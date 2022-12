La Renault Megane E-Tech coûte désormais plus cher, mais il y a quand même une bonne nouvelle

Un an après le début de sa commercialisation, la Renault Mégane E-Tech subit sa première hausse des prix. Une hausse non-négligeable puisque la gamme prend en moyenne 1 800 euros d'augmentation. Bonne nouvelle toutefois, puisque la gamme se simplifie grandement.

Si vous suivez assidûment l’actualité automobile, vous devez certainement souvent lire que les prix des voitures électriques devraient peu à peu diminuer, voire même s’aligner avec ceux des modèles thermiques.

Un processus naturel qui va de pair avec la démocratisation de la voiture électrique. Pourtant, ces derniers mois, nous avons eu complètement l’effet inverse. En effet, avec la hausse du prix des matières premières, le prix des voitures (et pas seulement des électriques) s’est envolé.

La Renault Mégane E-Tech n’échappe pas à l’inflation

La voiture électrique la plus vendue en 2021 en Europe, la Tesla Model 3, a vu ses prix augmenter de plus de 10 000 euros en l’espace de quelques mois en France. Si cela semble s’être calmé, au point même qu’une prochaine mise à jour de la Model 3 pourrait faire baisser les prix, d’autres constructeurs revoient leurs prix à la hausse.

C’est le cas de Renault et de sa Mégane E-Tech. Au 1er décembre, la berline française voit ses tarifs grimper assez nettement. Une première augmentation depuis son lancement il y a tout juste un an. Ce n’est globalement pas une surprise, la flambée des cours des matériaux, notamment ceux pour les batteries, entraînent inévitablement un rattrapage sur le prix des voitures.

Comme nous vous l’avions décrit dans notre essai de la voiture en début d’année, la gamme de la Renault Mégane E-Tech était trop compliquée. Finitions, motorisations, capacité de recharge… Tout s’entremêlait. Renault a fait un grand ménage pour conserver les configurations qui semblent le plus séduire les clients après un an de commercialisation.

Une gamme simplifiée

Globalement, la gamme prend jusqu’à 1 800 euros d’augmentation. La version de base EV40 (ce qui signifie une batterie de 40 kWh) de 130 ch standard charge disparaît. La nouvelle version d’entrée de gamme devient l’EV40 de 130 ch boost charge, c’est-à-dire avec la charge rapide jusqu’à 85 kW et le chargeur embarqué de 22 kW. Le prix de base passe donc de 37 200 à 39 000 euros.

Du côté des finitions, la version Equilibre n’existe plus en EV60 (batterie de 60 kWh) 220 ch optimum charge. La finition Techno n’existe plus avec les deux variantes EV40 de 130 ch, tandis qu’en EV60, la version super charge prend 1 300 euros. L’optimum charge voit ses prix grimper de 1 800 euros.

La finition Iconic n’est plus disponible avec l’EV40 non plus. Les deux puissances de charge de l’EV60 augmentent de 1 510 euros, et la finition Iconic en EV60 optimum charge s’affiche désormais à 48 500 euros, la faisant ainsi sortir de la zone du bonus maximal qui va jusqu’à 47 000 euros. Mais, les concessionnaires gardent toutefois une marge de manœuvre et il devrait être possible de pouvoir la faire passer sous la barre des 47 000 euros avec un peu de négociation.

