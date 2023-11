TF1+ : tout savoir sur le nouveau service gratuit de SVOD français

Après l'échec de Salto et la fusion avec M6, la chaîne de télévision TF1 lance un tout nouveau service, gratuit : TF1+.

Nous sommes en 2023, et on peut dire que nos chaînes de télévision françaises ont encore bien du mal à comprendre le fonctionnement ou le potentiel proposé par Internet.

Après avoir lancé ambitieusement Salto, une plateforme de SVOD concurrente des géants américains, puis l’avoir aussitôt abandonné, TF1 repart en cavalier seul avec un nouveau service : TF1+. C’est Rodolphe Belmer, le patron du groupe TF1 qui l’annonce dans les colonnes du Figaro.

Cette fois, on parle d’un service gratuit pour l’utilisateur, financé par la publicité.

Quand va être lancée TF1+ ?

Le lancement est prévu dès le 8 janvier 2024. La plateforme TF1+ va remplacer le service MyTF1.

Quel est le prix de TF1+ ?

TF1 promet que son service sera entièrement gratuit et financé par la publicité. On ne sait pas encore quels sont les détails de cet affichage publicitaire. Est-ce qu’il s’agit uniquement d’une publicité avant le lancement d’un programme, ou d’une interruption plus régulière ?

Beaucoup ont fui la télévision linéaire en raison d’une surabondance de publicités venant couper l’action dans les séries ou les émissions.

Où sera proposée TF1+ ?

Comme MyTF1, TF1+ sera disponible sur le web, mais aussi sur les box TV sous la forme d’une application. Sont mentionnés les box des opérateurs français Orange, SFR et Bouygues Telecom. Free ne semble pas encore concerner. Les relations entre l’opérateur et la chaîne de TV ont été très complexes par le passé.

TF1 veut que son application apparaisse aux côtés de celles d’Amazon ou de Netflix. On espère qu’une application sera aussi proposée sur les boutiques d’Apple et Google.

Quel sera le contenu proposé ?

Rodolphe Belmer annonce que plus de 15 000 heures de programmes TV seront proposées gratuitement sur TF1+. Il s’agira avant tout d’une plateforme de replay, avec des programmes disponibles pendant au moins 30 jours et jusqu’à 48 mois.

On y trouvera les saisons antérieures de nos séries et émissions comme Koh-Lanta ou The Voice, mais aussi des programmes exclusifs. Nous proposerons 200 films familiaux, 200 séries et TF1+ intégrera la première offre d’information à la demande, Top Info. Les informations du jour seront approfondies avec des formats de 3 à 6 minutes réalisés par notre rédaction. TF1+ doit être une plateforme généraliste et citoyenne

Ce n’est pas tout, TF1 veut aussi proposer du contenu original sur la plateforme. Le groupe annonce déjà le retour de la série Plus Belle La Vie dès le 8 janvier.