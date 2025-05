On a testé Le Petit Porteur Longtail : un vélo électrique durable pour les passionnés du cycle

Crédit : Frandroid – Robin Wycke

Créé en 2017 par Renaud Gohin au sein de la société HPA, un fabricant de produits outdoor civils et militaires, le premier modèle de la marque Le Petit Porteur était un vélo de livraison. En 2025, la marque a étoffé sa gamme et propose aujourd’hui une version longtail électrique de son modèle original.

Plusieurs modèles sont proposés par la marque en fonction des préférences de chacun. Le modèle Longtail est idéal pour transporter deux enfants à l’arrière. Le modèle OG, qui est le vélo original de la marque, est conçu pour transporter de la marchandise et un enfant ou un adulte à l’arrière tout en restant compact. Et enfin, le Shorty est le modèle le plus compact de la marque comme son nom l’indique.

Nous avons testé Le Petit Porteur Longtail, le modèle le plus adapté pour le transport de deux enfants. Que vaut-il face à la concurrence ? Réponse dans notre test.

Fiche technique

Modèle Le Petit Porteur Longtail Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 3 Autonomie annoncée 60 km Batterie amovible Oui Bluetooth Non GPS Non Écran Non Poids 29 kg Longueur 176 cm Couleur Noir, Vert, Gris Poids maximal supporté 160 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Un design unique

Le Petit Porteur Longtail se différencie des autres vélos grâce à son format compact et à son cadre original qui le rend facilement reconnaissable.

Frandroid – Robin Wycke

Le cadre est particulièrement solide et robuste. C’est un cadre en acier cromoly à l’instar des vélos de la marque Brompton, réputée, elle aussi, pour la solidité et la durabilité de ses vélos. Sa structure lui permet de transporter jusqu’à 160 kg au total pour seulement 1m76 de longueur.

C’est l’un des vélos longtails les plus petits du marché à ma connaissance. Le VELLO SUB, qui était aussi particulièrement compact, mesurait 1m80, soit 4 cm de plus. Sur le porte-bagage arrière, il est possible de transporter jusqu’à 80 kg, soit deux bébés ou deux enfants et sur le rack avant, le poids est limité à 30 kg.

Le cadre de ce vélo est adapté à toute personne mesurant plus d’1m55. La marque offre une personnalisation de la tige de selle lors de l’achat en fonction de la taille du cycliste et de ses préférences. Néanmoins, la hauteur du cadre, contrairement au Tern Quick Haul Long par exemple, s’avère moins pratique à enjamber. Il faudra un petit temps d’adaptation.

Personnellement, du haut de mes 1m64, je m’y suis habitué au bout de quelques jours. J’ai remarqué aussi que mes jambes touchaient légèrement lorsque je pédalais les deux barres autour de la batterie. C’est un léger inconfort qui demandera aussi un petit temps d’adaptation.

Frandroid – Robin Wycke

Les tubes du cadre étant trop fins, les câbles ne passent pas à l’intérieur. Ils sont bien gérés dans l’ensemble mais le résultat fait moins haut de gamme que des modèle comme le Tern GSD ou le Moustache Lundi 20.

Le Petit Porteur Longtail doit son format compact en grande partie à la taille de ses roues de 20 pouces. Les pneus qui équipent ce Longtail sont parmi les meilleurs du marché. Il s’agit des Schwalbe Pick-Up, des pneus larges et résistants à la crevaison.

Les garde-boues sont de qualité et particulièrement recouvrants. La marque offre gratuitement une bavette de protection supplémentaire à l’extrémité des garde-boues. Une excellente idée qui protégera la cycliste des projections d’eau lorsque le sol est mouillé.

Le Petit Porteur Longtail n’est pas équipé d’une fourche suspendue. Et même avec des pneus larges, le vélo reste rigide et il faudra donc jouer sur la pression des pneus pour amortir un peu les chocs. L’avantage, en revanche, c’est son poids contenu. Il pèse seulement 29 kg avec sa batterie et 32 kg en y ajoutant les repose-pieds, les protège-roues et l’arceau de sécurité.

Frandroid – Robin Wycke

Les feux sont connectés à la batterie et se contrôlent depuis l’écran installé sur le guidon. Ce sont de bons feux milieu de gamme. Si vous prenez le rack avant standard, le feu sera déporté à l’avant du rack. Il ne vous accompagnera donc pas lors des tournants.

Tout est personnalisable

L’un des gros avantages de ce vélo, c’est qu’il est assemblé à la commande et donc personnalisable en fonction de vos besoins. Le guidon, par exemple, peut être sélectionné en fonction du style et de l’objectif recherché. Notre modèle était équipé d’un guidon Klunker qui est un très bon compromis entre un guidon confort et un guidon sport.

Les poignées sont aussi personnalisables en fonction des préférences et du budget. Notre modèle était équipé des poignées Ergon que j’ai trouvées ergonomiques et confortables. Elles sont en option à 30 euros.

Notre modèle était également pourvu de la selle confort qui équipe de série ce vélo avec la poignée en option à 8 euros. C’est une selle confortable, idéale, de mon point de vue, pour un vélo familial. D’autres selles sont proposées en option plus sportives ou plus premium comme la selle Brooks B17, un classique de la marque Brooks.

La marque offre le choix de la selle mais aussi de la tige de selle en fonction de la taille du cycliste. Le choix entre la courte ou la longue ne modifie pas le prix et dépend de la taille du conducteur. Seule la tige télescopique est proposé en option à 120 euros de plus.

Une partie cargo complète

Notre modèle de test disposait d’un équipement cargo complet, à commencer par le rack standard à l’avant. Ce rack est proposé sans surcoût et dépendra de l’usage du vélo. L’avantage de cet équipement, c’est son incroyable capacité de chargement. Ce rack peut supporter jusqu’à 30 kg de charge et il est immense ce qui permet, par exemple, de transporter une poussette Yoyo.

Mais, et c’est l’inconvénient de ce rack, il rend le stationnement plus compliqué et demandera un temps d’adaptation pour manier le vélo. Il existe une version plus petite qui rend le vélo plus maniable mais ne permettra pas de transporter autant que le grand rack.

Pour les enfants, la marque commercialise le kit passagers à 270 euros avec arceau, plateformes (repose-pieds) et protège-roues pour éviter que les enfants ne se coincent les pieds dans la roue. L’arceau est très bon avec des double-barres sur les côtés pour protéger les mains des enfants.

Néanmoins, il rend ce Longtail moins compact puisqu’il ajoute 9 cm, soit 1m85 contre 1m76 sans. A noter également que le grand rack avant augmente aussi la longueur du vélo de 6 cm. Notre modèle équipé de l’arceau et du grand rack avant mesurait donc 1m92 en tout. Tous ces équipements sont d’excellente qualité et robustes.

Concernant les sièges enfant, ils sont proposés directement sur le site du Petit Porteur à 59 euros. Il s’agit du modèle Bubbly Maxi Plus CFS de Polisport. Le porte-bagage du Longtail est standard et n’est pas aussi spacieux que celui d’un Tern GSD par exemple. C’est pour cette raison qu’il faut bien faire attention aux modèles de sièges installés.

Un autre point très important sur un vélo cargo, c’est la béquille. C’est un équipement sur lequel vous devez pouvoir compter lors de l’installation des enfants. Et sur ce Longtail, c’est un sans faute. La béquille est particulièrement solide et robuste, plutôt facile à déployer grâce au levier au pied disponible côté gauche du vélo. Et surtout, elle maintient le vélo stable et en équilibre.

Technologies embarquées : circulez, y a rien à voir !

Il faut bien comprendre l’esprit de la marque Le Petit Porteur. Tous ceux qui y travaillent sont des cyclistes de la première heure. Ce sont des amoureux du cycle et en particulier des modèles mécaniques.

C’est pour cette raison que les vélos sont avant tout des vélos mécaniques. Le Petit Porteur Longtail n’a pas été conçu comme un vélo électrique mais comme un vélo mécanique qui a ensuite été électrifié. La marque vend d’ailleurs une version prête à être électrifié (sans moteur ni batterie) si jamais vous souhaitez le faire vous-même ou par le magasin à côté de chez vous.

L’écran est repose donc sur une pièce rapportée contrairement à des vélos d’autres marques qui offrent un système complet comme celui de Bosch ou Shimano par exemple. Ce n’est donc clairement pas le point fort du vélo.

L’écran est petit, n’est pas très lisible en plein soleil et les boutons pour changer le niveau d’assistance sont trop rapprochés. La marque travaille sur ce point et propose, en option, en attendant d’avoir mieux, un écran plus grand… amovible. Personnellement, habitant à Paris, je n’opterai pas pour le grand écran car il faudra le trimballer partout avec soi pour éviter de se le faire voler, ce qui n’est pas pratique du tout.

Frandroid – Robin Wycke

L’affichage est minimaliste et permet d’un coup d’oeil de voir l’autonomie restante, le niveau d’assistance et la vitesse. Il peut aussi afficher la distance parcourue. Evidemment, aucune fonction de sécurité n’est au programme.

Conduite : maniable et léger

Avec un poids de 29 kg minimum qui varie en fonction de l’équipement, ce Petit Porteur Longtail est à léger fois léger et maniable. La conduite de ce vélo est idéale en milieu urbain. Comme évoqué précédemment, le rack avant rendra la conduite moins aisée mais offrira plus d’espace pour le transport.

Une assistance naturelle mais qui manque de dynamisme

Ce que j’ai aimé avec la marque, c’est la communication transparente. Ce Longtail est assemblé dans l’entrepôt de la marque à Châtillon. Mais contrairement à d’autres, Le Petit Porteur est transparent sur l’origine des pièces de son vélo. Le moteur est d’origine chinoise et c’est d’ailleurs le même modèle qui était utilisé, au départ, pour les moteurs de la marque française Virvolt.

C’est donc un moteur au pédalier TONGSHEN TSDZ2 avec une configuration spécifique et 80 Nm de couple. Ce modèle aurait l’avantage d’être très facilement démontage et réparable, selon la marque. Grâce au capteur de couple, l’assistance offerte est douce, progressive et permet de garder un pédalage naturelle. C’est parfait si vous cherchez à garder au maximum la sensation d’un vélo mécanique.

Les sensations de conduite sont donc très différentes de celles que l’on peut retrouver sur un vélo équipé du moteur Bosch Cargo Line par exemple. Sur le VELLO SUBB équipé de ce dernier, l’assistance sera plus puissante et plus dynamique. Personnellement, j’aurais aimé plus de dynamisme dans l’assistance de ce Petit Porteur.

Frandroid – Robin Wycke

Couplé à ce moteur, Le Petit Porteur Longtail dispose d’une transmission par chaîne avec dérailleur externe 9 vitesses de la marque MicroShift. Le modèle est l’Advent Super Short, conçu pour des vélos équipés de pneus de 20 pouces. Cette transmission offre de très bonnes sensations de conduite. Je me suis régalé à changer les vitesses. C’est précis et efficace. Je n’ai subi aucun raté lors de mon test. Le changement est un peu abrupte et c’est le seul bémol que j’ai pu relever sur cette transmission. Pour changer les vitesses, c’est classique, deux leviers sont présents sur le guidon : un pour augmenter le rapport et l’autre, pour rétrograder.

J’ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec ce Petit Porteur Longtail. Ce qui est particulièrement appréciable, c’est la fluidité du pédalage y compris lorsque l’assistance est coupée. Le vélo est entraîné par la vitesse ce qui permet de pédaler à la force de ses mollets au delà des 25 km/h. Ce modèle procure la sensation de conduire un vélo mécanique et c’est justement le public recherché : ceux qui veulent un vélo électrique mais pas trop.

Frandroid – Robin Wycke

La compacité du Petit Porteur est un réel avantage surtout lorsqu’il est équipé du rack compact. Il est facile à stationner et se faufilera très facilement en ville.

Pour freiner en tout sécurité, le Petit Porteur Longtail est équipé de freins à disques hydrauliques à 2 pistons de la marque Tektro. Ce modèle n’est pas aussi puissant que celui avec 4 pistons mais compte tenu du prix de ce vélo, c’est justifié. Le Tern Quick Haul Long que nous avons déjà testé est équipé des mêmes freins alors qu’il coûte environ 1000 euros plus cher.

Frandroid – Robin Wycke

Autonomie

La marque offre deux tailles de batterie en fonction de vos besoins : 520 Wh ou 860 Wh. Notre modèle de test était équipé de la batterie de série de 520 Wh. C’est suffisant pour un usage urbain et péri-urbain. J’ai été en mesure de parcourir 52 km en utilisant le mode deux de l’assistance sauf dans les côtes où j’augmentais au maximum le niveau de l’assistance. Comme vous pouvez le constater sur l’image ci-dessous, je suis allé au bout de la batterie.

Source : Jérémy Benaiche pour Frandroid

La batterie de 860 Wh permet d’augmenter significativement l’autonomie mais au détriment du poids. La 520 Wh pèse 2,8 kg contre 4,9 kg pour la 860 Wh. La différence est loin d’être négligeable d’autant que la batterie n’est malheureusement pas équipée d’une poignée, ce qui rend son transport moins aisé que sur d’autres modèles de vélos que j’ai pu tester.

La batterie est installée sur le cadre à l’avant du conducteur. Son retrait est très simple et je n’ai rencontré aucun problème pendant mon test.

Prix et disponibilité

Le Petit Porteur Longtail est commercialisé à partir de 2690 euros. Le prix varie en fonction des options choisies. Pour une version avec l’arceau, les pare-jupes, les repose-pieds et les deux sièges bébé, il faudra compter 3078 euros, soit moins de 3100 euros. Sur notre version, nous avions en plus le guidon Klunker à 69 euros, les pédales City à 20 euros, les poignées Ergon à 30 euros, la plaque qui vient s’installer sur le Rack Standard à 20 euros, et la poignée sur la selle à 8 euros, soit 147 euros de plus. Le prix total de notre version était de 3225 euros.

C’est clairement le gros point fort de ce vélo : non seulement, il est personnalisable à souhait et il dispose d’équipements de qualité mais en plus, il est vendu à un prix très compétitif. Tout équipé, ce Longtail est même proche niveau tarification des vélos vendus par Decathlon et Intersport.

Ce prix s’explique par la chaîne de production de l’entreprise : chaque vélo est assemblé à la commande. L’entreprise gère uniquement le stock des composants. Ce choix n’est pas sans contrepartie : il faudra être patient pour avoir son vélo. À l’heure où j’écris cet article (mois de mai), les commandes passées sur le site du constructeur seront honorées en juillet, pas avant. Toute la configuration se fait directement sur le site internet, mais en se rendant dans l’entrepôt de la marque à Châtillon, en région parisienne, il est possible de le tester en bonne et due forme et de le commander avec l’équipe sur place directement.