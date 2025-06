« Le Bullet Time de pauvre » : on sait pourquoi « 28 ans plus tard » a été filmé à l’iPhone

À l’occasion de la sortie de 28 ans plus tard, Danny Boyle est revenu sur son choix de filmer la suite du mythique film de zombies à l’aide d’iPhone Pro Max.

28 ans plus tard a été réalisé sur une base d’iPhone 15 Pro Max. // Source : Sony

En 2024, on apprenait que la suite de 28 jours plus tard avait été tournée à l’aide d’un iPhone Pro Max. Un choix artistique cohérent et assumé pour le réalisateur Danny Boyle. Sur le premier opus, il avait également opté pour une caméra numérique grand public, lui permettant de tourner rapidement certaines scènes dans des lieux difficiles d’accès.

À l’occasion de la sortie de 28 ans plus tard, Boyle revient sur cette démarche dans une interview accordée à Wired, où il détaille les avantages techniques offerts par le smartphone d’Apple.

Un gain de place

La raison principale et la plus évidente revient au gain de place offert par les smartphones d’Apple. Selon Boyle, filmer avec des iPhone leur a permis de se « déplacer sans avoir à utiliser d’énormes quantités d’équipements » même si les iPhone ont été complétés par des accessoires. Une partie du tournage ayant eu lieu en pleine nature, cette approche leur a offert une plus grande liberté de mouvement, tout en préservant « l’absence d’empreinte humaine ».

Source : Sony

Par ailleurs, le réalisateur précise que ces appareils ont permis de concevoir facilement des dispositifs offrant des effets visuels coûteux. Il parle notamment d’un « bullet time de pauvre », en référence à la célèbre technique utilisée dans Matrix pour filmer certaines scènes de combat.

Un film d’époque

À l’image du premier film, Danny Boyle indique avoir voulu retranscrire l’urgence de la situation en utilisant un appareil grand public. Si à l’époque, le choix s’était porté sur une caméra DV, il précise que « si une apocalypse survenait aujourd’hui, ce ne seraient pas des caméras professionnelles qui en témoigneraient, mais des téléphones. »

Reste à voir si cette approche technologique résistera à l’épreuve du temps. Sorti en 2002, 28 jours plus tard, présente aujourd’hui une image floue comparée à d’autres films de l’époque tournés sur pellicule. Une différence notable sur nos TV haute définition.