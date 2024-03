On a roulé avec ce vélo électrique unique qui peut transporter jusqu’à 4 enfants

Nous avons roulé avec le nouveau Galian Formidable venu de Rennes, tout équipé, Made in France et astucieux. Sa particularité ? C’est un curieux mélange entre un longtail et un biporteur, ce qui lui permet de transporter jusqu’à quatre enfants. Voici nos premières impressions.

Le vélo cargo électrique, c’est d’abord une première question assez simple : plutôt biporteur ou longtail ? Si vous ne savez pas choisir, notre dossier permet déjà de s’orienter facilement pour votre achat. Mais afin de marier les deux mondes, la marque Galian a trouvé la parade.

Cette entreprise née à Rennes a été fondée par trois passionnés dont Vincent Renard, que nous avons rencontré au Salon du 2 roues de Lyon. Le Galian Formidable est le premier modèle du fabricant, combinant donc la caisse avant d’un biporteur avec la capacité arrière d’un vélo électrique allongé. Inédit.

En conduite, le Galian régale

À l’avant, la caisse loge deux enfants, sur une banquette dotée de ceintures 5 points et rétractable si vous besoin d’y emmener des colis. Les bambins n’auront pas à l’escalader, le cargotrail disposant de deux portes antagonistes pour faciliter l’accès. Bien vu. À l’arrière, le cadre supporte une plateforme conçue pour accueillir deux autres enfants ou un adulte. Au total, on peut embarquer 250 kg, cycliste et vélo (53 kg) compris.

Des portes pour accéder à la caisse. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Deux enfants peuvent prendre place. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La banquette est rabattable. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Toutes ces idées donnent une vraie « gueule » au cargo, avec un cadre aluminium « grade 7000 » en X qui profite d’un enjambement aisé, fabriqué en France. Le cofondateur et PDG n’a pas hésité à nous faire essayer, en ajoutant du poids à l’expérience. En montant en selle avec le commercial Tristan à l’arrière, et inversement, nous avons constaté que le cargo rennais est étonnamment maniable. Les roues de 24 pouces offrent un compromis idéal, assurant une bonne tenue de route similaire à celle d’un vélo classique tout en abaissant le centre de gravité.

Il est vrai qu’une courte période d’adaptation est nécessaire, mais elle est brève, et on se laisse rapidement séduire par la facilité de conduite grâce à la direction à double câbles, ainsi que par les performances impressionnantes. Malgré une fourche rigide, le confort est satisfaisant sur les quelques hectomètres parcourus. Cependant, un test plus approfondi serait souhaitable pour évaluer pleinement le confort offert par les gros pneus ballon et la selle suspendue.

Avec une route avant masquée, il faut une adaptation, mais très rapide ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid La direction est transmise par deux câbles. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La plateforme arrière supporte 2 enfants, et intègre le feu. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Moteur et batteries français

L’approche locale est privilégiée ici à hauteur de 86 %, une caractéristique commune avec d’autres entreprises rencontrées à Lyon, telle que Radior. La firme rennaise utilise également le moteur Valeo Cyclee, le seul moteur de vélo électrique fabriqué en France (avant l’arrivée de Yamaha cette année). Ce moteur tricolore s’adapte parfaitement au Galian Formidable, offrant une simplicité d’utilisation grâce à sa boîte automatique à 7 vitesses, un couple impressionnant de 130 Nm idéal pour les charges lourdes avec une gâchette de boost, et une courroie nécessitant peu d’entretien.

Concernant le freinage, aucun souci à se faire : les freins Formula Cura avec étriers à 4 pistons garantissent un arrêt très efficace. Vincent Renard souligne que le Galian n’a pas été conçu exclusivement pour le moteur Valeo. « Comme le cadre est fait pour durer sur plusieurs générations, il fallait penser à sa réparabilité », explique le patron, « il suffit de démonter les plaques supérieures et on peut y installer un autre type de moteur ». Pour le moment, il reste modeste en termes de communication, avec une garantie de 10 ans.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

La durabilité est un élément central de ce vélo cargo électrique, dont la batterie, d’une capacité de 630 Wh et également fabriquée en France par Néogy, n’est pas intégrée au cadre mais amovible. Cela est logique, car l’idée est de pouvoir retirer la batterie facilement lorsqu’on laisse le vélo en stationnement, que ce soit pour faire des courses ou aller chercher les enfants.

Un vélo cargo électrique Galian tout équipé

Le Galian Formidable enrichit son équipement d’une double béquille centrale, d’une protection pour la roue arrière aboutissant sur un bloqueur de roue, de cale-pieds rétractables, d’un éclairage avant puissant et d’un feu arrière intégré au cadre. Étant donné que la majorité des composants – à l’exception des freins et des pneus – sont français, le prix de lancement du cargo est assez élevé, s’élevant à 7 883,80 euros… avec une remise de 15 %, ce qui devrait porter le prix final à 9 268,30 euros, marquage inclus.

Les rétroviseurs avec clignotants intégrés, les Visaia QLIR, ne sont pas inclus et sont vendus séparément pour environ 100 euros. En option, le vélo peut être équipé d’une canopée de pluie pour 399 euros ou d’un garde-corps pour 489 euros. Le vélo est disponible en taille unique, mais propose deux options de couleur : le vert « Racing » de notre modèle d’essai et le noir.