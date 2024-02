Très astucieux, ces rétroviseurs jouissent d’une fonction double inédite

Une lumineuse idée : ces rétroviseurs créés par l’entreprise française Visaia intègrent des clignotants et un système antivol. Un bon moyen de renforcer votre sécurité au guidon de votre trottinette ou vélo.

En 2024, la culture de la trottinette électrique est toujours plus populaire et étendue en France. En revanche, encore trop de modèles circulent sans un équipement indispensable : les clignotants encore non obligatoires. La société française Visaia, basée à Privas (Ardèche) a ainsi développé un produit utile et surtout bien pensé.

Des clignotants avec rétroviseur

D’abord, les clignotants QLÏR (QLIgnotants Rétroviseurs) intègrent un petit miroir, comme un rétroviseur. Il a donc une fonction double. Pour les installer, il suffit de fixer le support des clignotants sur l’embout gauche et droit du guidon, avec une cheville. Puis, on clipse les clignotants, réglables, rabattables et dotés d’un clip antivol à verrouillage via une clé spécifique.

Les clignotants Visaia QLÏR ne sont toutefois pas compatibles avec toutes les trottinettes électriques ou vélos (16 à 22 mm de diamètre). La marque a donc prévu des poignées adaptables pour certains modèles (dont les Xiaomi et Ninebot), afin de fixer les clignotants.

Pour utiliser les clignotants, vous n’avez pas à utiliser avec manette avec un câble encombrant : un simple bouton en coin du miroir active l’allumage (et inversement l’éteint en rappuyant). Contrairement à ce que l’on peut imaginer, l’autonomie est longue : une recharge de sa petite batterie via un câble USB-C lui confère une durée d’utilisation de deux mois.

Un produit conçu et fabriqué en France

Ce produit est donc très astucieux : il a d’ailleurs reçu le Prix Innovation de la Sécurité Routière 2023. En plus d’une conception française, la fabrication est également Made in France. Visaia la confie à des partenaires situés à quelques kilomètres de son site. L’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) gère de son côté l’assemblage.

Les clignotants Visaia QLÏR sont vendus au prix de 119 euros, contre 125 euros avec les poignées adaptables. On l’avoue, c’est un peu cher, mais c’est un accessoire ô combien indispensable pour la sécurité. Et la housse de transport est offerte, tout comme la livraison, pour ce produit disponible sur le site officiel, ou revendeurs type Fnac, Boulanger et Decathlon.

Enfin, il est possible d’adapter ces clignotants sur plusieurs vélos et trottinettes du foyer, la firme prévoyant d’opter pour des chevilles de fixations pour chaque à 12,50 euros.