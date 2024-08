Test du Vello SUB : la preuve qu’un vélo électrique familial peut être compact et pratique

VELLO a été créé en 2010 par Valentin Vodev et Valerie Wolff. Fort du succès de leurs vélos pliants, VELLO lance, cette année, le VELLO SUB, un vélo cargo électrique de type longtail. Ce modèle est compact, léger et s’adresse à une clientèle fortunée. C’est le concurrent direct du Moustache Lundi 20 Cargo 5 et du Tern GSD S00. Que vaut ce VELLO SUB face à ses concurrents ? La réponse dans ce test complet.

VELLO est une marque autrichienne créée en 2010 par Valentin Vodev et Valerie Wolff. L’entreprise a investi le marché des vélos pliants avec un système de pliage unique reposant sur des aimants. Les vélos pliants de la marque sont aujourd’hui des références sur le marché avec une bonne qualité de fabrication et des composants de choix. Nous sommes en 2024 et VELLO, à l’instar de nombreuses marques, a choisi d’entrer sur le marché très concurrentiel du vélo cargo avec le SUB, un longtail.

Un vélo longtail, c’est un vélo dont la structure arrière a été allongée pour pouvoir transporter des objets ou des personnes. Sa capacité de charge est bien plus importante qu’un vélo classique avec des modèles pouvant transporter jusqu’à 100 kg sur le porte-bagage arrière.

Ce VELLO SUB se place clairement, par son format et ses équipements, comme un concurrent du Tern GSD S10 ou encore du Moustache Lundi 20 Cargo 5. Que vaut ce VELLO SUB face à ses concurrents ? La réponse dans ce test complet.

Fiche technique

Modèle Vello SUB Dimensions 180 cm x 29 cm Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 4 Autonomie annoncée 250 km Temps de recharge annoncé 270 min Batterie amovible Oui Bluetooth Oui GPS Oui Écran Non Poids 28,9 kg Couleur Bleu, Cuivre Poids maximal supporté 210 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Un design premium

Le VELLO SUB est un magnifique vélo cargo, tout en compacité. La marque a opté pour un format très proche de celui d’un Tern GSD ou d’un Moustache Lundi 20. C’est un choix clairement orienté pour un usage urbain.

Le vélo mesure seulement 1m80 de long, ce qui est court pour un vélo cargo. À titre de comparaison, le Tern GSD mesure 1m86, soit 6 cm de plus et c’est 2 mètres pour le Moustache Lundi 20 soit 20 cm de plus que ce modèle. Le SUB est donc un petit champion de la compacité : chaque centimètre gagné facilite considérablement les manœuvres en milieu urbain.

Comme beaucoup de ses concurrents, le VELLO SUB est équipé de pneus de 20 pouces. La marque n’a pas fait de compromis sur la qualité des équipements choisis. Les pneus sont des Schwalbe Pick Up. Ce sont d’excellents pneus pour deux raisons. Il sont larges et absorbent donc une partie des chocs liés à la route. C’est un vrai avantage sachant que le vélo ne dispose pas de fourche suspendue à l’avant ni de selle suspendue. Et c’est aussi une sécurité pour franchir les trottoirs sans déraper ou encore les rames de tramway.

La deuxième raison est qu’ils sont particulièrement résistants à la crevaison. Mais malgré ses pneus larges, l’absence de suspension est notable, en particulier sur des routes pavées. Le Tern GSD bénéficie par exemple d’un meilleur confort grâce à sa fourche suspendue à l’avant.

Heureusement, VELLO a opté pour une Selle Royal confortable. C’est une selle qui évitera d’avoir mal au postérieur même lors d’un long trajet.

Les poignées sont également ergonomiques et se sont avérées confortables lors de notre test.

La structure de ce vélo est en aluminium : c’est du solide et à l’avant, le cadre est renforcé par une deuxième barre pour maintenir la structure et éviter une dégradation au fil du temps. L’avantage de son format, c’est que même avec une deuxième barre, l’enjambement est très aisé. Du haut de mes 1m64, je n’ai eu aucun problème pour monter sur ce vélo. Le vélo est prévu pour des cyclistes dont la taille est comprise entre 1m50 et 2 m.

En plus de son format compact, le VELLO SUB est « léger » : environ 30 kg seulement pour la version en aluminium qui est l’objet de notre test et 25 kg pour la version en titane. La version en titane est évidemment bien plus onéreuse que le modèle en aluminium.

Le VELLO SUB peut transporter, à l’instar du Tern GSD, jusqu’à 100 kg sur son porte-bagage arrière, ce qui est dans la fourchette haute des vélos de ce type. Le poids total autorisé est de 210 kg, ce qui est excellent. J’ai équipé mon modèle de deux sièges enfant de la marque Urban Iki. Ces sièges font partie des accessoires proposés directement par VELLO.

À titre personnel, je les trouve pratiques à installer puisqu’ils sont compatibles MIK HD et la taille est parfaite pour pouvoir facilement en installer deux. Le seul inconvénient est qu’ils ne sont pas sécurisés. J’ai acheté une petite chaîne pour pouvoir les attacher au cadre et ainsi éviter le vol.

Autre point important : avec ces sièges, je n’ai ressenti aucun gène lors du pédalage. En effet, les repose-pieds intégrés aux sièges sont parfois imposants et peuvent frotter légèrement le pied à chaque coup de pédale. Ce n’est pas le cas avec ce SUB.

La batterie est située à un emplacement idéal, juste derrière la tige de selle. Ce que je trouve pratique, c’est qu’il est possible d’attacher le cadre du vélo à l’avant avec un U sans avoir à retirer la batterie au préalable. Elle se glisse dans l’espace entre la tige de selle et le porte bagage arrière. Il faudra donner un coup sec pour la sécuriser sur le vélo. L’installation de deux sièges enfants ne gêne en rien l’insertion de la batterie.

En matière de gestion des câbles, de prime abord, ce n’est pas ce qui se fait de mieux. Néanmoins, il faut comparer ce vélo avec ses concurrents car forcément, son format compact ne vient pas sans contrepartie. Les tubes juste au-dessus de la béquille sont trop fins pour accueillir les fils à l’intérieur. Les câbles longent donc les tubes, ce qui est moins esthétique que sur des vélos plus grands. Le Tern GSD souffre de la même problématique.

Autre point important à souligner, ce VELLO SUB dispose d’un guidon et de pédales rétractables. Grâce à ce système, il prendra encore moins de place lors de son stockage dans une cave par exemple ou dans le local vélo. Toujours bon à prendre.

Dernier point concernant le design, deux couleurs sont proposées par la marque : bleu ou cuivre. Notre modèle est couleur cuivre. C’est une couleur originale qui ne passera pas inaperçue et qui sera bien visible des autres usagers de la route. Après plus d’un mois d’utilisation et de nombreux coups liés à la sécurisation du vélo avec un U, je constate que la peinture est de bonne qualité. C’est rassurant pour la longévité de ce SUB. A l’avant, VELLO a apposé son sigle, ce qui apporte une dimension vintage à ce vélo.

Où sont les équipements ?

Ce VELLO SUB est dépourvu des équipements de série que nous sommes en droit d’attendre sur ce segment de prix. Pour commencer, la version de base à 5698 euros est équipée d’une batterie de 400 Wh. Pour augmenter la capacité de cette dernière à 530 Wh, il faudra débourser 5998 euros, soit 300 euros de plus. Jusque là, rien de choquant. Le Tern GSD S00, un modèle équivalent, est vendu 6499 euros avec une batterie de 500Wh.

Le problème se situe au niveau des accessoires et équipements inclus de série. C’est plutôt simple à résumer : une commande LED Bosch pour contrôler le niveau d’assistance, un support pour smartphone basique, un pare-jupe directement combiné au garde-boue et un porte-bagage arrière compatible MiK HD. Pas de protège chaîne enveloppant pour la courroie, pas de barres de maintien, aucun rangement, un bloc porteur à l’avant mais sans le panier, pas d’antivol sur cadre, pas d’écran Kiox 300, pas de Connect module, pas de repose-pieds ni de coussins.

Avant de crier au scandale, il faut, là encore, comparer ce VELLO SUB avec ses concurrents directs. Le Tern GSD S00 est équipé, de série, d’un protège chaîne recouvrant, d’un antivol de cadre, d’un écran Bosch Purion et de repose-pieds intégrés au cadre. Cependant, compte tenu de la différence de prix entre ces deux modèles, le VELLO SUB avec ses accessoires, ne sera pas plus onéreux que son concurrent.

Le prix affiché par VELLO sur son site est en tout cas trompeur : il faudra débourser plusieurs centaines d’euros pour acquérir l’ensemble des équipements nécessaires au transport des enfants et à la sécurisation du vélo. Il aurait été judicieux d’avoir différents packs pour équiper, comme il se doit, ce vélo.

Personnellement, j’ai acheté les accessoires suivants : le kit de rails de sécurité à 159 euros, les repose-pieds à 59 euros, les deux sièges bébé Urban Iki à 79,95 euros, le petit panier à 99 euros, le Connect Module à 129 euros, et le kit Kiox 300 à 133 euros que j’ai acheté en promotion et qui coûte plutôt entre 170 et 180 euros.

Et pour sécuriser le vélo, j’ai acheté un cadenas en U qui est de toute façon un achat obligatoire quel que soit le vélo. Il est regrettable de ne pas avoir un antivol de cadre qui est très pratique lors d’un arrêt minute.

Les feux sont reliés à la batterie, évidemment, et sont surtout particulièrement puissants. Il s’agit de feux de la marque Supernova. Le feu avant éclaire parfaitement dans la nuit et pourra servir aussi bien en ville que sur une route peu voire pas du tout éclairée. Le feu arrière aussi bénéficie d’un bon éclairage et son avantage, c’est qu’il fait office de feu stop. J’ai remarqué un très léger décalage entre le moment où je freine et le moment où le feu-stop s’active.

Le VELLO SUB est un exemple de personnalisation de l’expérience de conduite. La selle est réglable évidemment, mais il est également possible d’ajuster la hauteur de la potence ainsi que l’inclinaison du guidon. C’est très pratique pour façonner au mieux sa position de conduite. Seul point noir, la selle dispose d’un levier de serrage qui n’est pas sécurisé. N’importe qui peut donc la voler en toute simplicité. C’est impardonnable pour un vélo urbain !

Le VELLO SUB, à l’instar de la plupart des vélos cargos, dispose d’une béquille centrale double. C’est une béquille très courte, stable et très simple à déployer. Elle n’est pas aussi sécurisante que celle du Tern et son système Atlas qui sécurise la béquille une fois déployée mais elle s’est avérée pratique au quotidien. Seul bémol, elle dépasse légèrement sur les côtés une fois rentrée, ce qui m’a valu de nombreux frottements avec les trottoirs.

Le VELLO SUB est un vélo haut de gamme, c’est une évidence. Même le pédalier, de la marque Miranda, est d’excellente qualité et assurera un pédalage fluide et confortable.

Technologies embarquées, le néant

Pour un vélo équipé d’un moteur Bosch Smart System, les technologies embarquées ne sont pas au rendez-vous. Sur le Trek Fetch+2 que nous avons testé l’été dernier, le Connect Module ainsi que le Smartphone Grip de Bosch, incluant la charge sans-fil, étaient installés. Le Tern GSD S00, son concurrent direct, plus onéreux certes, est tout de même équipé de série de l’écran Bosch Purion.

Sur ce VELLO SUB, seul un support basique pour smartphone est inclus. De plus, et c’est malheureusement souvent le cas, le Connect Module de Bosch n’est pas installé de série sur ce SUB. C’est une option supplémentaire à laquelle il faut ajouter le coût de l’abonnement après une année gratuite. Le Connect Module, s’il est acheté en même temps que le vélo, est installé directement par la marque.

J’ai installé sur mon modèle le Kiox 300 pour une raison très simple : l’application n’autorise qu’un seul smartphone à sécuriser le vélo. C’est un point très important qu’il faut avoir en tête car si le vélo est utilisé par un couple par exemple, il ne sera pas possible pour la deuxième personne de verrouiller le vélo contre le vol et donc activer la fonction eBike alarm de Bosch incluse avec l’abonnement Flow+.

Avec le Kiox 300 – l’installation est très simple et ne demandera que quelques minutes – il suffit de poser l’écran sur le support pour déverrouiller le vélo et le retirer pour le verrouiller ce qui permet une utilisation à plusieurs personnes.

Une conduite dynamique

29 kg sur la balance et seulement 1m80 de long. Le VELLO SUB est dimensionné pour la ville et c’est un pari réussi. Il est très facile à manier et son petit gabarit facilite considérablement les manœuvres. Avec son poids plume, même avec deux enfants à l’arrière, il est simple à manipuler. Contrairement à des vélos bien plus imposants que nous avons testés comme le Decathlon R500e ou encore le Nakamura Longtail Crossover, le risque de tomber est moindre à l’arrêt, même en penchant légèrement le vélo.

L’autre avantage de son poids, c’est qu’il bénéficie d’un dynamisme au niveau de l’assistance qui est particulièrement bienvenue en milieu urbain. Le moteur Bosch Cargo Line et ses 85 Nm de couple prennent tout leur sens sur ce modèle. J’ai d’ailleurs utilisé quasi exclusivement le mode Auto particulièrement efficace sur ce SUB. Le mode Turbo ou Cargo est utile en cas de vent fort ou de montée abrupte avec les enfants à l’arrière.

Une transmission efficace en milieu urbain

Le moteur et l’assistance ne font pas tout. La transmission est particulièrement importante et un mauvais choix de transmission peut gâcher l’expérience avec un vélo. Fort heureusement, ce n’est pas le cas avec ce VELLO SUB qui est équipé d’une transmission par courroie avec un système Enviolo.

C’est un système de vitesses à variation continue. Avec ce système, les vitesses mécaniques sont remplacées par une résistance que l’on peut ajuster à sa guise en fonction des situations. Pour ajuster la résistance, une poignée est disponible au niveau du guidon.

Celle-ci se tourne dans un sens ou dans l’autre. Un petit afficheur indique si la résistance est plus ou moins forte : celle-ci est matérialisée par un petit vélo et une pente plus ou moins plate. À noter : pour pouvoir tourner la poignée sur le guidon et modifier la résistance, il faut pédaler sans forcer ou ne pas pédaler du tout. Il est également possible de le faire à l’arrêt, mais dans une certaine mesure. Il faudra donc anticiper légèrement les arrêts.

La courroie qui équipe ce SUB est une Carbon Gates CDX, une courroie haut de gamme, silencieuse et performante. Qui dit courroie dit peu d’entretien et pas de tâches sur le pantalon.

Les freins que l’on attendait

Sur un modèle de cette gamme, nous nous attendions à minima à des freins à disque hydrauliques de qualité et disposant de 4 pistons. C’est le cas sur ce SUB qui embarque les excellents freins Magura MT5 à l’avant et à l’arrière. Ce sont les mêmes freins qui équipent le Tern GSD S00. Ce sont des freins progressifs, silencieux et sécurisants.

Petit mais cargo

Le VELLO SUB a beau être un petit gabarit, il n’en reste pas moins un vélo cargo, et plus précisément un longtail. Et sur ce point, rien à dire. Même avec des dimensions réduites, il accueille sans problème deux enfants sur des sièges. Comme évoqué précédemment, mieux vaut opter pour des sièges compacts comme les Urban Iki proposés directement sur le site de la marque.

J’aurais préféré un double arceau pour plus de sécurité pour les enfants, mais une telle configuration élargit le vélo. J’apprécie malgré tout les embouts en plastique installés sur les barres pour éviter, en cas de chute, les blessures sur les mains des enfants. Et c’est pratique aussi pour éviter d’abîmer les arceaux contre les murs. La marque propose également des repose-pieds rétractables. C’est un équipement très pratique pour éviter, quand ils ne sont pas utilisés, d’augmenter inutilement la largeur du vélo. Étant donné l’âge de mes enfants, je ne les ai pas encore installés.

Pour éviter les chutes, VELLO a installé au niveau de la roue avant un ressort anti-rotation pour limiter l’angle de rotation du guidon. C’est un équipement que je trouve personnellement utile pour réduire le risque de chute en cas de virage trop ambitieux de la part du conducteur et également pour ne pas tordre les câbles qui dépassent à l’avant. D’autres préfèrent ne pas avoir cette contrainte. Ce sont les goûts et les couleurs. Le meilleur conseil que nous pouvons vous prodiguer est d’essayer tout simplement.

Dernier point, plusieurs solutions sont envisageables pour transporter des sacs ou autres marchandises en plus des enfants. J’ai préféré le petit panier avec le bloc porteur car il est compact et n’entache pas la maniabilité du vélo lors d’un stationnement.

Ce panier est celui vendu également pour les vélos pliants de la marque. Il existe un panier spécifique au SUB, plus cher (149 euros contre 135 euros pour le combo panier compact et bloc porteur) mais qui est plus large. Il permet de gagner en espace pour le transport de marchandises. Néanmoins, il complique le stationnement du vélo entre deux arceaux par exemple.

Une autonomie confortable

Le modèle que nous avons testé est celui équipé de la batterie d’une capacité de 545 Wh. Le modèle standard est équipé, lui, d’une batterie de 400 Wh seulement. Avec une seule charge et sur une utilisation majoritairement cargo donc avec les enfants à l’arrière, et en privilégiant le mode Auto, nous avons parcouru 49 km et il restait encore 10 % de batterie

C’est une autonomie confortable sans être exceptionnelle. Elle est idéale pour un usage urbain et périurbain. Il est possible d’ajouter une batterie supplémentaire comme sur le Tern GSD S00.

Un support pour batterie juste à côté du premier est présent sur le vélo pour accueillir cette seconde batterie. Avec un second accumulateur, il sera possible de dépasser les 100 km moyennant finance évidemment. La batterie supplémentaire de 545 Wh coûte 789 euros sur le site de VELLO. C’est une option onéreuse mais nous ne pouvons que saluer cette possibilité offerte par la marque.

Le chargeur fourni délivre 4A. C’est le chargeur chez Bosh qui recharge complètement la batterie en 4h30 environ, ce qui reste raisonnable.

Prix et disponibilité

Le VELLO SUB est pour l’instant disponible uniquement sur le site internet de la marque. Les premiers modèles ont été envoyés récemment. Je faisais partie de la campagne de crowdfunding donc des premiers acheteurs de ce vélo. La distribution en magasin se fera sûrement dans un deuxième temps. Sur le site de la marque, le VELLO SUB est proposé à partir de 5698 euros pour la version avec la batterie de 400 Wh et c’est 5998 euros pour l’option batterie à 545 Wh.

La marque offre également une version en titane plus légère affichée au prix de 6698 euros en single speed et avec une batterie de 400 Wh. Avec le système Enviolo et la batterie de 545 Wh, c’est 7998 euros. Une nouvelle version est présente sur le site de VELLO : elle est équipée d’un système de transmission différent, à savoir le rapport NINE de 9 vitesses sans entretien 3×3.

Actuellement, les vélos sont expédiés sous 1 à 2 semaines.