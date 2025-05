La nouvelle moto électrique de Peugeot joue les baroudeuses avec une belle surprise côté prix

Après la DAB 1a, voici la 1aX. Cette déclinaison, toujours électrique, de la 1a est mieux équipée pour affronter les chemins, les pierres et la boue.

DAB 1aX // Source : DAB Motors

DAB Motors est une société appartenant à Peugeot. Il y a un an, elle présentait sa première moto électrique, la 1a. Voici désormais la 1ax, qui reprend la base de la DAB 1a tout en repoussant les limites grâce à un équipement plus complet et orienté aventure.

Un traitement spécial

Dans cette DAB 1aX, on reconnaît indéniablement la 1a. Toutefois, DAB offre à cette version Scrambler une teinte spéciale S-Black (en option), des pneus à crampons Pirelli Scorpion Rally STR, un nouveau garde-boue ou encore une suspension Paioli avant protégée des impacts de pierres.

DAB 1aX // Source : DAB Motors DAB 1aX // Source : DAB Motors DAB 1aX // Source : DAB Motors DAB 1aX // Source : DAB Motors

Cette DAB 1aX intègre des pièces issues de l’aéronautique. Le constructeur français de motos bénéficie d’un partenariat avec Airbus, dont il recycle le carbone utilisé sur les avions pour en fabriquer des composants de moto. Le carbone recyclé est notamment présent sur le garde-boue et le carter de protection du moteur. De plus, la selle et le fond de la boîte à gants sont en Alcantara.

Dans la catégorie des 125 cm3

Côté moteur, il s’agit toujours d’une moto électrique homologuée comme une 125 cm³. Elle développe une puissance nominale cumulée de 8 kW, tandis qu’en pic, elle peut atteindre 22,5 kW. Mais comme pour les moteurs de vélos électriques, c’est surtout sur les 8 kW qu’il faut compter, soit un peu moins de 11 chevaux. Ce qui reste conforme à la législation française, qui impose aux motos homologuées en catégorie A1 (125 cm³) de ne pas dépasser 11 kW. La DAB 1aX dispose donc encore d’une petite marge pour améliorer ses performances.

DAB 1aX // Source : DAB Motors

Elle embarque une batterie de 7,1 kWh, dont 6,2 kWh de capacité utile, offrant une autonomie annoncée de 120 km en cycle WMTC, et jusqu’à 150 km en usage urbain selon le constructeur. Cette batterie bénéficie toujours d’une conception sans soudure, ce qui améliore sa réparabilité.

Pour freiner, cette version fait appel à des freins Brembo, gage de performance et de fiabilité. Fabriquée en France, cette petite moto électrique a tout d’une grande, même le prix. En effet, la DAB 1aX est proposée à 14 900 € TTC, ou 169 €/mois en location longue durée. Mais on ne peut pas reprocher à cette version Scrambler son positionnement tarifaire, puisque la version de base, la 1a, affiche le même tarif.

DAB 1aX // Source : DAB Motors

Attention cependant : cette moto électrique ne remplace pas un véritable trail ou une enduro. Elle est, à l’échelle de la moto, ce que serait un gravel à l’échelle du vélo : un excellent compromis entre confort sur route et escapades occasionnelles hors bitume.