On a testé le Peugeot e-Longtail, un excellent vélo électrique familial qui passe les vitesses à votre place

Source : Frandroid – Robin Wycke

Peugeot Cycles est une marque qui ne date pas d’hier. Lancée en 1886, il y a plus d’un siècle, l’entreprise est présente sur le marché des vélos mécaniques et électriques. Nous nous réjouissons donc de l’arrivée de la marque sur le segment très concurrentiel des vélos cargos de type longtail.

Le vélo Peugeot e-Longtail a été lors du salon ProDays de 2023, mais la conception et la production de ce nouveau modèle ont été confiées à Beweelsociety, qui depuis, a fait faillite. Censé sortir en octobre 2023, le Peugeot e-Longtail ne sortira qu’à l’été 2024. Sur la base d’un cadre de la marque Douze Cycles, une marque référence sur le marché des vélos cargos, ce modèle apporte une innovation majeure dans la transmission.

Que vaut ce Peugeot e-Longtail face à ses concurrents ? La réponse dans notre test complet.

Fiche technique

Modèle Peugeot e-Longtail Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 3 Batterie amovible Oui Bluetooth Oui GPS Non Écran Oui Poids 32,5 kg Longueur 205 cm Couleur Vert, Kaki Poids maximal supporté 198 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par le magasin Fleeter à Boulogne-Billancourt.

J’ai déjà vu ce vélo quelque part…

Le Peugeot e-Longtail a beau être estampillé Peugeot, il est impossible de ne pas reconnaître, au premier coup d’oeil, la patte de Douze Cycles, une référence dans le domaine des vélos cargos.

Source : Frandroid – Robin Wycke

Et c’est bien normal : le cadre est fabriqué par l’entreprise Douze Cycles. C’est un cadre en aluminium, d’excellente qualité, robuste et capable de tenir la charge. Il est en mesure de supporter jusqu’à 198 kg de charge utile, ce qui est dans la fourchette haute des vélos de ce type.

Pour différencier cet e-Longtail des vélos de la marque Douze Cycles, la marque a eu la très bonne idée – c’est ironique – d’inverser le sens de la deuxième barre qui relie la potence à la tige de selle. Cette barre renforce la structure du vélo pour assurer la longévité du cadre et supporter les 198 kg de charge utile.

Peugeot a donc réussi la prouesse de transformer le cadre bas du vélo cargo Douze Cycles en cadre haut, rendant ainsi l’enjambement de ce modèle bien plus compliqué. Pourquoi avoir fait ce choix sur un vélo cargo destiné à un usage familial ? Pour une simple considération esthétique ? J’ai personnellement du mal à comprendre cette décision.

Source : Frandroid – Robin Wycke

Le porte-bagages arrière est également signé Douze Cycles et présente les mêmes caractéristiques que ceux des modèles de la marque. Il supporte donc une charge maximale de 80 kg, ce qui est suffisant pour transporter deux enfants ou pour un usage utilitaire. C’est une charge équivalente à celle offerte par l’Equo Cargo 7.1 de la marque O2Feel. Néanmoins, le VELLO SUB et le Tern GSD S00 sont meilleurs sur ce point avec une charge de 100 kg, soit 20 kg de plus.

Frandroid – Robin Wycke

Le vélo est décliné en deux coloris : bleu marine (Navy) ou Kaki. Notre modèle est la déclinaison Navy, plutôt sobre et classique. La version Kaki est plus originale. Chacun ses goûts !

Frandroid – Robin Wycke

Le format de ce e-Longtail est un intermédiaire intéressant. Avec des pneus de 24 pouces, il est plus grand qu’un vélo équipé de pneus de 20 pouces comme le Tern GSD mais plus petit qu’un vélo équipé de pneus de 26 pouces comme le Cube Longtail Hybrid 725. L’avantage est double : rester compact tout en offrant un confort de conduite supérieur aux vélos de 20 pouces. Au niveau de la longueur, c’est là encore, un bon compromis. Avec 2m05, le vélo est assez long pour le confort de ses passagers sans pour autant atteindre les 2m20 du Btwin R500e de la marque Decathlon.

Niveau poids, ce vélo est dans la moyenne avec 32,5 kg à vide. C’est un poids raisonnable sans être non plus léger. Il est bien plus facile à maintenir en équilibre que le Nakamura Crossover Longtail ou encore le Btwin R500e de chez Decathlon que nous avons testés et dont le poids avec équipement avoisinait les 40 kg voire plus.

Équipements de série : du solide !

Selon les marques, les équipements de série ne sont pas du tout équivalents aussi bien au niveau de la qualité que de la quantité. Sur ce Peugeot e-Longtail, le constructeur a fait les choses bien.

Commençons par les pneus qui sont des Schwalbe Pick-up. La marque Schwalbe n’est plus à présenter : c’est une référence dans le monde du cycle. Les Pick-up sont des pneus larges et résistants à la crevaison. Ce sont d’excellents pneus pour un vélo cargo, qui absorbent une partie des chocs. C’est un bon point étant donné que cet e-Longtail ne dispose pas de fourche ni de selle suspendues.

Source : Frandroid – Robin Wycke

Les feux sont connectés à la batterie et sont corrects pour un usage urbain. Le feu avant, c’est le modèle IQ-XS de la marque Busch & Müller. Le seul inconvénient de ce feu, c’est la portée de son éclairage. Le faisceau prend la forme d’une ligne horizontale, ce qui réduit le champ de vision en cas d’éclairage faible. Le feu arrière, est un Toplight 2C, classique et efficace.

Bien évidemment, ce Peugeot e-Longtail est équipé de garde-boue en aluminium, recouvrants.

Mais surtout, il est prêt à l’emploi : il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune en équipement supplémentaire. Au menu de cet e-Longtail, un carter de chaîne, un porte-bagage arrière évidemment, des coussins d’assise au nombre de deux, des pare-jupes tout le long du porte-bagage, les barres latérales pour sécuriser les enfants, une béquille double centrale et enfin, de magnifiques repose-pieds en bois, solides.

En résumé, il fournit un équipement complet et de qualité. La béquille centrale double est un bon compromis entre équilibre du vélo et facilité de déploiement. Je n’ai jamais eu de difficultés lors de mon test pour la déployer, même en ayant les enfants à l’arrière.

Concernant le porte bagage arrière, il est suffisamment grand pour accueillir deux enfants mais attention, la barre de maintien à l’arrière est droite et non arrondie. J’ai reçu mon modèle de prêt avec deux sièges de la marque Thule qui étaient trop imposants et ont donc dû être très rapprochés. Attention à bien choisir des sièges adaptés.

La gestion des câbles est propre. Une entrée directement dans le guidon aurait été encore mieux mais le résultat est plutôt discret, ce qui est un bon point.

Source : Frandroid – Robin Wycke

En ce qui concerne la selle, comme pour les barres du cadre, là encore, j’ai du mal à saisir le choix fait. C’est une selle de la marque Selle Royal. Jusque là, rien à dire. Mais il s’agit du modèle Vivo, un modèle orienté sport, très étroit et peu confortable. Sur le LT2S, un modèle très proche de la marque Douze Cycles, c’est une Selle Royal Orbis, une version plus moelleuse et bien plus confortable.

Le choix d’une position légèrement courbée et de la selle étroite donne une dimension sportive à ce vélo dont il se passerait bien. C’est un vélo cargo, un vélo qui pèse plus de 32 kg à vide et qui est destiné à transporter des enfants ou des marchandises. Des choix axés sur le confort semblent plus judicieux. Heureusement, dans le cas de la selle, le changement est simple et peu onéreux. Seul point positif : la selle est sécurisée contre le vol et dispose en plus d’un levier de serrage.

Dernier point, les freins. Ce Peugeot e-Longtail a opté pour des freins Tektro Gemini HD-535, des freins à disque hydrauliques à quatre pistons. Pour un vélo cargo, c’est le minimum attendu pour un freinage sécurisé et progressif. Je les ai trouvés un peu plus sec que les Magura MT5, mais ils restent excellents et ils sont surtout sécurisants, ce qui est le plus important pour un vélo cargo.

Technologies embarquées

Ce Peugeot e-Longtail est équipé du moteur Shimano EP6 Cargo. Shimano est un spécialiste du cycle et de la transmission mais pas de la connectivité. Contrairement à Bosch, dont les nouveaux moteurs Smart System offrent des options comme l’alarme ou la géolocalisation GPS, Shimano reste un équipementier traditionnel. Cet e-Longtail dispose donc d’un écran installé sur le guidon et d’une application qui sert exclusivement aux mises à jour du système interne et à la personnalisation de la transmission.

L’écran est de bonne qualité. Il est en couleur, lisible même en plein soleil et affiche les principales informations que l’on est en droit d’attendre sur un vélo électrique : vitesse, autonomie restante, distance parcourue, distance totale, vitesse moyenne, etc..

Cet écran se contrôle grâce à une commande installée sur la gauche du guidon. Elle est facile à prendre en main et permet d’afficher toutes les informations de conduite, d’allumer les feux et de changer le niveau de l’assistance au nombre de trois : eco, trail, boost.

La vraie expertise de Shimano d’un point de vue technologique, c’est la transmission. Et sur ce point, le Peugeot e-Longtail est l’un des rares vélos électriques à disposer d’une transmission avec dérailleur Shimano Cues Di2 10 vitesses entièrement automatique. Non, vous ne rêvez pas : ce sont des vitesses mécaniques qui se passent automatiquement.

Pour contrôler la transmission, ce vélo est équipé d’une commande à droite du guidon. Grâce à cette commande, il est possible de changer le mode de transmission : Automatique 1 (A1), Automatique 2 (A2) ou Manuel (M). Oui, il est toujours possible de contrôler manuellement la transmission mais l’intérêt de ce vélo se situe dans son mode automatique.

Les deux modes automatiques sont réglables directement depuis l’application. Ce n’est pas l’interface la plus intuitive que je connaisse, mais après quelques minutes, j’ai compris le principe et les possibilités offertes.

Une conduite sublimée par la transmission

Ce Peugeot e-Longtail est équipé d’un moteur Shimano STEPS EP6 Cargo. C’est un moteur configuré spécialement pour un usage cargo et qui délivre jusqu’à 85 Nm de couple. Je l’ai trouvé personnellement idéal pour ce vélo et suffisamment puissant pour un usage urbain et périurbain.

Le seul inconvénient, ce sont les modes d’assistance proposés. Il manque un mode automatique comme sur les moteurs Bosch. Le mode trail n’est pas assez puissant pour conduire à 25 km/h et le mode boost manque de constance dans l’assistance qu’il délivre lorsqu’il est proche des 25 km/h. La puissance est donnée par à-coup, et manque donc de fluidité. C’est dommage mais c’est malgré tout le mode que j’ai privilégié pendant l’ensemble de mon test et qui me semblait le plus adapté pour le transport de mes enfants.

Une transmission venue tout droit du futur

Comme évoqué précédemment, l’atout majeur de ce vélo par rapport à ses concurrents et aux autres vélos de la marque Douze Cycles, c’est la transmission automatique. Elle demande un petit temps d’adaptation au début, mais une fois qu’elle est maitrisée, elle s’avère particulièrement efficace et jouissive.

Pour profiter au mieux de cette transmission, il faut pédaler sans forcer sur les pédales. Les vitesses se passent alors automatiquement et ce que je peux vous dire, après 10 jours de test, c’est que l’expérience est fluide et très convaincante. Le Di2 présente un avantage indéniable : le passage de vitesse ne nécessite pas de pédaler, mais seulement de rouler. Le système marque lui-même le temps d’arrêt nécessaire au changement de vitesse.

Résultat : lorsque je veux m’arrêter à un feu par exemple, j’arrête de pédaler et je freine progressivement. Le système rétrograde automatiquement sur la plus petite vitesse qu’il est d’ailleurs possible de configurer directement depuis l’application. Dans mon cas, la plus petite vitesse était la vitesse 5.

Le mode A1, Automatique 1, est, par défaut, réactif et comblera les plus pressés d’entre vous qui attendent un changement rapide des vitesses. Le mode A2, Automatique 2, est celui que j’ai privilégié. Le passage d’une vitesse à une autre est plus long, pour une conduite plus tranquille, moins agressive.

Frandroid – Robin Wycke

Il est toujours possible de passer en mode manuel. Pour autant, l’avantage du système Di2 ne disparaît pas puisqu’il est toujours possible de rétrograder sans avoir à pédaler. Il est d’ailleurs possible de forcer le changement de vitesses manuellement en mode automatique.

Même si l’expérience n’est pas parfaite et que parfois, le passage de vitesse est un peu poussif, l’expérience procurée par cette transmission est unique et donne à ce Peugeot e-Longtail une polyvalence d’usage. Il est aussi agile sur route ou en ville que sur des chemins de campagne.

Le mode manuel est un vrai plus pour ceux qui veulent garder le contrôle sur le changement de vitesses. Seul bémol, le système Di2 nécessite une alimentation électrique pour fonctionner. Sans batterie, il ne sera plus possible de changer les rapports contrairement à un dérailleur classique. Les vélos cargos de ce type, compte tenu de leur poids, ne sont de toute façon pas destinés à être utilisés sans batterie.

Une bonne autonomie

De série, ce Peugeot e-Longtail est équipé d’une batterie de 630 Wh. Avec une telle capacité, l’autonomie de ce vélo est dans la fourchette haute du marché. J’ai parcouru, en utilisant exclusivement le mode boost, 59,6 km et il me restait encore 10 km d’autonomie (deux traits de batterie). C’est excellent pour un usage aussi bien urbain que péri-urbain. La batterie se retire facilement. Il suffit de la coulisser sur le côté. Elle est sécurisée par une clé. Comme sur de nombreux modèles, et c’est positif, la clé n’est pas nécessaire pour insérer la batterie.

Contrairement aux dernières batteries de la marque Bosch, aucune poignée n’est présente sur la batterie et c’est bien dommage ! Ce type de vélo est destiné principalement au transport d’enfants. De mon expérience personnelle, surtout avec des enfants en bas âge, il est très compliqué de porter à la fois les affaires des enfants, parfois même l’un des deux enfants dans les bras et une batterie qui ne dispose pas d’une poignée.

Frandroid – Robin Wycke

Une charge loin d’être rapide

Heureusement que l’autonomie est bonne sur ce Peugeot e-Longtail car la charge, elle, est sacrément lente. Il m’a fallu plus de 6 heures pour une charge totale de la batterie. Il ne faudra donc pas être pressé entre deux charges et bien prévoir le temps nécessaire avant de reprendre son vélo.

Prix et disponibilité

Il va falloir faire vite pour se procurer ce Peugeot e-Longtail à prix cassé. Il est vendu 3599 euros contre 5100 euros normalement. À 3599 euros, compte tenu de l’équipement offert sur ce modèle et de l’excellente transmission Shimano Cues Di2, c’est actuellement l’une des meilleures offres que je connaisse sur le marché des vélos cargos. Mais attention : d’ici mi-octobre, le prix évolue. La promotion fixée à 3599 euros, qui constituait en réalité le véritable tarif du vélo, disparaît : le vélo va ainsi grimper à 3899 euros.

Bien évidemment, le Nakamura Crossover Longtail et le Btwin R500E de Décathlon restent imbattables sur le rapport équipements-prix. Mais ce vélo ne joue pas dans la même gamme et dispose d’un moteur central d’une grande marque ainsi que des composants de qualité. Il est disponible directement sur un site internet dédié à ce modèle : https://peugeot.e-longtail.com ou en magasin.