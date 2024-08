Adieu métro, bonjour vélo électrique : ce spécialiste du reconditionné baisse les prix jusqu’à 1000 euros

Vous avez enfin prévu de remplacer votre carte de transport en commun contre un vélo électrique ? Pour la rentrée, le spécialiste du vélo reconditionné Upway applique de grosses remises immédiates sur 300 références.

Upway

Pour économiser sur l’achat de son vélo électrique, il y a deux options. La première, c’est de profiter de promotions en faisant son achat au bon moment. La seconde, c’est de se tourner vers le marché du vélo reconditionné. Imaginez alors un peu si vous pouvez cumuler les deux.

C’est justement ce que permet le spécialiste du vélo reconditionné Upway. Jusqu’au 1ᵉʳ septembre seulement, le marchant applique des remises immédiates pouvant atteindre les 1 000 euros, sur des vélos reconditionnés déjà moins chers que les neufs.

Les offres s’appliquent par ailleurs sur des vélos provenant de tous les univers : sportif, tout-terrain, urbain, tourisme… Au total, plus de 300 modèles voient leur prix chuter. Marché du reconditionné oblige, les stocks sont très limités.

Le Cube Reaction Hybrid SL à 2 199 euros

Vous faire profiter de descentes rapides et techniques dans les sentiers sans (presque) utiliser ses jambes lors des montées : voici les promesses des VTT électriques comme le Cube Reaction Hybrid SL.

Ce VTT hardtail (suspension à l’avant mais pas à l’arrière) mise beaucoup sur les performances. L’immense batterie de 750 Wh alimente le moteur le plus puissant de Bosch, le Performance Line CX, qui délivre un couple de 85 Nm. Avec une telle configuration, il est possible de grimper les chemins les plus escarpés sans même être essoufflé.

Cube Reaction Hybrid SL // Source : Upway

Le reste de la configuration est résolument tourné vers le tout-terrain. La transmission Shimano Deore XT (1×12 vitesses) est reconnue pour son efficacité dans l’univers du VTT grâce à un passage de vitesse fluide même sur les chemins accidentés. Les pneus Schwalbe Smart Sam offrent eux toute l’adhérence nécessaire sur les terrains meubles sans sacrifier le rendement.

Neuf, le Cube Reaction Hybrid est vendu à 3 999 euros. Chez Upway, il ne vous en coûtera que 2 199 euros en reconditionné. Le vélo a été acheté auprès d’un particulier et n’a roulé que 2 182 km. C’est peu pour un équipement aussi haut de gamme conçu pour durer.

Le O2feel iSwan City Boost 6.1 à 1 299 euros

Vous recherchez votre premier vélo électrique à petit budget pour vélotafer ? Ce modèle reconditionné de O2feel est un excellent prétendant. Il coche toutes les cases du parfait compagnon urbain : porte-bagages intégré, béquille déjà installée, cadre ouvert… Il y a même une fourche suspendue à l’avant pour absorber les aspérités de la route.

Le O2feel iSwan City Boost 6.1 // Source : Upway

Côté composant, le O2feel n’est équipé qu’avec de grandes marques : moteur Shimano E6100, transmission Shimano Altus, freins hydrauliques, pneus Scwhalbe… Enfin, la grande batterie de 432 Wh promet quant à elle environ 100 km d’autonomie. Elle est par ailleurs amovible, pour faciliter la recharge dans un appartement ou au bureau.

Grâce à une remise immédiate, le tarif du O2feel iSwan City Boost 6.1 reconditionné passe à 1 299 euros, contre 2 899 euros lorsqu’il est vendu neuf. Ce sans compter les diverses aides nationales ou régionales qui peuvent réduire la fracture.

Upway assure par ailleurs que le vélo est proche du neuf. Il n’a jamais été utilisé et a été racheté à un professionnel.

Le Cannondale Mavaro Neo 5 Plus à 1 899 euros

Grande marque reconnue pour la qualité de ses vélos sportifs et de compétitions, Cannondale applique le même savoir-faire à ses vélos électriques. Si le Mavaro Neo 5 Plus est d’abord pensé pour un usage urbain, son équipement lui permet toutefois d’être à l’aise lors de vos aventures sur chemin.

Son équipement de série, avec des gros pneus ballons Schwalbe et sa fourche suspendue, offre au cycliste tout le confort nécessaire pour enchaîner les kilomètres, même en dehors du bitume.

Cannondale Mavaro Neo 5 Plus // Source : Upway

Le moteur Bosch Active Line Plus couplé à une grande batterie de 625 Wh permet par ailleurs de rouler environ 150 km avec une assistance électrique. Une configuration idéale pour les week-ends à vélo.

Le petit plus : l’antivol intégré qui verrouille la roue arrière assure un excellent niveau de sécurité quand il est couplé avec un cadenas.

Lancé à 4 499 euros, le Cannondale Mavaro Neo 5 Plus reconditionné est à 1 899 euros sur Upway grâce à une remise de 900 euros. Là encore, son état est proche du neuf et il est compatible avec certaines aides financières.

Les garanties Upway sur les vélos reconditionnés

Ne confondez pas vélo d’occasion et vélo reconditionné. Chez Upway, tous les vélos sont strictement inspectés (cadre, transmission, batterie…) afin qu’ils ne cachent aucun dégât structurel.

Toutes les pièces d’usure (comme la chaîne, les plaquettes de freins, les pneus) qui ne sont pas dans un état proche du neuf sont également remplacées. Enfin, le système de freinage et la transmission sont réglés pour que le vélo soit prêt à rouler lors de la réception.

Un vélo Cowboy en cours de reconditionnement // Source : Upway

La livraison standard s’effectue quant à elle entre 3 et 8 jours ouvrés. Et si vous changez d’avis, Upway vous laisse 14 jours pour retourner le vélo. Enfin, chaque cycle profite d’une garantie d’un an assurée par Upway.