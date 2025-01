Du stockage pas cher pour la nouvelle année : ce SSD M.2 NVMe de 2 To (PCIe Gen 4) est bradé à moins de 100 € sur Amazon

Si votre ordinateur a besoin d’un bon coup de boost pour vraiment revenir à la vie, alors miser sur un bon SSD M.2 NVMe est fortement recommandé. Si votre budget est un peu serré, vous pourrez par exemple vous diriger vers le Patriot P400 Lite, dont le modèle de 2 To est proposé à 99 euros au lieu de 140,50 euros sur Amazon.

Le SSD interne M.2 NVMe Patriot P400 Lite. // Source : Patriot

Plus performants et plus faciles à installer que les modèles de 2,5 pouces, les SSD M.2 NVMe sont des solutions idéales pour donner un second souffle à un PC tout en augmentant son espace de stockage. Si certaines références sont très onéreuses, d’autres sont bien plus adaptées aux petits budgets, à l’image du Patriot P400 Lite, dont le modèle avec 2 To est actuellement proposé à moins 100 euros.

Pourquoi opter pour le Patriot P400 Lite

Il est facile à installer

Ses vitesses de transfert sont confortables

Il a une grosse capacité de stockage

Auparavant affiché à 140,50 euros, le SSD interne M.2 NVMe PCIe Gen 4 Patriot P400 Lite de 2 To est aujourd’hui vendu à 99,99 euros sur Amazon.

Un SSD compact facile à insérer

Le Patriot P400 Lite appartient donc à la catégorie des SSD NVMe M.2, des modèles qui sont à privilégier par rapport aux SSD classiques SATA au format 2,5 pouces, pour la simple et bonne raison qu’ils sont bien plus compacts et faciles à installer. Le P400 Lite se présente sous la forme d’une petite carte à glisser sur la carte mère via un port PCI ou à intégrer dans un boîtier externe.

Une fois bien inséré dans votre machine, il pourra offrir des performances supérieures à celles de ses homologues 2,5 pouces. Votre PC pourra bénéficier d’un vrai coup de boost. Et avec 2 To de stockage, le moins que l’on puisse dire, c’est que vous pourrez enregistrer une multitude de fichiers.

Des débits suffisamment élevés

Le SSD Patriot P400 Lite offre par ailleurs des vitesses de transfert plutôt confortables, à savoir jusqu’à 3 300 Mo/s en lecture et jusqu’à 2 700 Mo/s en écriture. Il est donc capable de lancer un système d’exploitation ou des logiciels de façon suffisamment rapide. Il promet donc une expérience bien fluide, sans oublier des temps de chargement fortement réduits, pratique pour gagner du temps quand on travaille ou lorsque l’on joue.

Justement, en parlant de gaming, sachez que le Patriot P400 Lite n’est pas vraiment taillé pour rejoindre une PS5, puisque Sony impose des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. Notez enfin que le Patriot P400 Lite prend en charge les systèmes d’exploitation Windows 7, 8, 8.1 et 10.

