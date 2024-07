Pourquoi les boutons capacitifs au volant seraient dangereux : une dizaine d’accidents de Volkswagen ID.4

La course à l'innovation dans l'industrie automobile nous réserve parfois de mauvaises surprises. Les boutons capacitifs, que l'on trouve chez Volkswagen, se retrouvent aujourd'hui au cœur d'une polémique qui soulève des questions de sécurité routière.

Que se passe-t-il quand la course effrénée à l’innovation se heurte à la réalité de notre sécurité quotidienne ? C’est précisément la question que soulève la controverse autour des boutons capacitifs équipant le volant de la Volkswagen ID.4. Un cas d’école.

Vous voilà tranquillement au volant de votre VW ID.4. Soudain, sans crier gare, votre véhicule accélère brutalement. Pas de panique, vous n’êtes pas victime d’une possession démoniaque. Non, vous venez simplement d’effleurer par mégarde l’une de ces commandes capacitives ultra-sensibles dont le constructeur allemand a jugé bon d’équiper le volant.

Ces fonctions, censées nous faciliter la vie, se révèlent être de véritables plaies pour certains conducteurs. Aux États-Unis, la grogne monte et les témoignages affluent. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déjà reçu pas moins de 13 rapports d’accidents potentiellement liés à ce problème.

La plupart des accidents se sont produits alors que les conducteurs se garaient, la plupart des collisions se sont donc produites à des vitesses relativement faibles, mais 3 des 13 rapports d’accidents de la National Highway Traffic Safety Administration impliquaient des blessures aux occupants. Dans au moins un cas, la boîte noire de la voiture n’a pas enregistré d’accident et les airbags ne se sont pas déployés, probablement en raison de la vitesse de la voiture. Par contre, l’ID.4 a subi plusieurs milliers de dollars de dommages au bloc-batterie. Et ce n’est probablement que la partie émergée de l’iceberg.

Alors, comment en est-on arrivé là ? Tout part d’une bonne intention : rendre les commandes au volant plus réactives et plus modernes. Exit les bons vieux boutons mécaniques, place aux surfaces tactiles ultra-sensibles. Sur le papier, c’est tentant. En pratique… c’est une autre histoire.

Le problème, c’est que ces commandes sont tellement sensibles qu’un simple effleurement suffit à les activer. Résultat ? Des accélérations intempestives, des changements de vitesse inopinés, bref, une voiture qui semble avoir sa propre volonté.

Le mea culpa de Volkswagen ?

Face à la polémique grandissante, quelle est la réaction de Volkswagen ? Pour l’instant, c’est le service minimum. Le constructeur reconnaît être « au courant d’un petit nombre de plaintes« , mais ne semble pas prêt à tirer la sonnette d’alarme. Pas d’enquête formelle, pas de rappel massif à l’horizon. Juste une forme de « on surveille la situation » qui a le don d’exaspérer les propriétaires concernés.

Pourtant, le message semble avoir été entendu, du moins en partie. Thomas Schäfer, le grand patron de la division voitures particulières chez VW, a annoncé en 2022 un retour aux bons vieux boutons mécaniques sur certains modèles. Une volte-face qui en dit long sur l’ampleur du problème.

D’ailleurs, les commandes tactiles sur le volant des Tesla qui remplacent les commodos de clignotants sont dans le collimateur d’EuroNCAP. L’organisme indépendant spécialisé dans les crash-test pourrait ne plus donner la note maximale aux voitures de la marque à cause de cet élément.

Un ancien designer d’Apple avait même montré sa défiance à l’encontre de ce type de touches dans les voitures, prônant un retour aux bons vieux boutons physiques.