TF1 et TMC sur Molotov : vous devez désormais payer pour des chaînes gratuites

Molotov annonce que les chaînes du groupe TF1 passe dans son offre payante Molotov Plus à 3,99 euros par mois.

Les déboires de Molotov continuent. En décembre dernier, les chaînes du groupe M6 devenaient payantes sur le service de streaming, c’est désormais au tour des chaînes du groupe TF1 de passer derrière un paywall. Dans le détail, TF1, TMC, TFX, TF1 séries films et LCI passent du côté de l’offre payante du fournisseur.

Le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris avait condamné Molotov face à TF1 à payer 8,5 millions d’euros de dommages et intérêts pour contrefaçon. À l’époque, Molotov avait fait savoir à Frandroid que des discussions avec TF1 étaient en cours, assurant que les chaînes TF1, TMC, LCI et TFX ne disparaîtraient pas de son service.

Molotov Télécharger Molotov gratuitement APK

Dans un communiqué envoyé ce 7 février 2022, Molotov éclaircit enfin la situation. « Molotov distribuera dorénavant les chaînes en clair du Groupe TF1 dans ses offres payantes. »

Si on lit entre les lignes de son communiqué, le groupe semble y aller pieds et poings liés : « Compte tenu des conditions posées par le Groupe TF1 pour maintenir un accès gratuit de ses contenus sur sa plateforme, Molotov est désormais contrainte de distribuer les chaînes en clair du Groupe TF1 dans ses offres payantes. »

Plus loin, le groupe est on ne peut plus clair à nouveau : « Molotov regrette cette situation et réaffirme son attachement à la gratuité pour tous des chaînes en clair de la TNT. »

Quelles sont les conséquences de cet accord ?

Qui pourra donc accéder à ces chaînes désormais ? Si nous pensions au départ qu’il fallait être abonné à Molotov Plus (3,99 euros par mois), il suffira en réalité de souscrire à une des nombreuses offres payantes pour pouvoir visionner les programmes du groupe TF1, nous précise Molotov au téléphone. Il en va de même pour M6.

L’accord concerne aussi « les replays et bonus » des chaînes TF1, qui seront rendus disponibles prochainement. Le logo en forme de cadenas jaune est désormais de plus en plus dans l’interface en mode gratuit et on se voit mal utiliser Molotov sans passer par la casse payante.

Conséquence supplémentaire de cet accord, d’autres chaînes payantes vont carrément disparaître du service. Il s’agit de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV. « Cette situation est susceptible d’évoluer en fonction des discussions qui sont toujours en cours avec le Groupe TF1 », précise Molotov, qui souligne ici qu’un accord définitif un peu moins contraignant pour les utilisateurs est encore possible. Il ne va pas falloir trop traîner.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.