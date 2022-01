TF1, TMC, LCI et TFX vont à leur tour disparaître de Molotov, condamné pour contrefaçon

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné Molotov à 8,5 millions d'euros de dommages et intérêts au groupe TF1 et lui interdit de diffuser ses chaînes de télévision.

Après le groupe M6, c’est au tour de TF1 de faire condamner Molotov pour contrefaçon. Le groupe télévisuel, propriété du groupe Bouygues, a obtenu l’interdiction pour Molotov de diffuser ses chaînes gratuites ainsi que 8,5 millions d’euros de dommages et intérêts, comme le rapporte le site Capital.

Comme le groupe M6, le groupe TF1 reprochait à Molotov de diffuser ses chaînes sans autorisation depuis deux ans et demi. Si TF1 avait accepté initialement la diffusion de ses chaînes TF1, TMC, LCI, TFX, à titre expérimental en 2015 jusqu’à la mi-2019, l’accord n’avait pas été renouvelé. Malgré ce non-renouvellement, Molotov a cependant décidé de continuer à diffuser les chaînes du groupe audiovisuel, et ce alors même que TF1 avait conditionné cette diffusion à un tarif dégressif en fonction du nombre d’abonnés avec un minimum de 4 millions d’euros par an. Il faut dire que, Si Molotov compte 17 millions d’utilisateurs inscrits, seuls 4 millions d’entre eux sont comptabilisés comme des utilisateurs actifs, utilisant régulièrement la plateforme. Or, cette disparité aurait été préjudiciable à Molotov, poussant la plateforme à payer un tarif qu’elle jugeait élevé.

Une pratique courante selon le tribunal judiciaire de Paris

Saisi, le tribunal judiciaire de Paris a finalement donné raison au groupe TF1, arguant que ce type de tarif est « une pratique courante, applicable à tous les distributeurs ». Pour le tribunal, l’argument de la faible proportion d’utilisateurs actifs n’est pas non plus pertinent : « Molotov ne peut utilement soutenir que le mode de calcul prévu dans l’offre de TF1 est discriminatoire au seul motif qu’il ne lui est pas favorable. […] Une telle situation ne résulte que du modèle d’inscription et de gestion des comptes que Molotov s’est choisie et n’envisage manifestement pas de changer, notamment en procédant à une désactivation régulière des comptes dormants ».

Concrètement, la décision du tribunal judiciaire de Paris condamne donc Molotov à payer 8,5 millions d’euros de dommages et intérêts à TF1 pour contrefaçon — une somme alignée sur la grille tarifaire mise en place par le groupe télévisuel — et lui interdit de diffuser les chaînes du groupe sur son service.

C’est la seconde bévue judiciaire de Molotov en quelques mois. Début décembre, le même tribunal judiciaire de Paris condamnait Molotov à 7 millions d’euros au groupe M6 pour les mêmes raisons. Là encore, c’est la prolongation de la diffusion des chaînes du groupe M6 au-delà de l’accord expérimental et sans rétribution de M6 qui avait été mis en cause. Finalement, M6 et Molotov ont trouvé un accord le mois dernier, rendant les chaînes du groupe payantes pour les utilisateurs de la plateforme. On ignore encore si un accord de ce type sera conclu entre TF1 et Molotov. Surtout que, comme le rappelle Capital, les deux entreprises sont partie prenante dans une autre procédure judiciaire, Molotov estimant que le prix réclamé par TF1 est trop élevé.

Molotov Télécharger Molotov gratuitement APK

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.