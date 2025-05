Le Peugeot 3008 électrique devient plus performant avec cette nouvelle version : voici son prix et ses caractéristiques

Quelques mois après sa révélation, le nouveau Peugeot e-3008 Dual Motor fait son arrivée dans les concessions. De quoi connaître le prix et la puissance de la plus performante des voitures électriques de Peugeot.

Crédit : Peugeot

Peugeot fait partie de ces constructeurs qui possèdent déjà un catalogue de voitures électriques plutôt bien fourni. Et pour cause, la firme tricolore propose une large gamme, qui va de la e-208 au e-5008, en passant par les e-308 et e-408.

Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, même si le succès commercial en France est moindre que celui de la gamme Renault, comme en témoignent les ventes du mois d’avril 2025.

Une nouvelle version plus performante

Mais Peugeot ne s’avoue pas vaincu. C’est ainsi qu’il a levé le voile au mois de février dernier sur une nouvelle version de ses SUV électriques stars, à savoir les e-3008 et e-5008. Il s’agit d’une variante Dual Motor, qui fait désormais appel à une transmission intégrale. Pour cela, un moteur électrique de 112 ch a été ajouté à l’arrière, soit un sur chaque essieu désormais. Concrètement, cela se traduit surtout par une augmentation de la puissance, qui passe désormais à 325 chevaux.

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

Pour mémoire, la version d’entrée de gamme avec un seul moteur culmine à 210 chevaux. Et voilà désormais que l’on connaît le prix de ce Peugeot e-3008 4×4, comme l’annonce le constructeur dans un communiqué envoyé à la rédaction.

Crédit : Peugeot

Si la gamme complète n’a pas encore été détaillée, c’est en revanche le cas du tarif pour la série spéciale de lancement, baptisée First Edition. Cette dernière est affichée à partir de 53 990 euros. À titre de comparaison, le SUV démarre à 44 990 euros dans sa version d’entrée de gamme, certes bien moins équipée.

Heureusement, ce prix assez salé est compensé par une dotation tout de même assez généreuse, puisque tout (ou presque) est livré de série. Dans cette configuration, le nouveau Peugeot e-3008 Dual Motor est livré de série avec des jantes de 20 pouces diamantées et une sellerie en Alcantara. Les sièges avant sont à réglages électriques, mais aussi chauffants et massants. De plus, la voiture est bien dotée concernant les aides à la conduite. Elle a notamment le droit au pack 360° Vision & Drive Assist Plus. Cela inclut notamment la conduite semi-autonome de niveau 2 et de nombreuses aides à la conduite.

Parmi elles, citons la détection de trafic arrière ainsi que le VisioPark 360° avec quatre caméras HD. Les seuils de portes éclairés et le toit ouvrant panoramique font aussi partie de la dotation, de même que le pack Hi-Fi premium Focal avec 10 haut-parleurs. À noter également que la nouvelle Peugeot e-3008 est livrée avec le pack Allure Care, qui inclut une garantie de 8 ans ou 160 000 kilomètres sur l’ensemble du véhicule, dont la batterie.

Une dotation très généreuse

Il faut savoir que tous les équipements cités précédemment sont inclus en plus de la dotation de base du Peugeot e-3008 haut de gamme. Ce qui inclut notamment la peinture bicolore avec toit noir, les feux Pixel LED, le hayon motorisé de même que le système d’infodivertissement Peugeot i-Connect Advanced. Ce dernier est intégré à la dalle numérique de 21 pouces, qui inclut un combiné d’instrumentation et un grand écran tactile. La voiture est aussi livrée avec un pass de recharge Free2Move afin de bénéficier du réseau de bornes du groupe en Europe.

Cette nouvelle version récupère la « petite » batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 73 kWh. De quoi offrir une autonomie correcte de 490 kilomètres selon le cycle WLTP, même si cette dernière est logiquement inférieure à celle de la version deux roues motrices, qui peut parcourir jusqu’à 527 km en une charge. La recharge est identique, passant de 20 à 80 % en 30 minutes environ, à une puissance maximale de 160 kW.

Crédit : Peugeot

Elle est assemblée en France, et plus précisément au sein de l’usine de Sochaux. Malheureusement, le prix assez salé de cette First Edition ne lui permet pas d’avoir le droit au bonus écologique, qui est réservé aux autos électriques sous la barre des 47 000 euros.

Peugeot annonce tout de même que des versions plus abordables arriveront dans un second temps, laissant espérer une éligibilité. Vous pourrez découvrir très bientôt notre avis complet sur cette version dans notre prochain essai !