Tesla Superchargeurs : coût de la charge en baisse et option heures creuses, on fait le point

Après des hausses de prix à répétition, un nouveau changement de prix dans les Superchargeurs Tesla vient d'arriver en France. Mais cette fois ci, il va dans le bon sens, à la surprise générale, puisque les prix diminuent. De plus, des tarifs réduits sont disponibles à certaines heures de faible affluence.

Nous vous en avions récemment parlé, la hausse des tarifs des Superchargeurs Tesla était bien réelle. Passée à 67 centimes le kilowattheure partout en France, cette augmentation avait fait du bruit chez les propriétaires qui voyaient leurs grands trajets parfois plus onéreux qu’avec un véhicule essence équivalent. Tesla semble avoir entendu ces plaintes, puisque les prix viennent d’évoluer à la baisse, en plus de permettre aux rouleurs de nuit de payer sensiblement moins cher.

Une nouvelle option tarifaire bienvenue

En plein débat national sur l’option tarifaire « heures creuses », Tesla a fait son choix. Depuis ce 11 octobre 2022, il est possible de charger à moindre coût dans de nombreuses stations de Superchargeurs du territoire national. Les plages horaires sont indiquées directement sur l’écran du véhicule depuis la dernière mise à jour.

Concrètement, le plein tarif est appliqué entre six heures du matin et vingt-deux heures, et hors de ces plages, une réduction de l’ordre de 12 % est appliquée. Une Supercharge de 10 à 80 % pour une Tesla Model Y Performance coûte ainsi 33 euros en journée, contre 29,50 euros la nuit.

Une baisse de prix, enfin !

Les tarifs de 0,67 euro le kilowattheure qui étaient arrivés à la fin du mois de septembre n’auront pas tenu longtemps sur les Superchargeurs Tesla. Une baisse d’environ 9 % a été constatée aujourd’hui sur le territoire national, avec des prix ramenés à 0,62 euro le kilowattheure dans les stations les plus chères.

Ainsi, sur l’immense majorité de l’hexagone, les nouveaux tarifs se décomposent de cette manière :

06:00 – 22:00 : 0,61 €/kWh

22:00 – 06:00 : 0,54 €/kWh

Cela permet aux rouleurs en dehors des heures de pointe de profiter d’un rabais sur la facture, et à Tesla d’optimiser sa consommation d’énergie en incitant les conducteurs à voyager hors des heures pleines.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.