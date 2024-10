Voici le nouveau Canondale Tesoro : le SUV des vélos électriques avec le moteur Bosch dernier cri

Avec le nouveau Tesoro, Cannondale présente un vélo électrique puissant et polyvalent, pensé pour ceux qui recherchent à la fois performance et capacité tout-chemin. Que vous soyez adepte des trajets urbains ou des échappées dans la nature, le Cannondale Tesoro dans sa version 2025 pourrait vous correspondre. On vous présente cette nouvelle version équipée du moteur Bosch Performance Line CX de dernière génération.

Quand un géant du vélo comme Bosch fait évoluer son moteur haut de gamme, tous les constructeur de vélos font évoluer leur modèle pour intégrer cette nouvelle version du Performance Line CX.

Une puissance et une grande autonomie pour tous les usages

Le Cannondale Tesoro est équipé du Bosch SmartSystem, avec le moteur Performance Line CX que nous avons pu prendre en main, qui délivre jusqu’à 85 Nm de couple et une puissance maximale de 600 watts. Couplé aux batteries Bosch PowerTube de 600 ou 800 Wh, ce vélo peut atteindre jusqu’à 185 km d’autonomie en une seule charge, permettant des sorties longues sans crainte de manquer d’énergie, à condition que les conditions optimales soient réunies.

La batterie est intégrée dans le cadre pour un design épuré et une protection renforcée, tout en restant facilement accessible. Pour sécuriser encore davantage ce vélo d’aventure, Cannondale a prévu un montage caché sous le moteur permettant d’ajouter le module Bosch Connect. Ce dispositif offre des fonctionnalités comme la localisation GPS, une alarme antivol et la désactivation à distance.

La technologie Bluetooth intégrée au Tesoro permet de connecter facilement votre smartphone aux applications Cannondale ou Bosch Flow. Ces dernières vous offrent des informations en temps réel sur les données de trajet, des cartes pour la navigation, et permettent d’ajuster les paramètres selon vos besoins.

Cannondale ajoute également une potence SP-Connect Plus Intellimount, permettant de fixer le téléphone directement pour un affichage tête haute et un suivi du guidage GPS facile.

Polyvalence sur tous les terrains

Le Tesoro est dans la gamme Cannondale, ce qu’est un SUV aux constructeurs automobiles. Il s’agit d’un modèle polyvalent capable de rouler sur tous les terrains. Pour cela, il est doté de pneus cramponnés, d’une fourche suspendue au débattement de 100 mm et sa tige de selle pensée pour absorber les chocs.

Ces éléments, associés à un cadre robuste et à une position de conduite peu exigeante, permettent de rouler en toute confiance, quel que soit le type de chemin.

Praticité et transport pour vos déplacements

Dans son communiqué de presse, Cannondale présente le Tesoro comme un vélo pensé pour transporter une variété de charges, de l’équipement de cycliste aux affaires de famille. Il est équipé d’un porte-bagages avant OutFront pouvant supporter jusqu’à 15 kg, idéal pour un panier ou des bagages. À l’arrière, le porte-bagages innovant RackLock de Cannondale peut transporter jusqu’à 27 kg, compatible avec les sièges enfant et les accessoires Racktime 2.0. Ce système intègre également un rangement pour un cadenas en U.

Une transmission Enviolo Automatiq

Le Tesoro propose la technologie Enviolo Automatiq, qui adapte automatiquement les vitesses en fonction de la cadence de pédalage choisie. Cette transmission à variation continue ajuste les rapports pour que vous puissiez pédaler de manière fluide, que vous montiez une pente ou démarriez après un arrêt. Cette fonctionnalité simplifie l’utilisation du Tesoro, permettant aux cyclistes de se concentrer sur leur trajet sans se soucier des changement de vitesse.

Disponible en versions de cadre standard et bas, le Tesoro est proposé dans des tailles allant de MD à XL pour le cadre standard, et de SM à XL pour le cadre bas. Avec des prix compris entre 4 399 et 5 899 euros, Cannondale place ce modèle comme un produit haut de gamme.