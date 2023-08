Ces nouveaux vélos électriques promettent de remplacer votre petite voiture du quotidien

Spécialiste du vélo de route et désireux d’augmenter sa gamme électrique pour les familles, Cannondale va proposer ses premiers vélos cargos Wonderwagen et Cargowagen.

Avec plus de 50 ans d’expérience, Cannondale est plutôt une marque associée aux vélos de route ou aux mountain bikes. Le fabricant américain a pourtant des vélos de ville dans sa besace, comme le dernier Compact Neo, et souvent électriques. Car le vœu de la marque est de populariser le VAE, preuve avec son entrée dans le créneau des vélos cargo électriques.

Une offre double pour les vélos cargo Cannondale

Cet automne 2023, déboulent deux vélos cargo Cannondale. À l’image de Trek, son concurrent étasunien, l’offre se duplique en un allongé (longtail), le Cannondale Cargowagen Neo, et un biporteur, le Cannondale Wonderwagen Neo. Ils ne sont pas encore lancés officiellement, mais nous avons pu dénicher des informations auprès de revendeurs.

Le vélo allongé électrique Cargowagen Neo est classique dans sa structure, avec deux roues de 20 pouces à l’instar d’un Moustache Lundi 20, aux pneus ballons Schwalbe Pick-up. Son cadre est ouvert permettant le passage de jambes, avec suspension avant (SR Suntour Mobie 34 Cargo 80 mm) et selle télescopique variant la hauteur de 70 mm.

À l’arrière, le porte-bagages est assez court, donnant l’allure d’un vélo cargo semi-compact. On peut toutefois y loger un adulte ou deux enfants, tandis que la charge maximale de ce Cargowagen est de 200 kg. Petit plus, le grand phare avant pour bien (se faire) voir.

Le Cannondale Wonderwagen Neo est donc le vélo biporteur du duo, avec sa caisse avant – pour deux enfants, un adulte ou 100 kg – entre la roue et la colonne de direction. Originale, cette caisse est creusée sur les côtés et intègre deux grands phares, imitant une petite voiture.

Aussi perché sur des roues 20 pouces avec fourche avant suspendue, le cargo électrique propose une position de conduite assez droite pour les parents cherchant le confort. Ils aimeront également la selle télescopique baissant de 150 mm sur action d’une gâchette au guidon. Un porte-bagages arrière accepte en plus 27 kg ou un troisième enfant.

De l’électrique Bosch à bord

Côté assistance électrique, les deux vélos cargos électriques Cannondale partagent le même écosystème Bosch. Le moteur Bosch Cargo Line envoie 85 Nm afin de filer à 25 km/h sans forcer, sachant que les vélos approchent un poids de 40 kg.

Pour les autres composants, deux configurations sont possibles. Les Wonderwagen Neo 2 et Cargowagen Neo 2 utilisent un dérailleur Shimano Deore 10 vitesses et une batterie 545 Wh. À l’opposé, les plus haut de gamme Neo 1 incluent la transmission variable continue Enviolo via chaîne, et une batterie 725 Wh. Précision, les deux vélos peuvent accepter une seconde batterie, afin de doubler l’autonomie.

Différence notable pour les freins : l’allongé possède des freins à étriers 4 pistons Shimano MT420, le biporteur préférant les excellents Magura MT4.

Un prix élevé pour les vélos cargo, mais dans ceux du marché

Aux composants haut de gamme, les vélos cargos électriques Cannondale sont chers, mais dans la moyenne du marché. Nous avons pu obtenir le prix des quatre versions en Allemagne, à partir de 4 699 euros pour le Cargowagen Neo 2 en colors gris unique (6 499 euros en variante “Neo 1” bleu nuit). Le Cannondale Wonderwagen Neo 2 affiche lui 6 499 euros de base, voire 7 499 euros sur la déclinaison “1”, avec le gris à éléments rouges comme seule combinaison possible.

Ces vélos cargo électriques vont débarquer en France ces prochains jours, parmi près de 200 revendeurs dont la chaîne Culture Vélo. Vendus en base avec porte-bagages nu, les engins demanderont d’ajouter les assises ou barres de maintien pour l’allongé (330 euros environ), ou une protection pluie sur le biporteur (200 euros).

