Le saviez-vous ? Les 40 chaînes Famille by Canal sont gratuites sur Freebox, on vous dit comment en profiter

À l’occasion des 40 ans de Canal+, Free enrichit l’offre TV de certains abonnés avec un accès à 40 nouvelles chaînes ! L’offre est gratuite et sans engagement. Voici comment faire pour y accéder.

De gauche à droite, le Freebox Player, le Freebox Server et le répéteur Wi-Fi // source : Frandroid

Le 4 novembre est un jour spécial pour la chaîne Canal+, puisqu’il s’agit de son 40e anniversaire. Pour rendre hommage à la première chaîne privée française, l’opérateur Free se joint aux festivités en proposant à ses abonnés Freebox un accès gratuit aux 40 chaînes du bouquet Famille by Canal. Voici comment en profiter.

À lire aussi :

Ultra, Pop, Revolution Light : quelle Freebox choisir en 2024 ?

Les meilleures box internet du moment chez Free ADSL, Fibre Freebox Pop 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre Freebox Ultra Essentiel 39.99€ /mois 49.99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Light 29.99€ /mois Découvrir Toutes les box internet

Une option gratuite à activer sur son espace client

Un bouquet de chaînes variées telles que Disney Channel, M6 Music, Planète+, Télétoon, Ushuaïa TV, TIJI, Novelas TV, National Geographic ou encore POLAR+. À compter de maintenant, ces chaînes sont disponibles pour les abonnés Freebox Pop, Révolution Light, mini 4K et Crystal qui devaient jusqu’ici payer un supplément de 4,99 euros par mois.

Séries inédites, documentaires originaux, programmes jeunesses, musique et spectacles… vous avez l’embarras du choix ! Free

Une offre gratuite, sans engagement et sans limite de temps ! Elle propose de plus un accès à myCanal afin d’accéder à ses programmes en direct et en replay via n’importe lequel de ses appareils. Il est également possible d’enregistrer des contenus afin de les visionner hors connexion.

Application myCanal // Source : Frandroid

L’ajout de ces chaînes n’est pas automatique. Free indique qu’il y a deux procédures à suivre selon le décodeur TV.

Procédure n°1 : Player TV Freebox

Pour activer l’option, il faut d’abord se rendre sur son espace client, sélectionner l’onglet « Télévision » puis souscrire à « FAMILLE BY CANAL » afin de mettre à jour ses droits.

Ceci fait, il faut redémarrer le Player, et le tour est joué !

Procédure n°2 : Player TV Pop/Apple TV 4K

La procédure est à peu près la même, hormis que la mise à jour des droits se fait directement sur l’application OQEE by Free. Il faut ici se rendre sur les rubriques « Profil » et « Télévision », et sélectionner « Rafraîchir ses droits ». Pas besoin de redémarrage du player, les 40 nouvelles chaînes seront directement disponibles après la mise à jour.

Résilier l’option Famille by Canal

Sur Player TV Freebox : sur l’interface de la Freebox, se rendre sur « Gérer mon compte » puis « Gestion des abonnements ».

: sur l’interface de la Freebox, se rendre sur « Gérer mon compte » puis « Gestion des abonnements ». Sur OQEE by Free : se rendre dans « Profil », « Abonnements et codes » puis « Mes abonnements TV ».

myCANAL Télécharger gratuitement

Notre émission Twitch SURVOLTÉS, c’est un mercredi sur deux de 17h à 19h : retrouvez-vous nous pour parler voiture électrique ou vélo électrique, autour de débats, d’interviews, d’analyses et de jeux !