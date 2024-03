Cette moto électrique française va vous donner envie de passer à l’électrique

Murtas, le constructeur français de scooters électriques, présente sa première moto 100 % électrique à l'occasion du Salon du 2 Roues de Lyon. Il s'agit de la TX, un trail équivalent 125 cm³, dont voici toutes ses caractéristiques.

Le salon du 2 Roues de Lyon 2024 ouvre ses portes et voici que les nouveautés commencent à faire parler d’elles. On parle aujourd’hui d’une moto française, comme la très belle Heritage Spirit Scrambler présentée il y a peu, mais dans un tout autre style. Pas de look vintage au menu de cette Murtas TX, mais un trail 100 % électrique.

Si le nom de Murtas vous dit quelque chose, c’est peut-être que nous avons déjà parlé des scooters électriques de cette marque basée à Pierrelatte (26), les MX1 et MX2, que nous avons même essayé début 2024. Mais place désormais à une vraie moto, carénée, à grandes roues. Un équivalent 125 qui est présenté pour la première fois au public au Salon du 2 Roues du Lyon, du 7 au 10 mars 2024.

Look 100 % trail

Niveau look, on est bel et bien face à un trail, ça ne fait aucun doute. Haut perché avec sa hauteur de selle à 880 mm, ce Murtas TX intègre parfaitement bien son moteur à aimant permanent et sa batterie. À tel point qu’on pourrait presque croire à un trail thermique classique, ce qui pourra peut-être séduire une clientèle qui se met à l’électrique.

Mais ici, point de pot d’échappement ! On notera la fourche inversée à l’avant qui tient la jante de 19 pouces, et l’amortisseur à gaz à l’arrière, réglable en pression et en détente à l’arrière, sur une roue de 18 pouces.

Pour ce qui est de l’équipement, on peut citer les phares avant et arrière à LED ou encore, pour rester dans les acronymes, une instrumentation LCD numérique devant le pilote.

Deux versions

Venons-en à la mécanique de ce trail électrique TX. Pesant 118 kilos, il embarque un moteur qui développe une puissance maximale de 12 kW/16 ch (4 kW/5 ch en nominal). Enfin ça, c’est pour la version standard. Car il existe une deuxième version plus puissante, le TX-Evo, affichant respectivement 18 kW/24 ch et 6 kW/8 ch. Cette version la plus puissante peut atteindre 125 km/h, tandis que la standard peut quand même rouler jusqu’à 100 km/h.

Quid de l’autonomie ? Les deux versions du trail Murtas TX optent pour la même batterie, de 4,2 kWh de capacité (72 V, 58 Ah). Selon le constructeur, le rayon d’action va de 50 à 150 km, une fourchette très large selon le type et le rythme du trajet. Et pour la recharge, un chargeur embarqué de 22A permet de faire le plein d’ions en deux à trois heures.

Disponibles dès le mois de juin, les Murtas TX et TX-Evo ont d’ores et déjà un prix : respectivement à partir de 5 490 et 5 590 euros. Le tout avec une garantie de deux ans.