Accessible depuis tous vos supports numériques et pouvant accueillir jusqu'à quatre utilisateurs simultanément, l'application myCANAL regroupe tous vos programmes préférés. Elle offre en plus des options pratiques d'utilisation : mode Expert pour les sportifs, téléchargement de vidéos pour un visionnage hors ligne et 4K UHD sont au rendez-vous. On vous explique tout.

Les applications de visionnage de contenus sont nombreuses, mais peu peuvent se targuer d’être aussi complètes que myCANAL. En plus de proposer ses chaînes exclusives, CANAL+ met à disposition de ses utilisateurs une palette extrêmement vaste de programmes. Via l’application, il est en plus possible de bénéficier d’options pratiques comme le téléchargement, le choix de la qualité des vidéos, ainsi que des contenus enrichis pour les rencontres sportives.

L’application myCanal : l’accès aux meilleurs programmes depuis votre mobile, tablette, console ou TV connectée

Vous venez de souscrire à un abonnement CANAL+ ? Félicitations, vous avez désormais également accès à l’application myCANAL. Ce qui veut dire que vous pouvez piocher parmi plus de 7 000 programmes (en fonction de l’offre d’abonnement choisie), avec des séries assez exceptionnelles comme Twin Peaks saisons 1 et 2, l’intégrale de Dexter, ou encore les 2 saisons de Validé.

La grande force de CANAL+ est de proposer aussi bien des contenus anglo-saxons très récents que d’excellentes productions originales françaises. Le groupe peut également se targuer d’être l’un des meilleurs fournisseurs de contenu sportif à l’heure actuelle avec l’UEFA Champions League, la ligue 1 Uber Eats, le TOP 14, la Formule 1™, la MotoGP™…

Bref, vous l’aurez compris, quelle que soit l’offre vers laquelle vous vous tournerez, le contenu sera au rendez-vous, et ce depuis une seule et même application. myCANAL vous offre également une expérience de navigation extrêmement bien pensée.

Des fonctionnalités uniques pour profiter au mieux de vos programmes

Deux programmes passent en même temps ? Aucun problème grâce au Multi-Live

Si vous êtes du genre à suivre plusieurs programmes en même temps, pas de panique. Grâce à l’option Multi-live, plus besoin de zapper pendant les pubs puisque vous pouvez visualiser jusqu’à 4 programmes en simultané sur votre téléviseur. Il vous suffit ensuite de sélectionner la fenêtre qui vous intéresse pour que celle-ci affiche uniquement et en grand le programme en cours.

Profiter de ses contenus n’importe où c’est possible, même sans connexion

Pour ceux qui prennent le train ou qui rencontrent régulièrement des difficultés à accrocher le réseau internet, bonne nouvelle : grâce à l’application myCANAL, vous pouvez très simplement télécharger du contenu pour y accéder hors ligne. Il vous suffit pour cela d’appuyer sur la flèche de téléchargement en bas à gauche du contenu, puis de choisir la qualité vidéo souhaitée. Une fois téléchargé, ce dernier sera disponible dans le menu Plus > Téléchargements.

Du contenu téléchargeable en 4K pour profiter de la meilleure qualité possible, partout

Sur les contenus pour lesquels l’option est disponible, vous pouvez choisir de les télécharger, en fonction de vos besoins, en choisissant la qualité d’image :

Minimale (jusqu’en 480 p) ;

(jusqu’en 480 p) ; Intermédiaire (jusqu’en 720p) ;

(jusqu’en 720p) ; Maximale (jusqu’en 4K).

Il est cependant à noter que, plus la qualité d’image est élevée, plus le téléchargement sera long. Aussi, si vous comptez regarder un film dans le train sur votre smartphone, il sera plus intéressant de charger ce contenu en qualité minimale ou intermédiaire.

Le mode Expert : toutes les informations d’un programme à portée de doigts

Il y a enfin le mode Expert sur myCANAL. Pensé pour les amoureux du sport, il permet de bénéficier en temps réel d’un contenu enrichi en statistiques et en informations propres à la fois à la compétition que vous regardez, mais également au domaine sportif en général.

Par exemple, si vous profitez d’un match de foot via le mode Expert, vous pouvez examiner

Les statistiques ;

L’état des rencontres de la compétition dans son ensemble ;

Revoir les temps forts du match ;

Visualiser la composition d’une équipe ;

Consulter les résultats des rencontres précédentes ou en cours.

Un mode qui se révèle utile pour tous. Les néophytes trouveront ainsi dans cette option le moyen de contextualiser un match, et les connaisseurs pourront vérifier les informations importantes pour approfondir leur connaissance dans le domaine.