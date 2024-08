Vous vous souvenez de cette Freebox ? Elle prend enfin sa retraite après 10 années de service

C’est la mort d’une icône du monde des box internet. Lancée en 2013, la Freebox Crystal tire enfin sa révérence, sa disparition étant annoncée pour fin 2025. Une fin tout à fait logique au regard de son obsolescence et de l’évolution du réseau internet.

Dans quelques mois, la Freebox Crystal sera cataloguée au rang d’objet de collection. L’opérateur Free a annoncé la mise hors service de cette box iconique qui était en réalité une Freebox V5 (sortie en 2006) rangée dans une sorte de tupperware (c’est une comparaison comme une autre). Elle tirera sa révérence d’ici fin 2025 et les rares clients qui l’utilisaient encore, car non éligibles à la fibre, sont invités à basculer vers une offre plus actuelle. L’opérateur précise que la migration se fera sans frais supplémentaires.

Une mort qui coïncide avec celle de l’ADSL

Source : Forum Free-reseau.fr

La poignée de Freebox Crystal qui font encore de la résistance ont maintenant ce message affiché au démarrage. Les quelques abonnés qui l’utilisent encore sont ainsi invités à prendre contact avec l’opérateur au 3244 pour s’informer des démarches à suivre et sélectionner un nouvel abonnement. À savoir que Free propose encore des box compatibles avec l’ADSL aujourd’hui : la Freebox Révolution Light et la Freebox Pop.

La fin de cette box avait déjà démarrée en 2020 lorsque l’opérateur avait cessé de la commercialiser. Free avait ensuite invité les possesseurs d’une Freebox Crystal avec convertisseur fibre à l’échanger contre une Freebox Pop ou une Freebox mini 4K. Aujourd’hui, la mort annoncée de la Freebox Crystal est entièrement due à la disparition du réseau ADSL annoncée pour 2030.

En effet, la Freebox Crystal n’est pas compatible avec la fibre, à moins d’être équipée d’un convertisseur. Par défaut, la Freebox Crystal se contente de l’ADSL2+ et de débits n’excédant pas les 15 Mbit/s en descendant et 1 Mbit/s en montant. Autant dire que le passage vers une Freebox de 2024 va être décoiffant, surtout si l’on passe à une Freebox Ultra qui propose une vitesse de connexion de 8 Gbit/s symétrique.

Par quelle offre remplacer sa Freebox Crystal ?

