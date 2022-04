Envie de transporter facilement et rapidement des données ? Rien de plus pratique qu’une bonne vielle clé USB. Nous avons choisi pour vous les meilleures du moment.

À une époque où la fibre est presque partout et où les connexions 5G permettent de télécharger plusieurs Go en quelques secondes, on pourrait se dire que les bonnes vielles clés USB pourraient prendre leur retraite, mais il n’en est rien.

En effet, ces dernières offrent des capacités toujours plus importantes, mais aussi et surtout une simplicité d’utilisation et une fiabilité remarquable. Et en prime, leur prix n’a jamais été aussi bas !

Choisir la bonne n’est cependant pas toujours simple, on en trouve en effet des centaines de références différentes et il peut être tentant de choisir la moins chère possible. Ce n’est cependant pas l’angle que nous avons choisi avec cette sélection. Quand il s’agit de vos données, mieux vaut en effet ne pas faire de petites économies.

Kingston DataTraveler Max : la clé USB du futur

Vous vous sentez prêts à finalement passer au tout USB-C ? Kingston est là pour vous avec la DataTraveler Max. Principale différence avec 99 % des clés USB sur le marché : elle utilise un connecteur Type-C. Pas besoin donc d’adaptateurs pour la brancher à un ordinateur moderne, un smartphone ou encore un iPad.

Kingston a également eu le bon goût d’utiliser l’USB-3.2, on obtient donc des débits de l’ordre d’1 Go/s dans des conditions idéales, ce qui en fait l’un des modèles les plus véloces du marché. Parmi les rares reproches que l’on puisse lui faire, on retiendra avant tout ce qui fait sa force : son connecteur USB-C ne sera pas forcément disponible sur certaines machines et qui est aussi plus fragile que l’USB traditionnel.

Si vous êtes prêts à passer dans le futur, on ne fait cependant pas beaucoup mieux, en particulier à ce prix.

La Sandisk Ultra Drive Go en bref

Incroyablement rapide

Fonctionne aussi bien avec les PC que les smartphones

Prix intéressant au vu des performances

Samsung Bar Plus : une clé simple et efficace

Véritable géant de la mémoire flash, Samsung propose aussi une gamme complète de clés USB. Parmi celles-ci, nous apprécions tout particulièrement la Bar Plus. Samsung offre en effet un modèle sans fioritures, solide et efficace. Construite en métal, la clé est résistante aux chocs et à l’eau.

Ce débit nous laisse un peu partagés : d’un côté, elle est particulièrement véloce en lecture (225 Mo/s), mais elle n’écrit qu’à 60 Mo/s. Cela suffira cependant amplement pour un usage ponctuel, en particulier vu son tarif agressif. En effet, celle-ci exploite l’USB 3.1 pour assurer cette vitesse.

La Samsung Bar Plus en bref

Bons débits

Résistante à l’eau et aux chocs

Bon rapport qualité/prix

Sandisk Ultra Dual Drive Go : une clé USB à double pivot

Pas envie de vous promener avec un adaptateur ? Pourquoi ne pas choisir une clé à double connecteur comme celle que propose Sandisk ? Le concept est on ne peut plus simple : on dispose d’un connecteur USB classique d’un côté et un USB type C de l’autre. Idéal donc pour ne pas avoir à se prendre la tête, qu’on la branche à un PC ou un smartphone.

Si la clé est pratique elle n’est en revanche pas la plus solide du marché, l’un des connecteurs restant toujours exposé. Les débits ne sont pas fantastiques, de l’ordre de 150 Mo/s en lecture et 40 Mo/s en écriture pour une connectique USB 3.1. Pas la clé la plus polyvalente du marché donc, mais cette Sandisk Ultra Dual Drive Go à pour elle sa polyvalence et un tarif attractif.

La Sandisk Ultra Drive Go en bref

Polyvalente

Fonctionne aussi bien avec les PC que les smartphones

Tarif attractif

Corsair Flash Survivor Stealth : la plus solide

La plupart des clés USB sont relativement fragiles et l’on vous recommande de les ménager. Tout l’opposé de ce que propose cette Corsair Survivor Stealth. Le design est loin d’être nouveau, la marque le propose depuis plus de dix ans, mais il est toujours aussi efficace. L’électronique de la clé est en effet protégée par un tube en aluminium.

Une fois vissé, ce dernier protège non seulement des chocs, mais aussi aux vibrations et résistera même à une immersion à 200 m de profondeur. N’allez toutefois pas rouler avec une voiture dessus, l’aluminium étant en métal relativement mou. Les débits sont corrects, de l’ordre de 180 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Bien qu’assez chère, cette Corsair Survivor Flash séduira ceux qui ne veulent pas perdre accidentellement leurs données ou ne sont tout simplement pas très soigneux.

La Corsair Flash Survivor Stealth en bref

Très solide

Étanche

Bons débits

Sandisk Ultra Fit : le modèle Tom Pouce

La Sandisk Ultra Fit arrive avec une promesse on ne peut plus simple : elle est à peine plus grosse que son connecteur USB-A. Cela en fait une excellente option pour les situations ou elle restera branchée longtemps à un appareil. On peut ainsi penser à un autoradio, un PC portable ou encore comme clé de boot pour un système d’exploitation. Cette petite taille est aussi une faiblesse dans le sens ou le connecteur n’est absolument pas protégé et elle est aussi très facile à perdre. Évitez donc de la laisser trainer au fond d’un sac à dos. Sans être honteuses ses performances sont assez moyennes (environ 130 Mo/s en lecture), mais vu le tarif, difficile de faire la fine bouche.

La Sandisk Ultra Fit en bref

Toute petite

Pas chère

Débits corrects

Sandisk iXpand Flash Drive Luxe : une clé orientée Apple

S’il y a bien un point sur lequel Apple prend un malin plaisir de saigner ses clients, c’est sur le stockage. Le moindre Go supplémentaire est chèrement payé et il n’est pas rare de se retrouver à l’étroit sur son iPhone ou son iPad.

Pour contourner ce souci, on peut soit stocker un maximum de choses sur le cloud ou bien le transférer sur un PC ou un disque externe. C’est cette dernière voie que Sandisk propose ici avec cette clé offrant un double connecteur USB-C et Lightning. L’utilisation est simplissime, mais les débits sont particulièrement faibles en Lightning, de l’ordre de 15 Mo/s. Il ne faudra donc pas être pressé si l’on souhaite récupérer ses fichiers Pro Raw de son iPhone.

Malgré ces limites imposées par Apple, cette clé est l’un des seuls moyens d’augmenter aisément et pas trop cher son stockage sous iOS. À noter que si vous possédez un iPad récent il y a de grandes chances qu’il soit en USB-C, dans ce cas là la Ultra Dual Drive Go du même constructeur évoqué plus haut sera plus adaptée.

La Sandisk iXpand Deluxe en bref

Fonctionne avec les iPhone/iPad

La connectique USB-C

Du stockage pas trop cher pour votre produit Apple

Comment choisir une clé USB ?

Dois-je utiliser une clé USB pour sauvegarder mes données ?

NON ! C’est une très mauvaise idée. En effet, il peut être tentant de sauvegarder ses données importantes sur une clé USB, après tout elles sont rapides et peu chères. Malheureusement, elles sont aussi faciles à perdre (ou à voler) et pour nombre d’entre elles assez fragiles.

Elles représentent donc un très mauvais outil de sauvegarde. Orientez-vous donc plutôt vers des solutions en ligne fiable couplées avec un NAS si vous le pouvez.

Quelle capacité maximale choisir pour ma clé USB ?

La réponse à cette question dépendra bien évidemment de votre usage, sauvegarder des heures de films ne nécessite pas la même capacité que transporter des documents Word. On vous recommande cependant de ne pas être trop chiche, les fichiers ayant tendance à devenir rapidement de plus en plus volumineux il peut être intéressant d’avoir un peu d’espace supplémentaire pour les années à venir.

Les clés ayant plus de capacité sont aussi généralement plus rapides que leurs petites sœurs, vous économiserez donc aussi en temps de transferts.

Reste aussi la question du prix, ce dernier ne progressant pas de manière linéaire en fonction de la capacité.

En prenant tous ces points en compte, les clés de 256 Go nous semblent un bon compromis en ce moment.

Quel format de fichier pour ma clé USB ?

Avant d’utiliser votre clé toute neuve, mieux vaut la formater avec le système de fichier le plus adapté à votre usage. Un grand nombre de clés vient en effet formaté en FAT32, un format certes ancien, mais qui a l’avantage d’être supporté par absolument tous les appareils de la planète. Malheureusement, il présente de nombreuses limites, la plus gênante étant l’impossibilité d’utiliser des fichiers de plus de 4 Go.

Pour contourner ce souci, il faudra utiliser ex-FAT, un format supporté par la plupart des appareils modernes et pensés avant tout pour les supports utilisant de la mémoire flash. Le NTFS pourra aussi contourner les soucis de taille de fichiers, mais son support en dehors de Windows est assez faible.

