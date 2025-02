Le Samsung SSD 9100 Pro débarque avec PCIe 5.0 et des performances de folie

Oups, Samsung Inde a vendu la mèche : voici le 9100 Pro et ses 14,8 Go/s.

Samsung vient de lâcher une bombe, par erreur en plus, dans le monde du stockage avec son tout nouveau SSD 9100 Pro.

Bon, disons-le franchement, l’annonce semble avoir été un peu précipitée par Samsung Inde, qui a publié les infos avant de les retirer dans la foulée. Mais le mal est fait, et on a maintenant tous les détails croustillants.

Avec une connexion PCIe 5.0 ultra-rapide et une capacité qui grimpe jusqu’à 8 téraoctets, ce SSD promet beaucoup.

Commençons par le plus impressionnant : la vitesse. Le Samsung SSD 9100 Pro affiche de gros taux de transfert, avec jusqu’à 14 800 mégaoctets par seconde (Mo/s) en lecture et 13 400 Mo/s en écriture. Pour vous donner une idée, c’est presque deux fois plus rapide que son prédécesseur, le 990 Pro, qui utilisait encore la norme PCIe 4.0. Et ce n’est pas tout, il offre aussi des performances en IOPS (opérations d’entrée/sortie par seconde) de 2 200 en lecture et 2 600 en écriture. Derrière ce jargon, ça signifie simplement qu’il gère plusieurs tâches à la fois sans broncher, parfait pour les gamers ou les pros du montage vidéo.

Mais comment Samsung arrive-t-il à ces chiffres ? Le secret, c’est l’utilisation de la mémoire flash TLC V8 – une technologie maison de huitième génération – combinée au PCIe 5.0. Cette norme, c’est la dernière en date pour connecter les composants dans un PC, et elle permet de doubler la bande passante par rapport à la version précédente. Résultat : des performances qui frôlent les limites théoriques de cette technologie.

Avec toute cette puissance, vous vous doutez bien que ça chauffe sous le capot. Les SSD modernes, surtout en PCIe 5.0, ont tendance à beaucoup chauffr. Samsung a donc prévu le coup en équipant ses modèles d’un dissipateur thermique. Pour ce SSD, c’est obligatoire.

Pour les versions 1, 2 et 4 téraoctets, on a un bloc de refroidissement de 8,8 mm d’épaisseur, et pour la version 8 To, il passe à 11,25 mm. Ce dissipateur passif (pas de ventilateur, juste un échange de chaleur naturel) aide à garder des températures raisonnables, même quand vous poussez le SSD dans ses retranchements.

Ce Samsung 9100 Pro est 49 % plus économe en énergie que le 990 Pro. Comment ? Grâce à un contrôleur plus performant et une mémoire flash fabriquée avec une finesse plus fine.

Le petit bonus ? C’est la première fois que Samsung propose un SSD grand public avec 8 téraoctets de stockage.

Prix et disponibilité

Côté prix, Samsung Inde a lâché quelques chiffres convertis en euros : environ 164 € pour le 1 To, 279 € pour le 2 To et 548 € pour le 4 To. Attention, ce sont des estimations basées sur les tarifs indiens, et ça pourrait grimper un peu chez nous à cause des taxes ou des coûts d’importation. Ces modèles devraient débarquer dès le 18 mars 2025, pile à temps pour le printemps. La version 8 To, elle, arrivera plus tard avec une sortie prévue plus tard dans l’année, sans prix officiel pour l’instant.

L’annonce officielle, la vraie, devrait avoir lieu autour du Mobile World Congress 2025, début mars. En attendant, cette fuite nous donne déjà un bel aperçu de ce que Samsung prépare. Clairement, ils ne rigolent pas avec ce SSD, qui s’annonce comme un sérieux concurrent pour les autres marques déjà sur le marché PCIe 5.0.