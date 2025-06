Pourquoi les SSD en PCIe 6.0 n’arriveront pas avant longtemps dans nos PC

Pas la peine d’attendre le lancement des premiers SSD PCIe Gen 6.0 pour passer à l’achat : un témoignage suggère que ces derniers n’arriveraient pas sur le marché grand public avant l’horizon 2030. Les actuelles barrettes PCIe 5.0 ont donc encore de beaux jours devant elles.

L’une des dernières barrettes M2 PCIe Gen 5 de Western Digital, pour illustration // Source : WD

Pour le commun des mortels, les SSD PCIe Gen 6.0 ne sont pas encore près de se concrétiser. C’est en tout cas ce qu’indique Wallace Kou, le CEO de la firme américano-taïwanaise SiliconMotion, spécialisée justement dans les dispositifs de stockage flash. L’intéressé suggère que cette nouvelle génération de SSD n’arrivera — vraisemblablement — pas sur le marché grand public avant 2030… mais explique aussi pourquoi ces derniers ne feront pas l’objet d’une véritable demande avant environ 5 ans.

La principale raison, selon lui, est à chercher du côté des performances affichées par les actuelles barrettes PCIe Gen 5.0.

Sur ce point, il faut effectivement admettre que le bond générationnel observé par rapport à l’ancien protocole PCIe Gen 4.0 est substantiel, avec dans bien des cas un doublement pur et simple des vitesses en lecture et en écriture.

Les SSD PCIe Gen 5.0 ont encore du temps devant eux

Les derniers SSD Samsung 9100 Pro, pour ne citer qu’eux, peuvent par exemple atteindre des vitesses théoriques de 14,8 Go/s. Des performances colossales qui mettent en évidence une réalité : le marché grand public n’a pas encore besoin de performances plus importantes. Les solutions actuelles suffisent amplement dans la quasi-totalité des cas.

Par ailleurs, Wallace Kou indique que le marché n’a pas achevé sa transition vers les SSD PCIe Gen 5, ce qui leur laisse encore une bonne marge de progression d’un point de vue strictement commercial. Le CEO de SiliconMotion explique d’ailleurs qu’AMD et Intel n’ont même pas encore commencé à évoquer le nouveau standard PCIe Gen 6.0. Signe que ce dernier est encore loin d’arriver sur nos PC. D’ailleurs, les contrôleurs permettant d’exploiter ce nouveau standard ne sont pas encore opérationnels.

Un SSD PCIe Gen 6.0… ça coûte !

Wallace Kou mentionne enfin l’inévitable nerf de la guerre : le coût de production. L’intéressé rappelle que la fabrication d’un SSD PCIe Gen 5.0 peut dans certains cas coûter jusqu’à deux fois plus cher que celle d’un SSD PCIe Gen 4.0. Cela réduit forcément le nombre d’acteurs industriels capables d’encaisser une telle différence de coûts… et cette dynamique risque d’être encore plus importante par la suite.

Et pour cause, le passage au standard PCIe Gen 6.0 se fera lui aussi au prix d’une nouvelle hausse des coûts de fabrication. Les SSD PCIe Gen 6.0 devraient en effet être 25 à 30% plus coûteux à produire que les SSD PCIe Gen 5.0, selon WCCFTech.

Pour parler chiffres : la production initiale de SSD PCI Gen 6.0 pourrait ainsi coûter 30 à 40 millions de dollars ; contre 16 à 20 millions de dollars pour des SSD PCIe Gen 5.0. Une différence due à l’utilisation du processus de gravure en 4 nm, et de 16 canaux NAND pour les SSD PCIe Gen 6.0.

Ces différents facteurs devraient conduire à une arrivée tardive de ces derniers sur le marché… avec une toute première vague de produits pressentie à l’horizon 2027-2028, mais uniquement à destination des entreprises, en particulier pour accompagner le lancement des puces pour supercalculateurs NVIDIA Rubin attendues fin 2026.

Monsieur-tout-le-monde, lui, peut donc acheter un PCIe Gen 5.0 avec la certitude qu’il ne sera pas démodé trop vite.