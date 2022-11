Superchargeurs Tesla : le prix de la recharge varie sur la journée, tout ce qu’il faut savoir

Désormais, le coût de la charge sur un Superchargeur Tesla varie en fonction de la plage horaire. Une nouveauté arrivée depuis peu en France, mais attention puisque les prix viennent d'évoluer, tout comme les périodes d'heures creuses et d'heures pleines.

En quelques mois seulement, le prix de l’électricité a très fortement grimpé, alors qu’il atteignait les 1 000 euros du MWh en août dernier sur le marché de gros, contre 85 euros en 2021. Une hausse qui se répercute bien évidemment sur le prix de la recharge des voitures électriques, alors que de nombreux opérateurs ont revu leurs tarifs à la hausse. C’est notamment le cas d’Allego et de Tesla, qui avait finalement abaissé ses coûts quelques semaines plus tard.

Afin de faire des économies sur sa facture d’énergie, il est aussi possible de tirer parti des heures creuses, créées en France dans les années 1960 et permettant de réduire les pics de consommation en incitant les foyers à utiliser l’énergie aux heures les moins tendues grâce à des tarifs attractifs. Certaines voitures électriques peuvent alors être programmées pour n’être rechargées que pendant ces plages horaires plus économiques, qui varient selon les ménages et les opérateurs. En revanche, ce système ne concerne pas les bornes de recharge rapides, qui sont toujours au même prix quelque soit le moment de la journée.

Mais cela est en train de changer. En effet, depuis le 11 octobre dernier, Tesla propose une fonctionnalité permettant de profiter des heures creuses sur ses Superchargeurs. Les stations concernées ainsi que les plages horaires sont alors visibles directement depuis l’écran tactile depuis la dernière mise à jour apportée par le constructeur. Celle-ci permet également de visualiser la quantité d’énergie utilisée lorsque le véhicule est stationné et offre quelques conseils afin d’optimiser la consommation et la recharge.

Mais attention, car quelques petits changements viennent encore d’être apportés, et cela devrait avoir un impact sur les habitudes des propriétaires de Tesla.

Depuis le 14 novembre, les plages des heures creuses et heures pleines ont changé. En effet, ces dernières sont désormais comprises entre 16 et 20 heures seulement, contre 6 à 22 heures jusqu’alors. Une évolution également visible dans d’autres pays européens, comme le confirme le twittos Tesla_Adri.

Une bonne nouvelle pour les clients, sauf que les tarifs ont également été modifiés. Désormais, sur le réseau français, il faut compter 0,66 euro / kWh durant les heures pleines (contre 0,61 euro / kWh jusqu’alors) et 0,59 euro / kWh aux heures creuses (contre 0,54 euro / kWh).

So it was a price change. In some places it went down(NL), in some places it went up(IT). Tesla also changed the times for the time based price adjustment. (was 6 – 22h expensive -> now 4pm-8pm) https://t.co/ECU1ervs7R pic.twitter.com/66Q2kpul0I

