Référence du segment des vélos cargo électriques de type compact avec son format 20 pouces, le Tern GSD débarque en 3ème génération plus aboutie que jamais.

Source : Tern

Il ne signifie pas Grand et Super Destrier, mais le Tern GSD est probablement l’un des vélos électriques longtails les plus réputés du marché (la vraie signification est Get Stuff Done ou Fait le travail).

Fort de son expérience – le premier modèle autoproclamé “pionnier des vélos cargo compacts” a été dévoilé fin 2017 – et a évolué en douceur en 2020. En 2025, il ne change pas sa recette mais la peaufine pour contrer les assauts de la concurrence.

On citera en exemple les Yuba Fastrack et Moustache Lundi 20 (2022), ainsi que les Riese & Müller Multitinker, Cannondale Cargowagen et Trek Fetch +2 (2023), ou encore le Vello SUB (2024) si l’on retient les 20 pouces haut de gamme.

Un format compact prenant quelques cm et kg

“Presque chaque aspect du vélo a été repensé pour être encore plus fonctionnel” explique Joshua Hon, fondateur et directeur de Tern, “des améliorations majeures, comme la maniabilité lourdement chargé, aux petits détails, comme l’effort nécessaire pour mettre le vélo sur sa béquille ou la facilité d’utilisation du levier de la tige de selle pour les petites mains, le nouveau GSD est tout simplement meilleur”.

Source : Tern

Le Tern GSD 2025 – ou de 3ème génération – affiche donc toujours un format compact. Long de 1,92 mètre (+ 6 cm dans l’empattement pour la stabilité), il prend un peu de poids, de 1,5 à 3 kg selon la version.

De nouveau, le VAE chausse des roues de 20 pouces, enrobées de pneus Schwalbe Pickup spéciaux pour les vélos cargo. Petit mais costaud, il supporte jusqu’à 210 kg de charge totale (vélo inclus) et peut transporter 2 enfants à l’arrière (ou un adulte jusqu’à 100 kg), tout en proposant un porte-bagages avant.

Un Tern GSD toujours plus pratique et équipé

On note déjà une nouveauté côté transport, une “Captain Chair” avec assise longue, dossier et petites barres latérales apparaît en option (parmi d’autres nombreuses). Une belle alternative aux traditionnels coussins et sièges enfants avec les barres de maintien intégrales.

Source : Tern Source : Tern Source : Tern Source : Tern

Les repose-pieds, rétractables, fonctionnent aussi comme repose ou support de sacoche latérale. Le soin des passagers va jusqu’au carter de chaîne intégrale (supérieur et inférieur, en plus du protège-roue, tandis que la béquille double a été retravaillée pour faciliter sa manipulation.

L’équipement est complété par les garde-boues, l’éclairage ainsi qu’un antivol de roue avant. Enfin, le vélo cargo peut toujours être stocké en vertical, grâce à la géométrie de la structure tubulaire arrière, et avec un encombrement minime via sa potence pliable.

Quatre versions à moteur Bosch dès 5 399 euros

Côté assistance électrique, le Tern GSD 2025 confie toujours le travail au Bosch Cargo Line au couple de 85 Nm, assisté d’une batterie 500 à 800 Wh selon la version. Le choix d’une seconde batterie reste possible, afin de porter l’autonomie jusqu’à 80 km en mode Turbo ou 200 km en éco.

Source : Tern Source : Tern Source : Tern

La transmission dépend de la version : dérailleur Shimano 10 vitesses sur S10 et P10, variateur Enviolo sur P00 et le moyeu à v14 vitesses intégrées Rohloff E14 sur le R14. L’écran aussi varie, avec le petit Purion 2 pouces (P00 et P10), tandis que les S10 et R14 adoptent le central Kiox 300 (3 pouces) ainsi que la connectivité Bosch Smart System et le freinage ABS.

Disponible le 25 mars 2025, le Tern GSD de 3ème génération est décliné en 8 coloris, fait rare dans le monde du vélo électrique longtail. Seule la variante R14 plonge dans la sobriété, avec un unique et spécifique gris.

Source : Tern

La gamme de prix est de 5 399 euros pour l’entrée de gamme P10, mais nous ne connaissons pas encore la grille en détail pour la France. Ces vélos cargos sont uniquement à l’achat dans les quelque 150 distributeurs tels que Cyclable, Ecox ou Altermove.