Scooters et motos électriques : des chiffres qui font mal, surtout à cause d’un modèle bien particulier

Les résultats de ventes de deux roues en France ne sont pas bons en ce début 2024, notamment en ce qui concerne les scooters et motos électriques qui accusent une grosse baisse. On fait le bilan.

Autant le dire tout de suite, les chiffres ne sont pas bons. Pas bons du tout, même. On parle ici des ventes de deux-roues sur le premier trimestre 2024 qui vient de s’achever, tels que livrés trimestriellement dans l’observatoire du marché des motos et cycles en France, publié par l’assurance Solly Azar et AAAData.

Avec 61 054 scooters et motos neufs écoulés, le marché accuse une baisse de 7 % par rapport à 2023 où il s’en était vendu 65 517 sur la même période. Du côté de l’occasion en revanche, on voit une légère hausse de 3 %, passant de 199 974 à 206 228 unités vendues. Mais cette tendance à la baisse du marché du deux roues en général affiche des disparités : ainsi, les ventes de cyclos sont en baisse de 8 % là où les motos progressent de 6 %.

Si ces tendances générales peuvent évoluer sur les prochains mois, notamment avec les beaux jours qui arriveront et une saison du deux-roues qui reprendra, il faudra voir comment ça se passe plus précisément sur le marché du deux-roues électrique. Car là, contrairement aux données susmentionnées, la tendance baissière est vraiment beaucoup plus forte. Pour ne pas dire inquiétante.

Un modèle qui portait le marché… et ne le porte plus

En effet, avec 5261 deux-roues électriques neufs vendus au premier trimestre 2024, contre 7514 sur la même période un an auparavant, le marché de l’électrique affiche une baisse de 30 %. Ça ne fait une part que de 8 % de deux-roues électriques. Et on ne peut même pas espérer que le marché de l’occasion rattrape le coup puisque c’est exactement la même chute, passant de 4478 au T1 2023 à 3162 au T1 2024. Seule petite embellie, les motos électriques d’occasion qui sont en hausse de 4 %.

Comment expliquer cette chute brutale ? Par un modèle en particulier qui portait une bonne partie du marché à lui seul. Et dont les ventes ont chuté, quasiment divisées par deux. Il s’agit du BMW CE 04, leader sur le segment des scooters électriques.

Par ailleurs, la baisse des ventes de cyclos pourrait aussi s’expliquer par deux raisons. Comme l’a expliqué Christophe Michal, directeur technique produit chez Solly Azar Assurance, beaucoup d’utilisateurs urbains pourraient peut être se détourner des cyclos pour aller vers les vélos électriques, moins chers, et avec moins de contrainte administrative (pas d’immatriculation). Et comme les cyclos sont aussi très souvent utilisés en campagne, l’alternative du scooter électrique ne permet pas forcément de fournir suffisamment d’autonomie.

Avec la voiture électrique, l’écart se creuse

S’il est difficile de dire exactement ce qui a causé cette si forte chute, une chose est sûre, c’est que le deux-roues électrique creuse son retard avec l’automobile électrique. Selon les chiffres publiés par la PFA Filière Automobile et Mobilités, cette dernière en effet est en hausse au premier trimestre 2024 puisqu’avec 80 171 VE neufs vendus au premier trimestre 2024, l’électrique représente 18 % du marché, là où il n’en représentait que 15,4 % sur les trois premiers mois de 2024. Une proportion de véhicules électriques qui continue sa hausse dans le paysage automobile français, lequel progresse aussi de manière générale en ce début 2024 avec une hausse de 5,71 %.