Voiture électrique : Tesla apporte plein de nouveautés à une application indispensable

Il était temps ! L’application « énergie » dans les véhicules de la marque d’Elon Musk est totalement revue, avec de nombreuses fonctionnalités en plus. En outre, la dernière mise à jour apporte son lot de nouveautés concernant les Superchargeurs, ce qui ravira les utilisateurs.

Comme à l’accoutumée, les véhicules Tesla vont recevoir une mise à jour prochainement. Si parfois le contenu de ces nouvelles versions du logiciel embarqué laisse à désirer, la version 2022.36.1 va ravir les utilisateurs. L’application « énergie » a été entièrement revue, et sera bien plus utile qu’avant. Faisons le tour des nouveautés attendues.

La consommation d’un véhicule électrique est une donnée primordiale, encore plus lorsque les températures baissent et que l’autonomie est réduite. Lors des grands trajets en particulier, il peut être périlleux de rejoindre le prochain point de charge rapide si le conducteur a le pied un peu trop lourd.

Tesla souhaite proposer une expérience toujours meilleure à ses clients, c’est pourquoi l’application « énergie » disponible sur l’écran de ses véhicules vient d’être revue intégralement. Jusqu’à présent, seule une estimation du pourcentage de batterie restant était affiché lorsqu’un trajet était planifié, et nous pouvions voir à quel point la pratique déviait de la théorie à l’aide d’un graphique très simpliste.

Désormais, à partir de la version logicielle 2022.36.1 qui est en cours de déploiement, de nombreuses informations supplémentaires sont visibles. Parmi elles, on retrouve notamment une visualisation de la quantité d’énergie utilisée non seulement en roulant, mais aussi lorsque le véhicule était stationné (ce qui peut être utile pour le mode sentinelle par exemple).

En outre, les élément les plus consommateurs en énergie seront listés : la conduite, la climatisation ou le chauffage, le préconditionnement de la batterie, le changement d’altitude. Quelques conseils d’optimisation de la consommation sont également affichés après chaque trajet, comme par exemple la réduction de la vitesse pour augmenter son autonomie.

Un autre ajout qui ravira les conducteurs et conductrices qui planifient un grand trajet fait son apparition : une visualisation de l’occupation prévisionnelle des Superchargeurs en fonction de l’heure. De la même manière que ce que propose Google Maps notamment, l’écran central du véhicule Tesla affiche désormais un petit graphique à côté de chaque Superchargeur, permettant de vérifier les heures de pointe qui sont à éviter.

