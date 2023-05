Skoda casse le prix de sa voiture électrique Enyaq iV avec cette nouvelle version bien plus abordable

Skoda dévoile une nouvelle version de sa voiture électrique, la Enyaq iV, affichée à moins de 40 000 euros et éligible au bonus écologique. Une manière de riposter à la guerre des prix lancée par Tesla, qui se traduit notamment par une batterie plus petite et une autonomie en baisse pour le SUV électrique rival du Model Y.

Si la situation de Tesla était encore inquiétante l’an dernier, la firme a repris du poil de la bête au cours des derniers mois, grâce à une stratégie très agressive. En effet, celle-ci a opéré deux grosses baisses de tarifs sur ses Model 3 et Model Y, l’une en janvier et une au mois d’avril. Une véritable guerre des prix lancée par le constructeur, qui commence à inquiéter certains de ses rivaux.

Une nouvelle version abordable

C’est notamment le cas de Skoda, qui ne propose pour l’instant qu’un seul modèle électrique dans son catalogue. Il s’agit de l’Enyaq iV, un grand SUV rival de la Tesla Model Y, entre autres et dont nous avons pris le volant le temps d’un essai. Jusqu’alors, la gamme débutait avec la version 60, affichée à partir de 46 150 euros. Un prix qui permet de justesse au SUV d’être éligible au bonus écologique de 5 000 euros, réservé aux voitures de moins de 47 000 euros.

Pour mémoire, cette variante est équipée d’une batterie de 58 kWh et d’un moteur développant pas moins de 180 chevaux. Mais voici qu’une autre version s’apprête à débarquer dans le catalogue, comme l’annonce le constructeur dans un communiqué tout juste publié. En effet, Skoda dévoile une toute nouvelle variante de son seul modèle électrique, qui prend cette fois-ci le nom d’Enyaq iV 50.

Une déclinaison moins chère, et donc évidemment moins performante. Cette dernière reçoit un moteur électrique de 148 chevaux, qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 11,3 secondes. Celui-ci est associé à une batterie de 52 kWh, qui offre une autonomie annoncée à 365 kilomètres. Celle-ci se recharge de 10 à 80 % en 36 minutes en courant continu à 110 kW. À titre de comparaison, la Tesla Model Y revendique 455 kilomètres dans sa version d’entrée de gamme Propulsion avec sa batterie de 60 kWh et réalise le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes.

Comme le précise le constructeur tchèque, cette nouvelle déclinaison ne sera pas proposée partout, car seuls certains pays y auront le droit, comme l’Allemagne, la Belgique ainsi que les Pays-Bas. La France n’a quant à elle pas été mentionnée, mais il est possible que cette variante voie le jour chez nous un peu plus tard. On sait en revanche qu’elle ne sera pas proposée en République tchèque, pays d’origine de Skoda.

Une dotation intéressante

Bien évidemment, cette nouvelle déclinaison n’est pas forcément la mieux équipée de la gamme et elle a dû faire l’impasse sur certaines options pour afficher un prix raisonnable. Cependant, les clients qui la choisiront pourront notamment profiter de la caméra de recul et des radars, des jantes de 19 pouces ainsi que de la navigation sur un écran tactile de 13 pouces. Les équipements Simply Clever chers à la marque sont également présents, dont le parapluie dans la portière conducteur.

Mais alors, combien coûte cette nouvelle version ? Dans son communiqué, Skoda annonce un prix affiché à moins de 40 000 euros, sans donner plus de détails. Cependant, les journalistes d’Automotive News annoncent un tarif de 39 990 euros en Allemagne, qui pourrait légèrement varier si le SUV électrique arrivait en France en raison d’une fiscalité un peu différente. Au fait, le nom d’Enyaq iV 50 vous dit quelque chose ? Et bien c’est tout à fait normal.

La firme avait déjà lancé une telle version en 2020, mais elle avait rapidement été retirée du catalogue puisque Skoda voulait plutôt se concentrer sur les variantes les plus haut de gamme, de 60 à 80. Une déclinaison RS est également proposée dans le catalogue, forte de 300 chevaux et d’une batterie de 77 kWh nets, offrant une autonomie de 506 kilomètres selon le cycle WLTP. Une large gamme qui devrait permettre au constructeur de séduire de nombreux clients.

La firme emboîte donc le pas à Lucid, Xpeng, VinFast, Toyota ou encore Ford, qui ont également décidé de revoir les prix de leurs voitures électriques à la baisse. Ce n’est en revanche pas le cas de Renault, qui ne prévoit pas de baisser le tarif de ses véhicules et qui a même augmenté celui de sa Mégane E-Tech Electric quelques semaines plus tôt, en supprimant de la vente la version à petite batterie.

