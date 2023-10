Ce nouveau vélo électrique polyvalent ne choisit pas entre la ville et le tout-chemin : il s’adapte aux deux

Avec son nouveau vélo électrique Mavaro Neo SL, Cannondale cherche à apporter une solution pour les trajets urbains et les pistes tout chemin, le tout à un prix qu’il tente de maîtriser, mais qui reste toutefois un poil élevé.

Les VTC électriques sont aujourd’hui la catégorie de cycle la plus populaire auprès du grand public, aux côtés des modèles urbains. Leurs aptitudes leur apportent une polyvalence fort intéressante, qui leur permet aussi bien d’être à l’aise en ville en semaine, que sur des chemins ou autres sentiers battus le WE, le temps d’une balade.

Le nouveau Cannondale Mavaro Neo SL — via Instagram et le site officiel — se situe en quelque sorte entre ces deux mondes. Ce vélo électrique s’arme de quelques équipements intéressants pour vos sorties champêtres, tout en étant une solution viable pour vos déplacements en agglomération. Le constructeur américain l’a décliné en deux versions, avec trois modèles de cadre.

Une transmission entrée de gamme

Les Mavaro Neo SL 1 et SL 2 partagent la même fiche technique, à une différence près : leur transmission. Le premier s’appuie sur une transmission microSHIFT Acolyte à 8 vitesses, contre une microSHIFT RD-M26L à 7 vitesses pour le second. Ce sont dans tous les cas des systèmes entrés de gamme, qui peuvent quelque peu décevoir vu le prix des vélos.

Le binôme est respectivement vendu 2499 et 2299 euros, soit un tarif supérieur au prix moyen d’un VAE en France. Sur ce segment, on est en droit de s’attendre à des composants plus haut de gamme et perfectionnés, tout particulièrement au niveau de la transmission, du moteur ou encore de la batterie.

Le moteur, justement, est un Bafang G020 d’un couple de 45 Nm. C’est le strict minimum que l’on demande pour la ville, notamment si vous franchissez plusieurs côtes. Heureusement, une fonction Turbo est disponible en cas de besoin pour les dénivelés positifs notamment.

Cette motorisation est associée à une modeste batterie de 360 Wh — qui n’est pas amovible, dommage –, qui revendique une autonomie de 108 km en une seule charge. Attention, ce rayon d’action a plus que probablement été obtenu avec le mode d’assistance le plus faible. Il convient donc de tempérer cette autonomie théorique relativement aguicheuse.

Une sympathique panoplie d’équipements

Pour le confort, Cannondale mise sur une fourche suspendue SR Suntour NEX d’un débattement de 50 mm, combinée à des pneus Schwalbe Big Ben de 28 pouces. Des poignées Ergo et une selle « Selle Royal Lookin » sont aussi de la partie, tout comme des garde-boue, une béquille et un porte-bagages arrière capable de supporter 18 kg. Un beau panel d’équipements de série, en somme.

Pour ralentir, vous pourrez compter sur des freins à disque hydrauliques Tektro HD-275, d’un disque de 160 mm.

Des géométries de cadre adapté à toutes et tous

Chaque modèle est décliné en trois tailles — M, L XL — ainsi qu’en trois géométries de cadre :

Mavaro Neo SL : cadre haut

Mavaro Neo SL Low StepThru : cadre bas plus facile à enjamber

Mavaro Neo SL StepThru : cadre intermédiaire

Le Mavaro Neo SL 1 est disponible en unique coloris : Graphite. Le Mavaro Neo SL 2 se contente d’une couleur Mantis (vert).