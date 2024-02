Cette magnifique moto électrique française donne vraiment envie de passer à l’électrique

La marque Ateliers Héritage Bike, basée à Annecy, commercialise une très belle moto électrique au look rétro. Elle sera disponible en deux versions, 50 et 125 cc. Et elle est Made in France !

Il y a quelques mois, nous vous présentions un petit constructeur basé en Haute-Savoie qui dévoilait un vélo électrique au look aussi original que réussi. L’Origine, c’est son nom, reprenait des codes esthétiques jouant très largement sur la fibre rétro. C’est d’ailleurs très clairement là-dessus que jouent les autres vélos électriques des Ateliers Heritagebike, si ce ne sont les quelques VTT et VTC, toujours à assistance électrique, qui sont proposés.

Mais depuis peu, la firme d’Annecy a ajouté à son catalogue une moto. Électrique forcément. Mais surtout particulièrement réussie. Son nom ? L’Heritage Spirit Scrambler qui, comme son nom l’indique, joue elle aussi le look vintage, en se réappropriant l’esthétique « scrambler », avec les gros pneus et le garde-boue arrière raccourci. Proche de ce qu’on connaît depuis des décennies chez Triumph, cette moto française n’aurait sûrement pas démérité avec Steve McQueen dessus !

Deux versions, dont une sans permis

Si le look est aussi réussi, c’est qu’il faut bien avouer que l’intégration de tout le bloc électrique est particulièrement bien faite. Comme quoi l’électrification ne nécessite pas toujours de regarder vers un look futuriste, la preuve !

Justement, pour ce qui est de la mécanique, l’Heritage Spirit Scrambler est proposée en deux versions : l’une est un équivalent 50 cc, l’autre un équivalent 125 cc. La première embarque un moteur de 4 kW (5,5 ch), et propose 240 Nm de couple. La vitesse de pointe est limitée à 45 km/h. Pour ce qui est de la batterie, sa capacité est de 1,6 kWh et propose jusqu’à 50 km d’autonomie sur une seule charge.

Pour ce qui est de l’Heritage Spirit Scrambler 125, le moteur est forcément un peu plus puissant, 7 kW (9,5 ch), et développe 280 Nm de couple. La vitesse maximale accroche les 99 km/h. Pour ce qui est de la batterie Lithium-Ion, il y a le choix entre 3,2 kWh ou 4,6 kWh de capacité en option, pour une autonomie annoncée à 80 km.

Arrivée sur les routes en avril

Fabriquée en France, cette première moto électrique des Ateliers Heritagebike se veut particulièrement haut de gamme, avec par exemple une selle entièrement fabriquée à la main. Fabriquée en petite série, forcément elle n’est pas donnée. Mais comparée à certains vélos de la marque qui monte à plus de 10 000 euros, elle est presque donnée !

Comptez 17 900 euros pour la version la moins puissante. Et tout juste 1000 euros de plus, 18 900 euros pour le modèle équivalent 125 cc. Pas donné, mais l’assurance de rouler en électrique avec style. Et surtout en made in France ! Les premières livraisons sont attendues pour avril 2024.