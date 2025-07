LiveWire, société spécialisée dans les motos électriques, ayant comme actionnaire majoritaire la mythique marque Harley-Davidson, vient de présenter deux motos électriques 125 cm³.

Pour l’instant centrée sur de puissantes motos électriques, LiveWire, société détenue par Harley-Davidson, vient de présenter deux prototypes de moto 125 cm³ : un modèle urbain et un autre trail. Une nouveauté aussi bien pour la marque américaine spécialisée dans l’électrique que pour son compatriote, plus connu pour ses fameux V-Twin thermiques.

Loin du style d’une Harley

Si ce prototype n’est pas encore explicitement nommé, nous n’avons qu’à l’appeler LiveWire 125 cm³. Le modèle présenté au Harley-Davidson Homecoming Festival ressemble à un mini-trail avec un cadre qui se remarque, puisqu’il est peint en jaune. Le phare avant est rond, la selle est droite à la hauteur de 76 cm, on est loin du style d’un Cruiser, et même d’un chopper ou d’un custom sur base Harley-Davidson.

Cette moto est davantage pensée pour un usage loisir, sur un terrain, un pump-track, une piste, un ranch ou un camping. Le projet semble être davantage un complément d’un gros cube qu’une unique moto dans son garage.

Un équivalent 125 cm3

Pourtant, le projet est un équivalent de 125 cm³. La batterie amovible et interchangeable promet une autonomie jusqu’à 160 km, tandis que le moteur est assez puissant pour propulser la moto de 0 à 48 km/h en 3 secondes et jusqu’à 85 km/h.

Cette version est davantage inspirée d’une moto-cross en l’absence de phare avant et d’un court garde-boue.

L’idée est de rendre l’expérience et la prise en main facile, que ce soit pour les courts trajets d’un motard aguerri ou la première expérience d’un jeune motard.

Mais LiveWire prend des risques : là où ses modèles plus puissants ont une inspiration venant de la gamme et de l’histoire d’Harley-Davidson, cette électrique équivalente 125 cm³ s’affranchit davantage de l’héritage Harley. Reste maintenant à voir si le public Harley est réceptif, et si le modèle parvient à séduire d’autres clients.

Plus d’informations seront divulguées dans les prochaines semaines par la marque.