Prix de l’électricité : les heures creuses sont-elles intéressantes avec la crise énergétique ?

Avec la crise énergétique, beaucoup de consommateurs souhaitent vérifier que leur offre d'électricité est adaptée à leur consommation. Bien souvent, les fournisseurs d'énergie recommandent de passer sur un forfait avec un système d'heures creuses et pleines. Mais, est-il vraiment adapté à votre consommation ? Suivez notre guide pour faire le bon choix et savoir si les heures creuses sont faites pour vous.

Les offres heures creuses / heures pleines ont été créées en France dans les années 1960 afin de réduire les pics de consommation électrique durant les heures de pointe. Selon différentes sources, environ un tiers des foyers français ont souscrit à une offre intégrant une option heures creuses / heures pleines.

Celle-ci permet de payer moins cher l’électricité pendant 8h par jour (majoritairement la nuit, mais parfois aussi la journée). En contrepartie, le prix de l’électricité le reste de la journée et le prix mensuel de l’abonnement est plus cher qu’avec une offre classique.

Avec la crise de l’énergie qui augmente fortement les coûts de l’électricité, et malgré un bouclier tarifaire prolongé en France avec une hausse de 15 % prévue pour 2023, les heures creuses reviennent sur le devant de la scène. Mais sont-elles plus intéressantes financièrement que le tarif de base ? C’est ce que nous allons analyser.

Les heures creuses sont-elles vraiment avantageuses ?

La plupart du temps, les conseillers des fournisseurs d’énergie annoncent que ces offres sont plus intéressantes, si vous disposez d’un chauffe-eau électrique qui fonctionne lorsque les heures creuses sont enclenchées (via un contacteur ou une horloge). Mais dans la pratique, c’est bien plus délicat que cela. En effet, selon votre consommation électrique annuelle et la puissance de votre compteur, il faut consommer entre 35 à 50 % d’électricité en heures creuses pour que ce type d’offre soit rentable. Mais comment vérifier cela ?

C’est là où le nouveau compteur communicant Linky prouve sa supériorité sur les anciens compteurs. Il a, en effet, un rôle positif à jouer du point de vue consommateur. Si vous ne le savez pas, le compteur Linky (sûrement présent chez vous puisqu’il équipe plus de 90 % des foyers français) permet de communiquer à votre fournisseur d’énergie votre consommation journalière, avec une précision à la demi-heure, avec votre accord. Il est ainsi possible de pouvoir tracer une courbe de consommation quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et même annuelle, avec un niveau élevé de détails.

De quoi connaître avec précision votre consommation réelle en heures creuses et en heures pleines (que l’on appellera HC et HP dans la suite de ce papier pour simplifier). Pour ce faire, il y a trois méthodes différentes. Les différentes méthodes sont uniquement compatibles avec un compteur Linky. Les deux premières sont accessibles à tout le monde alors que la troisième est un peu plus complexe à mettre en œuvre.

Hello Watt : le meilleur service

La première solution s’appelle Hello Watt. Il s’agit d’un service gratuit de coach en consommation, qui doit permettre aux foyers de diminuer leur consommation et leur facture d’électricité. Pour ce faire, Hello Watt va récupérer les données du compteur Linky afin de les analyser, de manière rétroactive. C’est-à-dire que le service va avoir accès aux données de consommation sur plusieurs mois en arrière.

Après avoir renseigné les informations sur votre logement, le service va vous proposer une première analyse. Celle-ci vous indiquera si la puissance de votre compteur est suffisante et si l’option HC/HP est intéressante, ou non, dans votre cas. Hello Watt va encore plus loin, en indiquant la part d’énergie consommée en heures creuses sur les 12 derniers mois et en la comparant à la part nécessaire pour rentabiliser l’option HC/HP.

Petit bonus : l’interface du service affiche également les économies (ou à l’inverse, le manque à gagner) que vous pourriez réaliser en changeant d’option, en passant du tarif base à l’option HC/HP ou l’inverse. Ainsi, dans notre cas, comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-dessous, l’option HC/HP est adaptée à nos usages, avec un gain de 39 euros par an face au tarif de base.

Pour information, il s’agit ici d’un appartement de 63 m² habité par deux personnes, chauffé à l’électricité et doté d’un ballon d’eau chaude.

Enfin, Hello Watt agit également comme un coach, vous indiquant comment réduire votre consommation. Cela passe principalement par des travaux de rénovation, mais aussi quelques conseils comme le fait de débrancher les appareils en veille. Avec à chaque fois, le gain estimé des actions sur la consommation annuelle. Il est aussi possible de se comparer à des logements similaires, et de vérifier les appareils qui consomment le plus, grâce à une estimation d’Hello Watt fondée sur la signature électrique de chaque appareil.

Lite.eco : un service un peu plus personnalisé

La seconde solution passe par le site Lite.eco (sous forme de web app) permet de se récupérer les données de consommation de votre compteur Linky. L’opération n’est pas rétroactive, et le service va donc scanner, à partir de votre inscription, votre consommation horaire et quotidienne.

Au bout de quelques jours, vous recevrez votre premier rapport, analysant votre consommation des jours précédents. Celui-ci indiquera notamment la part de consommation réalisée en heures creuses, en pourcentage. De quoi savoir s’il serait intéressant de conserver une option heure creuse ou au contraire de rester ou passer sur une offre de base.

Dans notre cas (maison de 180 m² avec une offre en tarif de base), l’application nous indique que la consommation de la semaine s’est effectuée pour 30 % sur le créneau des heures creuses. En précisant qu’avec une option de type HC/HP, nous aurions payé 13 euros de plus.

Le principal inconvénient de cette application est que pour aller plus loin et recevoir des conseils personnalisés, il faut passer à la caisse. Comptez à partir de 19 euros pour un bilan de votre consommation, avec une recommandation personnalisée.

Le seuil de rentabilité des heures creuses en 2022

Dans un article de blog très intéressant, Lite.eco annonce que le seuil de rentabilité de l’option heures creuses / heures pleines a considérablement évolué depuis avril 2022 et la dernière hausse des tarifs réglementés de l’électricité (TRV). Comme on peut le voir dans le graphique, un foyer qui consomme 10 000 kWh par an sur un compteur 9 kVa peut actuellement rentabiliser l’option à partir d’une consommation de 30 % réalisée en heures creuses contre 50 % en août 2022 !

Si vous consommez moins que 10 000 kWh par an — la consommation moyenne d’un ménage français étant de 4 500 kWh environ, mais plutôt 10 000 kWh en cas de chauffage électrique — sur un compteur 9 kVa, le seuil de rentabilité sera plus élevé (il faudra alors consommer davantage d’électricité en heures creuses que 30 %). En revanche, si vous consommez plus que 10 000 kWh à l’année, alors le seuil sera plus faible.

Dans tous les cas, ne vous attendez pas à faire des économies extraordinaires. Lite.eco prend ainsi l’exemple d’une consommation annuelle de 10 000 kWh avec un abonnement 9 kVA au tarif réglementé. En tarif de base, il faudrait payer 1 910 euros par an.

Avec l’option HC/HP et une consommation de 40 % en heures creuses, la facture annuelle s’élèverait à 1 876 euros, soit 34 euros d’économisés sur un an. Avec une consommation de 60 % en heures creuses (c’est plus difficile, mais pas impossible), le gain serait de 108 euros, soit environ 6 % d’économie.

Précisons également que la puissance du compteur est à prendre en compte, puisque plus celle-ci est élevée et plus le surcoût annuel de l’option heures creuses / heures pleines sera important. Rendant ainsi plus compliquée la rentabilité du passage sur une offre HC/HP.

Lite.eco propose toutefois un second graphique permettant de savoir si l’option HC/HP est intéressante pour vous, selon la part d’électricité consommée en heures creuses (en pourcentage), la puissance de votre compteur et votre consommation annuelle.

Ainsi, un foyer doté d’un compteur d’une puissance de 9 kVa et consommant 2 000 kWh par an rentabilisera l’option heures creuses / heures pleines à partir de 45 % d’électricité consommée en heures creuses. À l’inverse, le même foyer consommant 14 000 kWh par an rentabilisera l’option dès 30 % d’énergie consommée en heures creuses.

Avec un compteur 18 kVa, les seuils passent respectivement à 60 et 32 %, prouvant que plus la puissance du compteur est élevée, et plus il faudra consommer en heures creuses pour rentabiliser l’option.

L’analyse personnalisée de consommation

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez demander à Lite.eco une analyse personnalisée de votre consommation. Celle-ci permet de savoir si l’option tarifaire (base ou HC/HP) est adaptée, et si une autre offre serait moins chère sur l’année. Nous l’avons essayé avec un autre foyer (une maison de 180 m2) et n’avons pas été totalement convaincus. La bonne nouvelle, c’est que les offres recommandées par Lite.eco dans son analyse pour abaisser la facture annuelle sont cohérentes.

On trouve ainsi en première position l’offre Total Energies baptisée « Offre Essentielle » qui est basée sur le tarif réglementé, mais moins chère, grâce à une remise de 0,005 euro HT pour chaque kWh consommé. C’est mieux que rien, et pour une maison qui consomme beaucoup (27 000 kWh par an), Lite.eco indique que cela représente une économie annuelle de 156 euros par rapport à l’offre EDF au tarif réglementé, baptisée Tarif Bleu.

En revanche, là où l’analyse nous a déçus, c’est sur l’intérêt de passer, ou non, sur une offre HC/HP. L’analyse nous indique que la consommation des derniers mois en heures creuses (35 % sur les 12 derniers mois) est trop faible pour rentabiliser l’option. Tout en précisant que l’option serait rentabilisée à partir de 24 % de consommation durant les heures creuses. Étrange comme analyse !

Contacté à ce sujet, le service client de la marque nous indique travailler « en ce moment sur le sujet pour développer une réponse plus précise dans ce genre de cas » et nous a proposé de revenir vers nous dans quelques jours avec une nouvelle version de leur analyse.

Si vous voulez aller plus loin et avec un niveau de détail encore plus élevé, nous avons une solution plus complète à vous proposer.

Enedis : la solution la plus complète

La troisième et dernière méthode est réservée aux plus débrouillards d’entre vous qui maîtrisent Excel ou Google Sheets. Si vous ne le savez pas, il est possible, quel que soit votre fournisseur d’énergie, de télécharger vos données de consommation détaillées depuis le site d’Enedis, qui est le gestionnaire du réseau électrique français et filiale d’EDF.

Il suffit de se créer un compte Particulier puis de relier votre compteur (avec adresse et point de livraison, information disponible sur votre facture d’électricité) à celui-ci. Par ailleurs, il faut autoriser la collecte de la consommation horaire et l’enregistrement de la consommation horaire. Les données peuvent ensuite être récupérées à titre rétroactif, puisque stockées dans le compteur.

Ainsi, l’un de nos journalistes ayant créé un compte Enedis en septembre a pu récupérer ses données de consommations détaillées remontant à mars 2022. Après un petit temps d’attente, rendez-vous dans la partie Suivre mes mesures qui permet de consulter en ligne, mais aussi de télécharger les données de consommation horaire (à la demi-heure) sous forme de fichier CSV.

L’idéal étant de télécharger les 12 derniers mois de consommation afin de couvrir toutes les saisons. Puis, d’importer le fichier sous Microsoft Excel ou Google Sheets et de mettre en forme les données. L’objectif : obtenir une courbe de consommation moyenne, lissée à l’année, heure par heure. En juxtaposant cette courbe avec les horaires des HC/HP récupérées auprès de votre fournisseur d’électricité, vous pourrez savoir où se situe le plus gros de votre consommation, et donc connaître votre consommation en heures creuses.

Faire parler les données

Il convient ensuite de réaliser des calculs prenants en compte : le tarif du kWh en heure creuse, le même tarif, mais en heure pleine, ainsi que le prix de l’abonnement avec option HC/HP, et de comparer tout cela avec le tarif de base du kWh et l’abonnement classique. Pour ne rien faciliter, le prix de l’abonnement varie avec la puissance de l’installation et le type d’offre (base ou HC/HP).

Nous vous recommandons de prendre en compte les tarifs réglementés (TRV), proposés par EDF avec son offre Tarif Bleu.

Attention toutefois, cette méthode peut manquer de précision. En effet, l’exportation des données de consommation à la demi-heure ou à l’heure fait apparaître un léger décalage avec la consommation réelle journalière reportée par Enedis et les fournisseurs d’électricité. Il semblerait que le problème soit dû au décalage horaire et il convient donc de décaler de deux à trois heures les données exportées, selon leur date de collecte par rapport au dernier changement d’heure.

Comment connaître les heures creuses ?

Concernant les horaires, il est impossible de connaître les heures creuses et les heures pleines sans contacter un fournisseur d’énergie si vous n’avez pas l’option actuellement. En effet, comme le précise Enedis, « pour les clients équipés d’un compteur Linky, les heures creuses sont pilotées à la maille nationale. L’une des plages horaires d’heures creuses applicables en France métropolitaine est attribuée de manière aléatoire ».

C’est dommage, puisqu’Enedis aurait pu les afficher directement sur l’interface client, et même les intégrer aux graphiques pour observer directement la consommation en heures creuses et en heures pleines. Si vous êtes déjà détenteur d’une option HC/HP, les horaires applicables doivent se situer sur votre facture et sur votre espace client.

Heures creuses : une option vraiment intéressante ?

La plupart des fournisseurs d’électricité, à l’image d’Ilek, proposent dans leurs espaces clients des graphiques permettant de connaître la part de consommation réalisée en heures creuses selon les heures, les jours, semaines ou mois.

Voici l’exemple d’un de nos journalistes, détenteur d’un contrat Ilek HC/HP dans un appartement de 63 m3 chauffé à l’électricité et doté d’un ballon d’eau chaude. On voit ainsi que le foyer a consommé 60 % de son électricité au mois d’août en heures creuses. Un ratio similaire pour le mois de mars, lors duquel le chauffage était en fonctionnement.

À l’inverse, l’un de nos collègues disposant d’une maison de 180 m2, avec chauffage électrique (pompe à chaleur), ballon d’eau chaude thermodynamique, piscine et deux voitures électriques réalise pour sa part environ 30 % de sa consommation en heures creuses. Ce qui rend plus difficile l’attrait de l’offre HC/HP dans ce cas, avec malgré tout un gain de plusieurs dizaines d’euros par an par rapport au tarif de base.

Dans ces deux cas, l’option HC/HP est intéressante financièrement, mais avec des gains modérés, de moins de 100 euros par an. Pour obtenir une facture encore moins salée, il convient de faire des efforts, pour augmenter sa consommation en heures creuses et diminuer celle en heures pleines.

Il est toutefois impossible de prédire si l’option HC/HP est adaptée à votre situation sans avoir fait une analyse poussée avec l’un des trois outils dont nous avons parlé plus haut dans l’article.

Comment décaler sa consommation en heures creuses

Mais, il est possible de facilement et rapidement amplifier la rentabilité de l’option HC/HP. Il suffit, pour cela, de décaler autant que possible l’usage des appareils gourmands en énergie lors des heures creuses. C’est déjà le cas des ballons d’eau chaude — l’un des éléments les plus gourmands en énergie dans un foyer aux côtés des radiateurs électriques — qui s’active uniquement en heures creuses lorsque l’installation électrique est correctement réalisée.

Il est ensuite possible de programmer les machines à laver le linge, le lave-vaisselle ou la recharge de la voiture électrique lors des heures creuses. Si vous disposez d’une piscine, il vaut mieux faire tourner le système de filtration et la pompe à chaleur lors des heures creuses, avec un simple programmateur.

La recharge des smartphones a un impact très modéré sur la consommation annuelle d’un foyer. Cependant, RTE recommande toutefois de la décaler cet hiver, comme la recharge de voitures électriques. Non pas pour profiter des heures creuses, mais pour tenter de diminuer la consommation électrique nationale lors des pics de demande.

Les heures creuses sont-elles écologiques ?

Terminons avec un petit mot à propos de l’écologie. En effet, le site Adapt.sh permet de connaître les moments de la journée où le réseau électrique français est le moins propre (le plus carboné). Et malheureusement, les heures creuses sont souvent synonymes d’énergie carbonée, notamment à cause des panneaux photovoltaïques qui ne produisent pas d’énergie la nuit. Cette affirmation est néanmoins à nuancer, puisque certaines heures creuses peuvent se retrouver en plein milieu de la journée, alors que les éoliennes et les panneaux solaires tournent à plein régime.

Des offres plus intéressantes que les heures creuses ?

Enfin, si vous n’êtes pas chauffé à l’électricité, ou que vous disposez d’un chauffage alternatif, vous jetez un œil au contrat Tempo d’EDF qui peut se révéler être une bonne affaire, à condition d’être prêt à réduire drastiquement sa consommation électrique 22 jours par an.

L’offre Tempo d’EDF

En effet, l’électricité est moins chère qu’avec le tarif réglementé la plupart des jours de l’année (jusqu’à 0,0862 euro par kWh en HC), mais durant 22 jours, le tarif est exorbitant. Il passe de 0,1272 euro le kWh en HP à 0,5486 euro ! À comparer aux 0,174 euro du tarif réglementé.

Comme pour les offres HC/HP, il faudra faire des calculs, basés sur votre consommation passée. Mais ici, c’est plus difficile, puisque les 22 jours rouges annuels ne sont pas connus à l’avance. Ils sont annoncés deux jours avant leur mise en place, et peuvent durer pendant cinq jours d’affilée, en plein cœur de l’hiver !

Les heures super creuses

Il existe également des offres appelées « Super heures creuses ». C’est notamment le cas chez Total Energies. Il ne s’agit pas d’une véritable offre HC/HP comme l’entend EDF. En effet, ici, les HC/HP sont les mêmes pour tout le monde (de 23h à 7h) mais avec des heures « super creuses » entre 2h à 6h. Ce sont ces dernières qui déclencheront le chauffe-eau en étant « officiellement » reconnues comme heures creuses par le compteur.

Les heures pleines et les heures creuses sont les mêmes que pour le tarif réglementé et l’abonnement est au même prix, à quelques centimes près par mois. En revanche, les heures super creuses sont quasiment deux fois moins chères (50 %) que les heures pleines : 0,0966 euro le kWh. À titre de comparaison, les heures creuses classiques (0,147 0 euro) sont 20 % moins chères que les heures pleines (0,184 1 euro).

La condition pour pouvoir profiter de cette offre est d’installer une borne de recharge pour une voiture électrique, à partir de 990 euros. Si vous avez besoin d’une borne de recharge, cette offre de Total Energies peut donc se révéler être une très bonne affaire selon la part de consommation sur ces heures super creuses.

Les thermostats connectés

