Mauvaise surprise pour les abonnés Orange : impossible de passer les pubs sur TF1 et M6

Alors que beaucoup d'abonnés Orange enregistraient leurs programmes pour pouvoir les regarder plus tard en passant les publicités, ce n'est plus possible sur certaines chaînes. Cela concerne tous les canaux détenus par les groupes TF1 et M6.

Ça commence à gronder du côté des abonnés Orange, comme l’a remarqué Next. Ils ne peuvent plus sauter les publicités sur leurs enregistrements sur les chaînes de TF1 et de M6.

La colère pour certains abonnés Orange

Tout a commencé il y a quelques jours sur les forums de la Communauté Orange. Plusieurs utilisateurs font remarquer que lorsqu’ils regardent un programme enregistré avec leur box TV Orange, ils ne peuvent plus avancer la chronologie lors des coupures de publicité sur certaines chaînes. Lorsqu’ils essaient, une notification indique : « action impossible ». Cela concerne les chaînes de TF1 : TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films ainsi que celles du groupe M6 : M6, W9 et 6ter. Cela concerne tous les enregistrements, y compris les plus anciens.

Pour plusieurs abonnés, ce changement est honteux, arguant qu’ils paient pour le service. Certains menacent même de quitter l’opérateur. Orange a rapidement éclairé la situation en répondant aux internautes, le service client n’étant pas au courant immédiatement du changement. L’opérateur s’explique : « à la demande des éditeurs, il n’est pas possible d’avancer rapidement sur les publicités des programmes enregistrés. »

Orange plie sous les demandes de TF1 et de M6

Ce que l’on comprend, c’est que TF1 et M6 ont demandé à Orange d’empêcher la possibilité de passer les publicités sur leurs programmes enregistrés par les abonnés de l’opérateur historique. Cette demande est logique : utiliser l’enregistreur de sa box Orange, c’est éviter d’utiliser les applications de replay des deux groupes audiovisuels.

Des applications qui comprennent parfois beaucoup de publicités et notamment des coupures. Pour les éviter, TF1 et M6 proposent des abonnements payants pour leur plateforme respective : TF1+ Premium et 6play max à 5,99 euros par mois pour le premier et à 4,99 eux par mois pour le second. La fonction proposée par Orange représente alors un manque à gagner pour les deux entreprises.

D’autres opérateurs également concernés

Comme le précise 01net, cette restriction est également présente sur myCanal, la plateforme de SVoD de Canal+. L’opérateur Bouygues Telecom (appartenant au même groupe propriétaire de TF1) aussi bloque cette possibilité depuis plusieurs mois. Néanmoins, sur ses box, il donnait une astuce : utiliser un support d’enregistrement externe comme une clé USB ou un disque dur. Ce mode d’enregistrement ne permet toutefois d’enregistrer qu’un programme à la fois.