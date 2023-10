Free Mobile « atteint un excellent niveau », mais pas partout en France

Free se targue de voir la qualité de ses services mobile fortement progresser en France en se basant sur une enquête de l'Arcep. Pourtant, cette enquête se concentre sur la Métropole : Free ne parle donc pas des DROM-COM.

L’opérateur mobile le revendique : ses services ont enregistré une nette progression sur beaucoup d’indicateurs. Si les progrès sont à féliciter, il y a là une pirouette communicationnelle de la part de Free : l’enquête évoquée se concentre sur la France métropolitaine et n’aborde pas les DROM-COM.

Free premier (ou deuxième) presque partout

Dans un communiqué de presse d’Iliad, la maison mère de Free, on apprend que ce dernier est premier ou deuxième (parfois ex aequo) au regard de 201 indicateurs sur les 278 examinés par l’Arcep. Free appuie sur ses résultats sur « les axes ferrés, les zones rurales et les villes de taille moyenne (moins de 400 000 habitants) » avec une place de numéro 1 ou de numéro 2 dans 80 % des indicateurs.

« La qualité globale des services mobiles de Free atteint un excellent niveau », lit-on dans le communiqué.

Là où il se démarque, c’est principalement sur les débits descendants et le streaming vidéo. L’opérateur revendique également couvrir « plus de 99 % de la population française en 3G/4G et 92 % en 5 G. »

Ces informations-là ne se basent pourtant que sur la France métropolitaine : si la carte de couverture mobile de Free l’indique bien (dans de petites lignes en bas de la page), ce n’est pas le cas du communiqué de presse d’Illiad.

Et les DROM-COM dans tout ça ? Free y est moins performant

Anciennement « DOM-TOM », les départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer représentaient 2,8 millions d’habitants en 2019 selon l’Insee, soit 4 % de la population française. L’Arcep mène également des enquêtes sur la qualité des services mobiles en dehors de la métropole. Son dernier rapport portait sur les Antilles (qui comprennent la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et la Guyane, publié en mai dernier.

C’est la première fois que Free Caraïbes, la division pour ce secteur d’Iliad, voyait ses performances mesurées par l’Arcep.

La lecture de ce rapport éclaire sur les raisons pour lesquelles Illiad ne communique pas ou presque sur sa présence dans les DROM-COM. Aux Antilles et en Guyane, la couverture de Free Caraïbes oscille entre 75 et 97 %. Mais ce dont on se rend compte dans le rapport de l’Arcep, c’est que Free est (sauf sur le test de débit supérieur à 3 Mbit/s dans les lieux de vie à Saint-Barthélemy) toujours derrière l’opérateur historique Orange. Free est aussi régulièrement rattrapé par d’autres acteurs présents, Digicel et Dauphin Telecom. Cela ne veut pas dire que Free Caraïbes y est un mauvais opérateur, simplement qu’il n’est pas le meilleur.

Quant à la Réunion (860 000 habitants), Mayotte (255 000 habitants) ou la Nouvelle-Calédonie (270 000 habitants), Free n’y est tout simplement pas présent.

