Faire tenir tout son environnement de travail dans un cloud privé : facile avec les NAS Synology

Comment simplifier la vie des télétravailleurs, et leur offrir un environnement de travail qui répond aux exigences de la vie numérique moderne ? Une question complexe, aux multiples contraintes, qui a, pour Synology, une réponse simple : adopter un NAS.

Si le télétravail s’est vraiment généralisé depuis la crise sanitaire de 2020, ou à l’occasion de grands évènements comme c’est le cas en ce moment avec les JO, sa mise en place peut encore, dans certains cas, être assez chaotique. De nombreuses entreprises ont en effet des besoins spécifiques auquel le travail à distance, dans sa forme la plus simple, ne peut pas répondre. Sécurité des données, accès aux fichiers à distance, travail collaboratif, environnement de travail adapté sont autant de problèmes à surmonter, surtout si l’on souhaite conserver des coûts de fonctionnement raisonnables.

Il existe toutefois une solution simple pour simplifier la vie des télétravailleurs et répondre aux besoins des entreprises qui les emploient : le NAS. Synology, leader sur le secteur, propose des solutions de stockage polyvalentes appuyées par un écosystème logiciel et serviciel complet, qui permettent de créer un cloud privé. Une solution capable de s’adapter aux besoins et contraintes des utilisateurs dans le respect le plus strict de la confidentialité, et qui se paie le luxe d’être très abordable, contrairement à la plupart des services de cloud habituels.

Le NAS, une solution de stockage aux multiples avantages

Le NAS, ou Network Attached Storage (serveur de stockage en réseau dans nos vertes contrées) est un périphérique de stockage qui se situe à la croisée des chemins entre un (très) gros disque dur externe et un cloud. Enfin ça, c’est l’explication la plus simple.

Si l’on entre un peu plus dans les détails, le NAS est en réalité un serveur privé. Un espace de stockage conséquent que l’on installe chez soi ou dans une entreprise, relié à internet, et auquel on peut accéder quand et où l’on veut grâce à une interface web ou l’application dédiée. Un serveur qui peut être utilisé pour faire à peu près ce que l’on veut. Car si son but premier est de stocker des fichiers, ce n’est pas là son seul usage. Système de surveillance, serveur multimédia, environnement de travail virtuel : le NAS peut être configuré de bien des manières, et c’est là sa très grande force.

Dans le cadre du télétravail, l’utilisation d’un NAS prend tout son sens si l »on décide de le métamorphoser en un service de cloud privé. Outre le fait que Synology propose un écosystème logiciel parfaitement adapté à un tel usage avec DiskStation Manager ou Synology Drive, c’est vraiment la confidentialité qui fait la différence. Contrairement à un service de cloud classique (que vous payez là où l’utilisation du NAS est gratuite), c’est le propriétaire du NAS qui possède l’intégralité des droits sur les données qui y sont stockées.

Synology Drive : la véritable plus-value de Synology

Lorsque l’on évoque les NAS, le nom de Synology vient presque immédiatement sur la table. Et c’est logique parce que le constructeur a, depuis des années maintenant, démontré son savoir-faire pour ce type de périphérique. Là où on attend moins Synology en revanche, c’est sur la partie logicielle. Et c’est un tort car sans logiciel, les NAS ne sont ni plus ni moins que des serveurs classiques.

Synology a, depuis le départ, imaginé un écosystème complet qui joue sur la complémentarité entre le hardware et le software, de manière à offrir une expérience utilisateur simple, efficace, et surtout, très complète. Si DiskStation Manager est l’avatar le plus connu de cette politique, c’est Synology Drive qui va permettre de transformer un NAS en véritable atout pour le travail à distance.

C’est en effet cette application qui permet de créer un véritable cloud privé capable d’accueillir l’intégralité de vos documents, d’y accéder quand bon vous semble, mais aussi de les gérer, de les partager et surtout, de les protéger grâce à un système d’autorisation et de chiffrement efficace.

Synology Drive possède de nombreuses fonctionnalités très utiles, comme un système de synchronisation des données en temps réel entre les différents appareils connectés, mais aussi un système de versionnage performant. De quoi, par exemple, permettre aux travailleurs de commencer une tâche sur leur lieu de travail, et de la terminer chez eux sans interruption ni perte d’aucune sorte.

Et le mieux dans tout cela, c’est que Synology Drive est entièrement gratuit. Aucun abonnement supplémentaire. Aucune licence à renouveler. Si vous possédez un NAS Synology, il vous suffit de télécharger et installer Synology Drive pour commencer à l’utiliser.

Un écosystème logiciel pensé pour la productivité et le travail à distance

Les services proposés par Synology ne se cantonnent pas simplement à l’hébergement, la gestion et le partage de fichiers. Le constructeur propose bien plus que ça. Une véritable suite logicielle au service de la productivité qui couvre tous les pans de la vie professionnelle moderne.

Synology Office est une suite bureautique intégrée à Synology Drive qui permet de créer documents, feuilles de calculs ou présentations, et de travailler dessus seul ou à plusieurs en temps réel ;

Synology MailPlus, comme son nom le suggère, est un client de messagerie très complet et hautement personnalisable ;

Synology Chat enfin, offre un outil de communication instantané pour toutes les équipes. Canaux publics, discussions de groupe ou messages privés : toutes les fonctionnalités habituelles de ce genre d’applications répondent à l’appel.

Chacun des outils proposés par Synology a été conçu pour répondre aux mieux aux besoins des entreprises et des travailleurs, avec un soin particulier porté à la simplicité d’utilisation et la personnalisation. Mais la véritable force de cet écosystème, encore une fois, reste la sécurité et la protection des données. Chaque application possède des protocoles de chiffrement poussés qui assure la confidentialité des échanges.

Un catalogue qui s’adapte à ses utilisateurs

Expert depuis plus de 20 ans dans le domaine du stockage, et du NAS en particulier, Synology propose aujourd’hui ce qui se fait de mieux dans le domaine. Un catalogue doté de suffisamment de références pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied, que ce soit les travailleurs indépendants, les petites ou les moyennes entreprises.

Le DS224+ par exemple, est un NAS pensé pour les plus petites structures. Avec ses deux baies, il est capable d’accueillir jusqu’à deux disques durs HAT3300 pour un stockage total pouvant atteindre les 24 To. De quoi offrir un espace de stockage suffisant pour un individu seul ou une petite équipe, et permettre d’accéder à toutes les fonctionnalités offertes par l’écosystème Synology. Dans sa version équipée de 8 To de stockage, le DS224+ est proposé à 669 euros.

Le DS923+, de son côté, est destiné à des structures dont les besoins sont plus importants. Ses quatre baies, extensibles à jusqu’à neuf avec l’unité ad hoc, lui permettent d’offrir un espace de stockage beaucoup plus important. Il bénéficie aussi de meilleures vitesses de lecture et d’écriture pour des performances hors pair. Compatible avec Synology Drive, Synology Office et toutes les autres applications de la suite Synology, il s’agit d’un outil puissant, fiable et polyvalent capable de se plier à une grande variété d’usage. Le DS923+ équipé de quatre HDD HAT3300 de 4 To est actuellement vendu à 1 199 euros.