Voici la future mobylette électrique de Peugeot qui fera mieux que la version thermique du passé

Le Salon du 2 Roues de Lyon 2024 est l'occasion de découvrir le futur de la mobilité électrique chez Peugeot à travers un concept qui revisite la mythique mobylette 103, décliné en trois versions différentes : un 50 cc et deux 125 cc. Voici le Peugeot Project SPx.

Ça ne vous aura peut être pas échappé : le vintage est à la mode. Notamment chez nous en France où la nécessité de passer à la mobilité électrique éveille apparemment de la part des designers des élans de nostalgie. Il y a quelques jours, c’était la nouvelle Renault R5 électrique qui faisait ses débuts en public au salon de Genève 2024, alors qu’elle devrait être suivie dans les mois à venir par une réinterprétation de la fameuse 4L. On parle là de voitures électriques, mais il semblerait que quand on passe sur deux roues, le rétro fasse aussi recette !

Ça dépend évidemment des générations, mais le nom de Peugeot 103 ne vous est peut-être pas tout à fait étranger. Et effectivement, il s’agit de l’un des deux roues les plus diffusés dans le monde, une mobylette qui aura été commercialisée pas moins de 35 ans. Le temps d’en mettre plus de trois millions d’exemplaires sur les routes. Disparue en 2007, la 103 revient sur le devant de la scène avec la présentation au Salon du 2 roues de Lyon d’un concept Peugeot Motorcycles baptisé Projet SPx qui lui fait clairement référence. Mais dans un style plutôt… moderne !

Du moderne qui rappelle l’ancien

Pas de néo-rétro ici, mais des détails qui rappellent le modèle original. Le profil déjà avec un carénage coloré qui permet de dessiner peu ou prou les lignes de la « pétrolette » initiale. La selle aussi, monoplace, qui rappelle celle de la mobylette 2-temps, sauf qu’ici, elle intègre les feux arrière à « griffes », typiques Peugeot. Ou encore le phare avant. L’écran numérique couleur sur le guidon lui n’a rien d’ancien !

Peugeot Projet SPx Peugeot Projet SPx sans batterie

Dans son communiqué qui accompagne les premières images du modèle, Peugeot ne nous apprend pas grand-chose de plus sur ce Projet SPx, si ce n’est que le cadre est en aluminium, que le nombre de pièces a été restreint au maximum ou encore que des matériaux recyclés sont employés dans sa conception. On remarque aussi sur les photos ci-dessus, que la batterie est amovible. Le format compact assure aussi au futur modèle de série d’être dynamique. En revanche, rien sur la mécanique… ou presque !

Objectif 2025

En effet nos confrères de L’Argus ont eux pu s’entretenir avec Éric Apode, directeur général de Peugeot Motorcycles. Et le dirigeant de confirmer que la future version de série sera déclinée en trois variantes : un équivalent 50 cm3, un équivalent 125 cm3, et une troisième version, toujours 125, mais plus typée sport. Ca sera donc mieux que l’ancienne 103 SP, limitée à 50 cc.

On apprend également que ce concept n’a rien d’un simple délire de designer et qu’il débouchera bien sur un modèle de production. Celle-ci devrait d’ailleurs avoir lieu dans l’usine de Beaulieu Mandeure, dans le Doubs (25), qui a fabriqué la 103 SP, et qui produit différents deux roues badges Peugeot Motorcycles. Quand ? Il semblerait que la version de série du Projet SPx pourrait arriver sur les routes avant fin 2025 !