Les batteries solides de BYD sont déjà dans la rue : l’autonomie et la recharge rapide seraient impressionnantes

BYD travaille actuellement au développement de sa future batterie solide, et la testerait dès aujourd’hui dans des voitures électriques de série. Les rumeurs font état de près de 1 900 kilomètres d’autonomie en une seule charge, même si ce chiffre est démenti par BYD.

Encore totalement inconnu en Europe il y a cinq ans seulement, BYD est aujourd’hui en train de s’imposer chez nous. La firme chinoise vient de dépasser Tesla sur les ventes de voitures électriques sur le Vieux Contient au mois d’avril, et veut encore aller plus loin en investissant massivement. Et ce n’est pas tout, car le constructeur chinois veut considérablement améliorer ses autos dans le futur.

Une nouvelle batterie révolutionnaire

Et l’un de ses plus gros projets est de proposer sa propre batterie solide. Un pari annoncé en 2024 et très ambitieux pour la marque, qui emploie plus de 110 000 ingénieurs. Et voilà que cette technologie refait parler d’elle : le site Electrek, reprenant une information d’un site local, nous informe que le développement de cette alternative au LFP (lithium – fer – phosphate) et au NMC (nickel – manganèse – cobalt) se passe bien. BYD serait carrément en train de la tester, d’après les dires d’un porte-parole de la marque.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les premiers résultats sont particulièrement bluffants. Toujours d’après le média local, les essais seraient réalisés sur une voiture de grande série, à savoir la BYD Seal, une rivale de la Tesla Model 3. Et selon les premiers résultats, l’auto serait en mesure de parcourir pas moins de 1 875 kilomètres en une seule charge. Un chiffre qui s’entend très probablement selon le cycle chinois CTLC, ce qui donne environ 1 593 kilomètres WLTP.

Prudence cependant : selon le média Yiche, repris par CarNewsChina, BYD aurait démenti les chiffres d’autonomie et les tests sur une Seal – sans pour autant se contredire sur les tests « grandeur nature » de sa batterie solide.

Si ces chiffres se révèlent vrais, ce serait simplement énorme. Car les voitures électriques de série qui peuvent atteindre la barre des 1 000 kilomètres sont déjà très rares sur le marché. C’est par exemple le cas de la Nio ET7, tandis que la plupart de celles qui en sont capables ont en fait recours à un prolongateur d’autonomie. Autant dire que l’annonce de BYD est un véritable tour de force, qui devrait faire trembler certains de ses rivaux. Car de nombreux autres constructeurs travaillent sur cette technologie très prometteuse.

Cette dernière offre une plus grande densité énergétique que le NMC. Ce qui permet d’améliorer l’autonomie, sans augmenter la taille de l’accumulateur – de fait, la batterie solide de BYD atteindrait les 400 Wh/kg, contre 200 Wh/kg pour les batteries actuelles.

Résultat, le poids reste contenu, ce qui restreint la consommation. De plus, cette alternative sera également moins coûteuse à produire une fois l’industrialisation lancée. Et c’est donc pour bientôt pour BYD, qui est récemment devenu le numéro 1 mondial de la voiture électrique. Selon Electrek, c’est la Seal qui serait servie en premier et qui aurait le droit à une batterie solide dès 2027.

Un projet de taille

Mais l’autonomie n’est pas le seul point fort de cette technologie : c’est également le cas de la recharge. Car la batterie développée par le géant chinois est capable de récupérer environ 1 500 kilomètres en seulement 12 minutes. Un chiffre particulièrement impressionnant, qui pourrait changer la donne pour les propriétaires de voitures électriques. Ainsi, la recharge ne serait plus jamais un problème, alors que les choses se sont déjà fortement améliorées depuis quelques années.

Mais attention, car toutes les voitures de BYD ne seront pas dotées tout de suite de cette nouvelle batterie révolutionnaire. Car entre 2027 et 2029, la production sera tout de même limitée et la fabrication de masse démarrera seulement à partir de 2030. C’est ce qu’avaient prédit les spécialistes qui tablaient sur une arrivée des batteries liquides en grande série à la fin de la décennie seulement.

Le constructeur chinois annonce également que cette nouvelle alternative et les batteries classiques « seront au même prix ». Les tarifs ne devraient donc pas augmenter, mais il se peut qu’ils finissent par chuter au fil des années.