Le nec plus ultra des vélos électriques urbains ? Ce Cannondale en carbone envoie du lourd

Cannondale dégaine un tout nouveau vélo électrique urbain aux caractéristiques de haute volée. En plus d’un cadre en carbone, le Tesoro Neo Carbon se paie une transmission électronique SRAM Eagle AXS et un niveau d’équipements plus que décent. Le tout à un prix forcément salé.

Historiquement connu pour ses vélos de route et ses VTT, le constructeur américain Cannondale renforce toujours plus sa gamme de vélos électriques. Après son VTC Mavaro Neo SL, ses cycles cargo Wonderwagen et Cargowagen ou encore le démesuré vélo tout terrain électrique Moterra Neo Lab71, place au Tesoro Neo Carbon – dévoilé dans une publication Linkedin.

Ce modèle est spécifiquement taillé pour la ville. Surtout, la firme d’outre-Atlantique s’est lâchée comme il se doit au moment de composer sa fiche technique, eu égard aux matériaux et composants très haut de gamme qui lui ont été attribués. Débutons par le cadre et la fourche, faits en carbone – réputé pour sa légèreté et son coût élevé.

Un moteur pas comme les autres

Le Tesoro Neo Carbon affiche ainsi un poids très contenu de 16 kg, ce qui le place dans la moyenne vraiment très basse comparés aux autres VAE urbains qui dépassent très souvent les 20 kilos. Le carbone n’est pas la seule explication à ça : le moteur Bosch Performance Line SX fait aussi partie des facteurs à prendre en compte.

Dévoilé en juin 2023, ce système mise à fond sur la légèreté avec un poids de 2 kg, sans sacrifier les performances. Il revendique une puissance maximale de 600 W et un couple de 55 Nm. Nous l’avions testé lors d’un voyage de presse avec Bosch : le dynamisme est palpable, sans qu’il ne soit abrupt. C’est une très belle alternative aux autres moteurs.

Ce moteur est associé à une batterie Bosch là aussi, d’une capacité de 400 Wh. Tous ces éléments héritent du label Smart System, qui offre tout un tas de fonctionnalités et de données pertinentes à gérer ou consulter depuis l’application eBike Flow. Nous avons rédigé un dossier complet à son sujet. Malheureusement, la batterie n’est pas amovible.

Ce petit manque est-il pour autant gênant ? Pas vraiment. Car le Tesoro Neo Carbon n’est pas un vélo électrique à laisser dormir dehors eu égard à son prix. Nous y reviendrons plus tard. L’avoir chez soi permettra à la fois de le mettre en sécurité et de le recharger facilement.

Le reste de la fiche technique est tout aussi impressionnant. Il faut en effet compter sur une transmission électronique et sans fil SRAM Eagle X1 AXS à 12 vitesses. Un composant haut de gamme et onéreux, mais aussi et surtout réputé pour sa précision et sa rapidité à changer les vitesses.

Des prix premium

Ajoutez à ça des freins à disque hydrauliques SRAM S-300 (disques de 160 mm), des pneus Vittoria Terrone Zero de 28 pouces et 37 mm de section, d’une Selle Royal Vivo Active Ergo, de garde-boue et d’une béquille de série. Exit le porte-bagages : en lieu et place ont été intégrées des barres capables d’accueillir des sacoches.

Une version nommée Tesoro Neo Carbon 2 est aussi au programme. Un seul changement est à signaler : un dérailleur NX Eagle à 12 vitesses. Les deux modèles sont disponibles sur le site officiel en taille XS, SM, MD, LG et XL. Ci-dessous, leur prix et coloris :