Cette moto électrique conçue avec Peugeot Motocycles interpelle par son étrange nom

Peugeot Motocycles, propriétaire du français DAB, vient d'annoncer la présentation imminente d'une moto électrique. Présentée fin avril, elle s'annonce déjà en vidéo.

Si le marché du deux-roues électrique ne se porte pas formidablement bien en ce début 2024, plusieurs initiatives permettent néanmoins d’ajouter un peu d’envie aux potentiels acheteurs avec des produits qu’on a hâte de découvrir. Notamment chez Peugeot Motocycles. On se souvient il y a quelques semaines qu’au salon du deux-roues de Lyon, la marque avait annoncé le retour de sa légendaire 103 à travers le concept Peugeot SPx. Et désormais, c’est via la jeune marque française DAB qu’il nous annonce une future moto électrique : la 1α. Ou « one alpha ».

Avant d’en savoir plus, il s’agirait de recontextualiser, car pourquoi serait-ce à Peugeot Motocycles de présenter une nouveauté d’une autre marque ? Tout simplement parce que la marque au lion s’est associée à la marque de Bayonne (64) en juin dernier, en en devenant actionnaire majoritaire (80 %). Un mouvement qui s’était fait juste après le rachat de 50 % de Peugeot Motocycles par le fonds d’investissement allemand Mutares, lequel partage désormais le français à parts égales avec l’indien Mahindra. Vous suivez ?

Proche du concept

Au milieu de ces rachats de parts, il faut donc comprendre que Peugeot n’est plus qu’un prête-nom, avec un accord de licence sur le nom justement. Toujours est-il qu’on se réjouit de découvrir une nouvelle moto électrique. Française qui plus est. Sauf que pour le moment, on ne sait pas grand-chose de cette 1α, ni mécaniquement ni esthétiquement.

Enfin pour l’esthétique, à la voir se cacher derrière une vitre floutée, on peut quand même miser sur le fait qu’elle reprenne de manière assez fidèle le physique du très réussi Concept-E RS dévoilé par DAB en 2021. À savoir une moto au look enduro qui n’est pas sans rappeler une certaine Cake Kalk. D’ailleurs, on verse peut-être plus du côté supermotard avec les pneus lisses.

C’est peut-être aussi grâce à ce concept que l’on pourrait avoir une idée de ce qui nous attend sur la fiche technique. À l’époque, le Concept-E RS s’affichait comme un équivalent 125, avec un moteur de 13 chevaux, et une batterie lithium-ion de 51,8 V et 4,7 kWh permettant une autonomie de 110 km. On verra si le modèle de série s’en rapproche et si, comme écrit dans le communiqué de presse, « ses débuts changeront la donne dans le monde des transports ».

Production française

Si comme on l’a dit, DAB Motors est basée en France, plus précisément à Bayonne, la production du prochain modèle se fera dans l’usine historique de Peugeot Motocycles de Mandeure, dans le Doubs (25). Aux côtés d’ailleurs de l’héritière de la futuriste Peugeot SPx. Il ne reste plus maintenant qu’à attendre le 24 avril 2024 pour en savoir plus sur la DAB 1α.