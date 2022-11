Renault Mégane E-Tech : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

La Renault Mégane E-Tech peut-elle être le véhicule principal d’un foyer ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans se dossier qui va la mettre à l’épreuve de nos grands trajets de référence en été comme en hiver. Voyons où se situe la Renault Mégane E-Tech par rapport aux autres.

Un véhicule électrique est très adapté au quotidien de celles et ceux qui ont une solution de charge à domicile, leur permettant de rouler à faible coût et sans contrainte. Si cette description est bel et bien vraie dans l’immense majorité des trajets, elle ne l’est plus pour les grands voyages qui dépassent l’autonomie théorique de la voiture.

C’est pourquoi nous avons démarré cette série de dossiers sur différentes voitures branchées, en les mettant à l’épreuve de nos trajets de référence. La Renault Mégane E-Tech aura fort à faire pour se placer parmi les véhicules d’ores et déjà examinés, comme la Kia EV6 58 kWh, la Tesla Model Y Propulsion, ou encore la MG MG4.

Comme à l’accoutumée, les règles sont les suivantes : le départ est à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 %, et le véhicule doit rouler aux vitesses limites. Nous rappellerons les caractéristiques du véhicule (autonomie, batterie, puissance de recharge) et les confronterons à la réalité du terrain. Voyons ce que la Renault Mégane E-Tech nous réserve lors des grands trajets !

Les caractéristiques de la Renault Mégane E-Tech EV60

Nous sélectionnons pour ce dossier la Renault Mégane E-Tech EV60, qui est donc dotée d’une batterie de 60 kWh, avec une autonomie WLTP de 450 à 470 kilomètres selon la configuration. Nous disposons d’ailleurs d’un guide d’achat pour vous aider à y voir plus clair dans la gamme.

La puissance de recharge maximale admise est de 130 kW et une charge de 10 à 80 % est annoncée à 37 minutes en conditions idéales par Renault. Le port CCS Combo de la Mégane E-Tech lui permet de naviguer parmi l’ensemble des réseaux de recharge rapide disponibles, comme Ionity, Fastned, Totalenergies ou encore les Superchargeurs Tesla ouverts à tous.

Comme toujours, nous nous reposons sur les simulations de l’excellent A Better Route Planner, qui sera utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut inhérente à la Renault Mégane E-Tech EV60.

La planification des trajets

Afin de respecter les règles de cet exercice, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 60 kWh représentent alors 10,20 euros, qu’il faut ajouter au moment du bilan de chaque grand trajet.

Le premier grand trajet correspond à des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres), lorsque le trajet d’hiver part de Caen et se termine à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante, et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Près d’une heure de charge pour 530 kilomètres

Lors de ce grand trajet estival qui relie Orléans à Arcachon, deux arrêts de charge sont nécessaires. Le premier est effectué après 222 kilomètres parcourus, pour une durée de 38 minutes sur le Superchargeur de Poitiers. Au tarif actuel de 0,79 €/kWh pour les non-abonnés Tesla, cette charge revient à 36,50 euros.

La seconde charge est sur le réseau Ionity, cette fois pour 18 minutes et un coût de 20 euros. Au total, le temps passé à recharger est de 56 minutes, pour un prix de 56,50 euros. En ajoutant le coût de la charge à domicile, ce trajet de 530 kilomètres revient donc à 66,70 euros. La consommation estimée est de 219 Wh/km, ce qui correspond à une autonomie de 275 kilomètres environ.

30 minutes de charge tous les 150 kilomètres en hiver

Le trajet hivernal de référence que nous utilisons comporte de nombreux défis à relever pour les véhicules électriques. Il combine trois facteurs très impactant sur l’autonomie : la température, la vitesse et le gain d’altitude. Ainsi, n’imaginez pas vous approcher des autonomies WLTP des voitures que nous considérons sur ce trajet reliant Caen à Chamonix-Mont-Blanc par 0 degrés : c’est impossible.

Avec la Renault Mégane E-Tech EV60, la plus grande distance parcourue entre deux charges est de 166 kilomètres sur ce trajet de référence. Cinq arrêts recharge sont nécessaires pour arriver à destination avec 20 % de batterie, et la durée totale de charge est de deux heures et douze minutes.

Les différents réseaux de charge utilisés permettent toutefois d’effectuer ce voyage sans encombre, la densité de chargeurs rapides disponibles étant bien assez importante. Tesla, Ionity, et même Kallista Energy sont présents sur le parcours, rendant ce voyage tout à fait faisable, si l’on accepte les contraintes liées à la charge.

Une borne de recharge pour le moment gratuite est proposée à Sauvigny-le-Bois, et il existe d’autres points de charge à proximité, notamment le Superchargeur Tesla d’Avallon, si cette borne est indisponible. Au total, les coûts liés à la charge rapide varient entre 93 et 129 euros, ce qui donne un prix total du trajet en comptant la charge de départ compris entre 104 et 139 euros pour 850 kilomètres. Enfin, la consommation prévisionnelle est de 257 Wh/km, ce qui correspond à une autonomie moyenne de 230 kilomètres avec une charge complète dans ces conditions.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 10,20 euros) dans le tableau ci-dessous. Vous pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min

La Renault Mégane e-tech est-elle adaptée pour les grands trajets ?

Comme vous pouvez le constater, la Renault Mégane E-Tech est bien capable de tailler la route, mais il faut accepter de recharge à la fois fréquente et longue. En effet, avec près d’une heure de recharge pour le trajet estival, elle est dans le bas du tableau, derrière la MG4, qui est bien moins onéreuse.

Bien entendu, ce ne sont pas quelques minutes de charge en plus qui vont permettre de prendre une décision sur une voiture électrique en particulier, mais il est intéressant de voir où se situe la Mégane E-Tech parmi les autres. Et force est de constater qu’elle ne fait pas partie des bons élèves.

En termes de coûts liés aux trajets, avec 12,65 euros aux 100 kilomètres pour le trajet d’été et 16,35 euros aux 100 kilomètres pour le trajet d’hiver, voyager en Renault Mégane E-Tech aux tarifs actuels reste relativement cher par rapport aux autres véhicules électriques.

En effet, la consommation s’envole à haute vitesse, obligeant à recharger environ tous les 150 kilomètres, ce qui ne permet pas de garder un coût assez faible sur de longues distances. Certaines pistes d’optimisation pourront plaire aux gros rouleurs, comme l’abonnement Ionity Passeport ou bien l’adhésion à 12,99 euros par mois chez Tesla. Dans le premier cas, l’engagement est annuel, mais chez Tesla, il n’y a pas d’engagement, et l’abonnement est remboursé par les économies faites en chargeant, dès que plus de 100 kWh ont été rechargés sur les Superchargeurs ouverts à tous.

Au moment de conclure, nous sommes obligés d’admettre que même si la Renault Mégane E-Tech a de nombreux atouts, les grands trajets ne sont pas son point fort. Comparée à des véhicules offrant une autonomie similaire sur le papier, elle fait moins bien dans cet exercice : la Tesla Model Y Propulsion ou la Hyundai Ioniq 5 permettent en effet d’arriver à bon port plus rapidement. Enfin, la MG4, qui est considérablement moins onéreuse, ne perd que 11 minutes sur le trajet d’hiver, et fait jeu égal sur le trajet d’été. Reste à savoir si ces minutes perdues sur des grands trajets sont déterminantes pour vous ou non.

