Peugeot : cette belle nouveauté du e-3008 arrive sur (presque) toutes les autres voitures électriques de la marque

Après la e-3008, Peugeot annonce étendre sa garantie de 8 ans et 160 000 kilomètres sur toutes les voitures électriques de sa gamme. Un pas en avant pour la marque tricolore, qui espère ainsi rassurer les clients et les inciter à sauter le pas, alors que la concurrence est rude.

Un temps légèrement en retard sur la concurrence en ce qui concerne l’électrique, Peugeot a su accélérer la cadence. Aujourd’hui, la marque au lion propose une gamme complète, qui va de la e-208 récemment restylée à la nouvelle e-3008, que nous avons récemment essayée. Sans parler de la future e-5008 qui vient d’être annoncée.

Une garantie généreuse

Si le constructeur se porte plutôt bien, avec une e-208 qui fut la voiture électrique la plus vendue en France au mois de janvier, il veut aller encore plus loin. Et pour cause, la concurrence est de plus en plus rude, notamment face aux marques chinoises et à Tesla qui tirent les prix vers le bas. Or, ce n’est pas la stratégie que semble vouloir adopter la firme sochalienne. Celle-ci mise plutôt sur les services associés, et notamment un point en particulier.

Il s’agit de la garantie, un aspect qui rassure grandement les clients, notamment ceux qui ne sont pas encore tout à fait convaincus par l’électrique. C’est ainsi qu’au mois de janvier, le constructeur annonçait le lancement de son offre « Peugeot Allure Care ». Celui-ci est décrit comme un programme « qui garantit la tranquillité d’esprit » puisqu’il couvre tous les organes de la voiture qui servent à la propulser, du moteur à la batterie en passant par le chargeur.

À l’origine, il était uniquement proposé sur la nouvelle e-3008, couvrant la voiture et ses organes mécaniques pendant huit ans ou 160 000 kilomètres. La garantie s’achève ensuite à l’un des deux termes échus. Mais Peugeot annonce désormais dans un communiqué tout juste publié qu’il étend cette offre à toute sa gamme de voitures électriques. Outre la e-208, elle peut donc être choisie par les propriétaires de e-2008 et e-308, qui est également passée entre nos mains.

La marque indique que les futures e-5008 et e-408 qui arriveront un peu plus tard pourront également en bénéficier, et ce à partir de cette année. Cependant, la date précise n’a pas encore été confirmée pour le moment. Il faut toutefois savoir que cette garantie n’est pas valable pour les Peugeot e-Rifter et e-Traveller à l’heure actuelle. On ne sait pas encore si ce sera le cas un peu plus tard.

Un avantage offert

Dans son communiqué, la firme tricolore précise que cette couverture vient compléter la garantie Peugeot qui s’applique déjà sur la batterie haute tension, qui sert à faire fonctionner le véhicule. Cette dernière dure également huit ans ou 160 000 kilomètres. Mais comment faire pour profiter de ce « Peugeot Allure Care » ? À vrai dire, rien de plus simple. En effet, ce dernier s’active automatiquement dès l’achat de la voiture électrique, quelle qu’elle soit.

Chaque entretien dans le réseau Peugeot active alors deux ans et 25 000 kilomètres de garantie supplémentaire, jusqu’à atteindre une des deux limites énoncées plus haut. Il ne faudra donc pas louper une seule visite dans un garage agréé, afin de profiter de l’intégralité de la couverture. Cette dernière concerne « le moteur électrique, le chargeur, la transmission et les principaux composants électriques et mécaniques« . De quoi rassurer les clients tout en s’alignant sur la concurrence.

Tesla propose déjà une garantie de 8 ans sur le moteur et la batterie, sur 160 000 à 240 000 kilomètres selon le modèle. Le reste de la voiture est quant à lui couvert pour une durée de 4 ans et sur 80 000 kilomètres. Cependant, certaines marques font encore plus fort, à l’image de Toyota. La firme nippone, qui ne croyait jusqu’alors pas vraiment à l’électrique, garantit désormais la batterie de son bZ4X pendant 10 ans et un million de kilomètres sur le papier.

Même chose avec le Lexus UX300e, tandis que chez Mercedes, l’EQS est quant à elle couverte pendant 10 ans et jusqu’à 250 000 kilomètres.