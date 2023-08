Volkswagen : Skoda signe enfin le grand retour des “vrais” boutons dans ses voitures

Skoda vient de lever le voile sur l'intérieur de ses prochains Kodiaq et Superb et annonce le retour des boutons physiques. Une très bonne nouvelle, qui suit la décision de Volkswagen de supprimer les touches tactiles.

Il va y avoir du nouveau chez Volkswagen, et notamment chez Skoda ! Le constructeur, qui commercialise pour l’heure un seul modèle électrique, à savoir l’Enyaq, travaille actuellement au lancement de nouvelles voitures dans sa gamme. Si elles ne seront pas électriques, elles feront cependant évoluer en profondeur leur poste de conduite.

Retour aux sources

Actuellement, la tendance chez les constructeurs est de se débarrasser de la plupart des boutons physiques, afin de les remplacer par des commandes tactiles jugées plus élégantes. Ces dernières permettent aussi d’épurer le poste de conduite, alors que certaines marques regroupent désormais la plupart des fonctions directement dans l’écran tactile.

C’est par exemple le cas de Peugeot ou encore de Volkswagen, mais pas seulement. On pense aussi à Skoda, qui n’a conservé que quelques rares boutons dans l’habitacle de son Enyaq, dont vous pouvez lire l’essai sur Survoltés. Certes, cela fait plus moderne, mais ce n’est pas forcément très pratique. D’ailleurs, une récente étude suédoise prouve même que les boutons physiques sont plus sûrs pour la conduite.

Trop de technologie tue-t-elle la technologie ? Peut-être, tandis que l’ex-designer d’Apple expliquait l’an dernier que les écrans tactiles de nos voitures étaient néfastes et qu’un retour aux « vraies » commandes seraient bénéfiques. Le message semble avoir été bien reçu chez Skoda, qui vient de dévoiler le design du poste de conduite de ses futurs Kodiaq et Superb, qui devraient voir le jour au cours de l’année prochaine.

Ce dernier se veut bien plus pratique et signe donc le retour des boutons physiques « à l’ancienne ». Mais attention, car ces derniers sont en fait un concentré de technologie. Ils sera en effet possible d’assigner plusieurs fonctions sur la touche centrale en appuyant dessus. Celle-ci sera visible sur un petit affichage numérique. Une solution déjà adoptée par certains constructeurs comme Land Rover.

Simply Clever

Au total, quatre fonctions différentes pourront être assignées au bouton du milieu, dont la direction de l’air, le volume de la musique ou encore les modes de conduite ou l’agrandissement de la carte. Les deux autres serviront quant à eux à contrôler la température ainsi que la ventilation et le chauffage des sièges, comme le précise le communiqué du constructeur. On notera également l’absence de boutons tactiles sur le volant, comme chez Volkswagen qui admet que cette solution n’est pas pratique.

Les nouvelles Skoda Superb et Kodiaq seront également dotées d’un nouveau combiné numérique de 10,25 pouces profitant d’un dessin revu. Il sera associé à un grand écran tactile de 12,9 pouces, intégrant sans doute toujours Apple CarPlay et Android Auto. Le conducteur et son passager pourront aussi profiter d’un chargeur à induction pour smartphone de 15 watts et de quatre prises USB-C.

À noter que les sièges seront massants, chauffants et ventilés, et que le SUV et la berline feront appel à des matériaux durables avec du polyester 100 % recyclé. Le cuir sera quant à lui tanné grâce à un procédé écologique utilisant des grains de café. Enfin, nous retrouverons également les astuces Simply Clever, comme le parapluie dans la porte conducteur ainsi que le grattoir à givre dans la trappe à carburant.

Les nouveaux Kodiaq et Superb ne se déclineront pas tout de suite en électrique, puisqu’ils devront se contenter de motorisations mild-hybrid et hybrides rechargeables. Il y a quelques semaines, le constructeur faisait évoluer la grille tarifaire de son Enyaq avec une version 80 moins chère, tandis qu’il dévoilait en juin dernier une nouvelle déclinaison 50 à moins de 40 000 euros.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).