPad.

Si l’on vous a offert un Chromecast et que vous n’êtes pas sûr de savoir qu’en faire, voici notre sélection des meilleures applications à avoir pour faire un tour d’horizon des différents usages qui s’offrent à vous.

Les chaînes de TV classiques

Vous n’avez pas de box TV, mais un simple tuner TNT, voire un simple écran qui ne vous sert qu’à regarder des DVD (oui oui ça existe toujours) ? Pas de panique ! Votre Chromecast associé à l’application Molotov vous donnera la possibilité de regarder les chaînes TV en direct. Deux choses à savoir cela dit : certaines fonctionnalités telles que l’enregistrement des programmes nécessite un abonnement payant et les chaînes du groupe TF1 ne sont pas disponibles sur Chromecast via Molotov.

Sinon, vous pouvez toujours profiter des outils de replay ou de TV en direct fournis directement par les applications des chaînes TV. C’est notamment le cas de France.tv qui inclut les chaînes du groupe France Télévision (France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô) ou d’Arte TV.

Évidemment, on ne peut pas oublier l’application MyCanal, de Canal +. Celle-ci permet aux non-abonnés d’accéder aux programmes en clair en direct et en différé, d’accéder à des programmes en VoD (payants) et à des guides TV. Les abonnés à Canal auront, quant à eux, droit aux programmes cryptés en supplément.

Regarder le sport

Certaines disciplines sportives possèdent également des applications dédiées permettant de diffuser les matchs de votre équipe préférée.

Vous pouvez aussi retrouver tous les programmes diffusés sur beIN Sports via l’application de la chaîne qui diffuse les matchs d’une flopée de sports en tous genres.

En outre, si le football vous passionne, l’application RMC Sport est forcément à prendre en compte puisque les chaînes du groupe ont des droits exclusifs sur plusieurs compétitions phares du ballon rond.

Les services de streaming vidéo

De nombreux appareils, consoles de jeux ou téléviseurs intègrent directement Netflix, mais il est parfois plus simple de passer par son smartphone, notamment chez un ami quand son propre profil n’est pas configuré. L’application Netflix est ainsi compatible avec Chromecast et fonctionne parfaitement via cette méthode.

C’est également le cas d’autres services de VOD ou SVOD, comme OCS, qui propose l’intégralité des séries HBO (Game of Thrones, Veep, Les Sopranos, Westworld, Silicon Valley, etc.) ou Google Play Films qui permet de visionner facilement un large catalogue de métrages achetés ou loués.

Notez par ailleurs qu’Amazon a su enterrer la hache de guerre avec Google, ce qui permet à son application Prime Video d’être enfin disponible sur Chromecast. Certes, cette plateforme de SVOD n’est pas aussi en vue que les deux autres susmentionnées, mais d’aucuns y trouveront leur bonheur dans ce catalogue alternatif.

Les podcasts

Audio, vidéo, il y a des podcasts de tous styles, mais il y a surtout Salut Techie, le podcast de FrAndroid.

L’occasion de citer l’excellent Podcast Addict qui, en plus d’être ultra agréable à utiliser, a l’avantage d’être compatible Chromecast. Néanmoins, ce n’est pas la seule application du genre et pourrait aussi citer les intéressantes alternatives que sont Podcast Republic et Podcast Player.

Plex for Android, l’indispensable

L’application Plex, permettant de gérer votre mediacenter maison, est compatible avec le Chromecast. Vous pouvez donc streamer vos contenus personnels (photos, vidéos…) depuis votre téléphone équipé de l’application vers votre TV à laquelle est branché un Chromecast. Pratique pour montrer vos photos de vacances à toute la famille.

Si Plex ne vous plaît pas, vous pouvez également tenter l’expérience BubbleUPnP. L’app permet de streamer des contenus depuis des serveurs de médias UPnP et DLNA, mais aussi s’ils sont stockés dans le cloud des services de stockage les plus populaires, ou encore dans la mémoire de votre téléphone.

Le lecteur vidéo

Pour lire des vidéos stockées en local sur votre téléphone ou votre tablette, quelques applications rempliront parfaitement ce rôle et nous vous recommandons notamment le fameux service VLC qui est parfaitement compatible avec le Chromecast.

En guise d’alternative, nous attirons votre attention sur Videostream qui saura satisfaire vos exigences.

Pour la musique en streaming

Spotify, Deezer et Google Play Musique, les poids lourds du streaming musical, sont compatibles avec le Chromecast. Pratique pour visualiser vos playlists « en grand » et si votre téléviseur est associé à un système sonore digne de ce nom. Rappelons que le service de Google peut en outre afficher une cheminée sur votre écran pour des soirées très chaleureuses.

Précisons aussi que le service Apple Music est désormais compatible Chromecast. N’hésitez donc pas à en profiter si la plateforme de la pomme est votre préférée.

Enfin, si vous êtes du genre à écouter la musique enregistrée sur votre téléphone, l’application Shuttle+ est à nos yeux le lecteur musical le plus complet.

N’oublions pas YouTube et Twitch

Est-il besoin de le préciser ? Vous pouvez caster des vidéos YouTube depuis votre téléphone vers votre TV. Même sur les TV connectées, en natif ou via une box, ceux qui ont essayé savent à quel point il est fastidieux de faire une recherche en pointant le curseur avec une télécommande : autant passer par le smartphone. C’est beaucoup plus simple et plus rapide.

Si vous n’êtes pas forcément joueur, mais que vous aimez regarder amateurs et professionnels mettre des dérouillées à leurs adversaires, nous vous recommandons chaudement d’installer Twitch qui est aussi compatible avec le Chromecast.

Regarder des photos stockées sur votre téléphone

Nostalgique des soirées diapos d’antan ? Pour montrer à vos proches vos photos de vacances sur un grand écran, il est également possible de passer par un Chromecast. L’option la plus simple est encore de passer par l’application Google Photos.

Si vous n’êtes pas franchement fan du stockage dématérialisé, pas de problème : il n’est pas nécessaire d’avoir activé l’option de stockage dématérialisé pour l’utiliser.

Et si on jouait ?

Le Chromecast Ultra peut se transformer en console de jeu grâce à Google Stadia, la plateforme de cloud gaming lancée par le géant du web. Pensez à vous équiper d’une manette et à jeter un œil à la liste de jeux compatibles avec le service.

N’hésitez pas à consulter notre dossier dédié pour en apprendre davantage sur Google Stadia.

Quelques titres sont aussi directement disponibles sur le Play Store, et transforment le smartphone en manette tandis que l’action se déroule sur votre écran de téléviseur. Le jeu Angry Birds Friends est ainsi disponible sur Chromecast : un classique du genre que l’on ne présente plus.

Just Dance Now vous fera quant à lui éliminer les excès des fêtes en musique.

Un peu de productivité ne peut pas faire de mal

Il existe quelques applications vous permettant de travailler sur votre grand écran en utilisant votre Chromecast. Pour être réellement efficace, on vous conseillera surtout Polaris Office, une suite éprouvée et efficace.