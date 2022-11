Tesla Model Y Propulsion : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

L'arrivé de la Tesla Model Y Propulsion chamboule le paysage des véhicules électriques, en proposant un SUV à tarif compétitif, qui se targue de parcourir de longs trajets sans encombre. C'est ce que nous allons voir en regardant ce que cela donne sur nos parcours de référence.

Notre série des grands trajets de vacances en véhicules électriques comporte d’ores et déjà de nombreux modèles différents, et nous ajoutons aujourd’hui l’une des voitures électriques les plus attendues de l’année : la Tesla Model Y Propulsion.

La dernière née de Tesla a de la concurrence sur son segment, avec d’un côté la Hyundai Ioniq 5 58 kWh, et de l’autre les Nissan Ariya ou encore Kia EV6 qui ne manquent pas d’atout. Comme à l’accoutumée, les règles seront les suivantes : le départ se fait à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 %, et le véhicule devra rouler aux vitesses limites.

Nous allons ci-après les caractéristiques du véhicule, et les confronterons à la réalité du terrain à l’aide de nos simulations de trajets de référence. De cette manière, les tableaux récapitulatifs que vous trouverez plus bas vous permettront de savoir où se situe la Tesla Model Y Propulsion par rapport aux autres véhicules électriques en grands trajets.

Les caractéristiques de la Tesla Model Y Propulsion

Si la Tesla Model 3 Propulsion et ses augmentations de tarif en 2022 l’ont un peu mise au second plan, c’est parce qu’un nouveau véhicule arrivait en Europe pour l’éclipser : la Tesla Model Y Propulsion. En effet, avec des caractéristiques semblables, mais un volume utile bien supérieur et un confort en hausse, le SUV compact d’entrée de gamme de Tesla est bien souvent vu comme la bonne affaire du moment.

Une batterie d’environ 60 kWh équipe la Tesla Model Y Propulsion, et son autonomie en cycle WLTP est affichée à 455 kilomètres. Compte tenu de la différence bien connue entre les autonomies théoriques et la réalité, nous allons voir, en pratique, la distance qui peut être parcourue entre deux charges lors des trajets qui traversent le pays à vitesse autoroutière.

La puissance de charge maximale est annoncée à 170 kW, ce qui ne fait pas de la Tesla Model Y propulsion un véhicule qui recharge excessivement vite sur le papier. Toutefois, ceci n’est qu’une partie de l’équation, puisque l’efficience est à prendre en compte dès que l’on effectue des trajets dépassant l’autonomie de la voiture.

La force de Tesla réside toujours en partie dans son réseau de Superchargeurs, bien qu’ils soient de plus en plus ouverts à tous. Ainsi, la Tesla Model Y Propulsion a tout loisir de se recharger partout où cela est possible, que ce soit chez Tesla, Ionity, Fastned, Totalenergies ou ailleurs. Comme cela est désormais l’usage, A Better Route Planner est utilisé pour planifier les trajets dans ce dossier, avec la consommation de référence laissée par défaut.

La planification des trajets

La charge de départ à domicile est comptabilisée dans le coût à payer pour nos grands voyages, et nous lançons les trajets à 100 % de batterie. Les 60 kWh à charger représentent alors 10,20 euros (au tarif actuel moyen de 0,17 euro le kWh), coût qu’il faut garder à l’esprit lorsque le moment de faire le bilan arrive.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres), et le trajet d’hiver quant à lui débutera à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante, et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Une grosse demi-heure de charge pour parcourir 500 kilomètres

Comme nous l’avons rappelé plus haut, l’autonomie WLTP de la Tesla Model Y Propulsion est de 455 kilomètres. Toutefois, comme nous le montre le trajet ci-dessous, deux pauses semblent nécessaires pour parcourir les 500 kilomètres qui séparent Orléans d’Arcachon.

En effet, l’autonomie fond comme neige au soleil à 130 km/h, et les simulations estiment que 70 à 80 % de batterie sont perdues en 200 kilomètres seulement. Deux charges sur les Superchargeurs Tesla permettent de rallier la destination avec 20 % de batterie, une de 26 minutes et une de 8 minutes seulement.

Au tarif actuel des Superchargeurs Tesla (environ 0,60 euro par kWh), nous estimons à 36 euros le coût de la charge rapide pour ce trajet. Avec la charge de départ à domicile, cela revient donc à 46,20 euros pour nos 513 kilomètres entre Orléans et Arcachon, soit environ 9 euros pour parcourir 100 km. Le temps total de trajet est de 5 heures et 30 minutes en incluant la charge et la consommation moyenne annoncée est de 200 Wh/km, ce qui donne une autonomie réelle de 300 kilomètres environ.

En hiver, parcourir 200 kilomètres entre deux charges n’est pas facile

Cela est désormais bien connu : l’hiver n’est pas l’ami des voitures électriques. Bien qu’équipée d’une pompe à chaleur, il n’est pas choquant de voir la consommation de la Tesla Model Y Propulsion plus importante en hiver qu’en été. Nous avons d’ailleurs choisi une température extérieure de 0 degrés pour cela.

Comme vous pouvez le constater sur le trajet ci-dessous, aucune étape ne dépasse 182 kilomètres entre deux recharges. Certes, la plus longue recharge n’est que de 31 minutes, mais il est nécessaire de recharger 5 fois selon A Better Route Planner pour arriver à Chamonix à 20 %, en partant de Caen à 100 %.

Tout comme le trajet estival, ce trajet de 860 kilomètres n’utilise que le réseau de Superchargeurs Tesla, dont le maillage actuel est suffisant pour ne pas avoir besoin d’autre chose. Bien entendu, vous aurez le choix de vous arrêter ailleurs si cela est plus pratique, mais il est rassurant de savoir que même pour traverser la France, il n’y a pas besoin de plan B.

Les cinq charges représentent une heure et 46 minutes de charge, avec deux charges de moins de 15 minutes, et trois comprises entre 20 et 31 minutes. Le temps total de trajet culmine à 9 heures et 42 minutes, et nous estimons le coût à 110 euros rien que pour la charge rapide. En additionnant la charge à domicile, il faut ainsi compter 120 euros pour effectuer ce trajet hivernal. Notez enfin que la consommation estimée est cette fois de 250 Wh/km, offrant alors une autonomie moyenne de 240 kilomètres sur ce trajet.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 10,20 euros) dans le tableau ci-dessous, et vous pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min

Des grands trajets oui, mais au prix fort

Les diverses augmentations du prix de la Supercharge rendent bel et bien onéreux les longs trajets en Tesla, malheureusement pour les propriétaires. En effet, si le trajet estival affiche un coût aux 100 kilomètres situé autour de 9 euros, le trajet hivernal quant à lui atteint les 14 euros aux 100 kilomètres. Il peut parfois être moins onéreux d’effectuer ces trajets en véhicule thermique, mais il est important de rappeler qu’au quotidien, un véhicule électrique est bien moins cher que son homologue thermique (autour de 2,5 euros les 100 kilomètres) grâce à la charge à domicile.

Les nouvelles offres des Superchargeurs Tesla basées sur des prix plus contenus en heures creuses ne suffisent pas pour que de grands trajets comme ceux de référence que nous avons choisi soient considérés comme moins chers qu’en voiture à essence en hiver. En été, en revanche, c’est toujours le cas, selon les voitures comparées.

Concernant la durée de charge, nous remarquons qu’il faut accepter pour un trajet de 500 kilomètres de s’arrêter autour de 30 minutes pour arriver à destination en Tesla Model Y Propulsion, ce qui est acceptable pour beaucoup. Qui plus est, la batterie LFP de la Tesla Model Y Propulsion affiche une puissance de charge encore très bonne au-delà de 80 %, c’est pourquoi il peut être pertinent de charger assez longtemps avant de repartir si vous le souhaitez (jusqu’à 90 % ou plus).

Pour le trajet hivernal de référence, A Better Route Planner estime seulement quatre minutes de charge en plus qu’avec la Tesla Model 3 Propulsion, ce qui peut sembler optimiste. Si les championne de la charge rapide que sont les Hyundai Ioniq 5 ou Kia EV6 n’ont pas besoin d’autant de temps de charge sur le trajet hivernal, le coût aux 100 kilomètres reste en faveur du SUV de Tesla.

Afin d’optimiser les coûts, il peut être pertinent de réduire sa vitesse à 110 km/h, ce qui permet de baisser la consommation de manière significative avec un SUV. En outre, pour celles et ceux qui préfèrent utiliser un autre réseau de charge que les Superchargeurs Tesla, il est possible que cela soit moins onéreux. L’offre Ionity Passeport est là pour répondre à la demande des gros rouleurs, et plus récemment Elektra, Fastned ou Totalenergies ont étoffé leur réseau, tout en gardant des prix parfois plus intéressants que ceux de Tesla.

