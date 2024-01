Peugeot fait aussi bien que Tesla avec sa nouvelle e-3008 électrique sur ce point très rassurant

En 2024, Peugeot va lancer sur le marché son e-3008. Une voiture électrique attendue comme le Messie, et pour faire pencher la balance des clients de son côté, le SUV électrique fourbit ses armes face aux Renault Scénic E-Tech et autres Tesla Model Y. La garantie de 8 ans et de 160 000 km devrait rassurer les réticents !

L’année s’annonce riche pour Peugeot, avec le lancement du tant attendu e-3008, un modèle qui aura fort à faire pour suivre le chemin du succès de la deuxième génération. Le constructeur sochalien lancera également la e-408, un modèle qui a tardé à arriver sur nos routes, mais qui semble enfin sur de bons rails.

Lancer une voiture électrique destinée à faire du volume, c’est bien, proposer les services qui vont avec, c’est encore mieux. À l’instar de Kia qui propose de garantie de sept ans (une garantie dégressive, précisons-le…) sur tous ses modèles, Peugeot va encore plus loin et propose jusqu’à huit ans de garantie sur son nouveau SUV électrique.

Une garantie qui couvre plusieurs organes

La firme sochalienne propose donc son service « Peugeot Allure Car » qu’il définit comme un programme « qui garantit la tranquillité d’esprit en couvrant le moteur électrique, le chargeur, le groupe motopropulseur et les principaux composants électriques et mécaniques ». Cette garantie est de huit ans ou 160 000 km et s’achève à l’un des deux termes échus.

Alors attention, il ne s’agit pas de la garantie de la batterie, qui elle est, chez pratiquement tous les constructeurs, de huit ans ou 160 000 km, mais bien d’une garantie qui couvre tous les organes qui gravitent autour et qui sont, généralement, garantis par la garantie de base de deux (obligatoire) ou trois ans d’un véhicule neuf.

De son côté, Tesla propose une garantie de 8 ans également, avec entre 160 000 et 240 000 km selon les modèles.

De quoi rassurer le réseau ?

De plus, la couverture « Allure Care » est activée automatiquement pour 2 ans ou 25 000 km après chaque entretien réalisé dans le réseau Peugeot. Il ne faudra donc pas les louper pour continuer à être couvert par cette garantie, et il faut y voir aussi une manière pour le constructeur d’assurer la viabilité de son réseau et des services d’entretien qui y sont proposés.

Pour le moment, cette garantie de huit ans ne s’applique pas à l’ensemble des voitures électriques de la marque (e-208, e-2008, e-308…), mais sur les nouveaux modèles, Peugeot pourrait bien proposer à nouveau cette garantie.

C’est aussi un moyen de conserver la confiance du réseau de distribution car, rappelons-le, les concessions de Stellantis vont passer en contrat d’agent, c’est-à-dire qu’elles n’auront plus le contrôle sur la partie distribution, car c’est la marque qui vendra directement au client et non plus le distributeur.